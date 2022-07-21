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02768 佳源國際控股
即時 按盤價 升0.330 +0.015 (+4.762%)
大手異動

21/07/2022 09:52

《異動股》佳源國際控股升近１０％，報０﹒３４５元

　　《經濟通通訊社２１日專訊》佳源國際控股（０２７６８）升９﹒５２％，報０﹒３４５元
，最高價０﹒３５元，最低價０﹒３２５元；成交１﹒３５億股，成交金額４４９８﹒４７萬元
；主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入７６８﹒６６萬元。現時最大淨被動買入券商為摩
根大通，金額８１﹒２８萬元，加權平均成交價０﹒３３５元；現時最大淨被動賣出券商為中國
創盈市場服務，金額４４﹒２６萬元，加權平均成交價０﹒３３４元。
　　現時，恒生指數報２０７００，跌１９０點或０﹒９１％；恒生中國企業指數報７１３４，
跌４４點或０﹒６１％；恒生科技指數報４５７４，跌２點或０﹒０５％；主板成交
１７２﹒０６億元。
　　上證綜合指數報３２９３，跌１０點或０﹒３３％，成交９７６﹒２８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５７０，跌２點或０﹒０２％，成交６２６﹒８５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　０﹒３４５　變動　　　　　　＋９﹒５２％
　　最高價　　　　０﹒３５０　最低價　　　　　　０﹒３２５
　　成交股數　　１﹒３５億股　成交金額　　４４９８﹒４７萬
　　１０天平均　　０﹒３６３　歷史波幅％　　　８８﹒７５７
　　２０天平均　　０﹒４０５　加權平均價　　　　０﹒３３４
　　５０天平均　　０﹒６１０　ＲＳＩ１４　　　３７﹒７４０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入７６８﹒６６萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　佳源國際控股（０２７６８）　　０﹒３４５　　＋９﹒５２
　　新地（０００１６）　　　　　９１﹒３５０　　－０﹒８１
　　天譽置業（０００５９）　　　　０﹒０８７　＋１７﹒５７
　　中海外（００６８８）　　　　２１﹒９５０　　－１﹒１３
　　龍湖（００９６０）　　　　　２７﹒８００　　－２﹒１１
　　潤地（０１１０９）　　　　　３３﹒７００　　－０﹒７４
　　長實（０１１１３）　　　　　５５﹒６００　　－０﹒２７
　　碧桂園（０２００７）　　　　　３﹒４００　　　　無升跌
　　萬科企業（０２２０２）　　　１５﹒５２０　　－０﹒７７
　　綠城（０３９００）　　　　　１５﹒９４０　　＋０﹒５０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 21/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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