《經濟通通訊社２１日專訊》龍源電力（００９１６）於９：５０ａｍ錄得１手３１９﹒９
萬股交叉盤，每股造１３﹒２７元，較上日收市價低０﹒９７％，涉資４２４５﹒０７萬元。
龍源電力現價跌１﹒０４％，報１３﹒２６元；成交４１１﹒３８萬股，成交金額
５４６１﹒０５萬元，主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出６２﹒５１萬元。（ｒｗ）
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21/07/2022 09:51
《大手成交》龍源電力一手約３２０萬股交叉盤，涉資４２４５萬元
《經濟通通訊社２１日專訊》龍源電力（００９１６）於９：５０ａｍ錄得１手３１９﹒９
萬股交叉盤，每股造１３﹒２７元，較上日收市價低０﹒９７％，涉資４２４５﹒０７萬元。
龍源電力現價跌１﹒０４％，報１３﹒２６元；成交４１１﹒３８萬股，成交金額
５４６１﹒０５萬元，主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出６２﹒５１萬元。（ｒｗ）
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上一篇新聞︰21/07/2022 13:14 《大手成交》龍源電力一手約８９萬股交叉盤，涉資１１６５萬元
下一篇新聞︰20/07/2022 09:01 《大手成交》龍源電力等２家公司上午９：００市前大手交易
21/07/2022 15:33 《大手成交》龍源電力一手約１３０萬股交叉盤，涉資１６８４萬元
19/07/2022 09:52 《大手成交》龍源電力一手約１３１萬股交叉盤，涉資１７７４萬元
14/07/2022 14:00 《異動股》華能國電插近８％，美國存托股退市，涉可換１億Ｈ股
14/07/2022 13:19 《大手成交》龍源電力一手約９２萬股交叉盤，涉資１３３１萬元
14/07/2022 13:16 《大手成交》龍源電力一手２００萬股交叉盤，涉資２８９０萬元
|備註：
|即時報價更新時間為 21/07/2022 17:59
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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