《異動股》佳源國際控股升近１０％，報０﹒３４５元

《經濟通通訊社２１日專訊》佳源國際控股（０２７６８）升９﹒５２％，報０﹒３４５元

，最高價０﹒３５元，最低價０﹒３２５元；成交１﹒３５億股，成交金額４４９８﹒４７萬元

；主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入７６８﹒６６萬元。現時最大淨被動買入券商為摩

根大通，金額８１﹒２８萬元，加權平均成交價０﹒３３５元；現時最大淨被動賣出券商為中國

創盈市場服務，金額４４﹒２６萬元，加權平均成交價０﹒３３４元。

現時，恒生指數報２０７００，跌１９０點或０﹒９１％；恒生中國企業指數報７１３４，

跌４４點或０﹒６１％；恒生科技指數報４５７４，跌２點或０﹒０５％；主板成交

１７２﹒０６億元。

上證綜合指數報３２９３，跌１０點或０﹒３３％，成交９７６﹒２８億元人民幣。

深證成份指數報１２５７０，跌２點或０﹒０２％，成交６２６﹒８５億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒３４５ 變動 ＋９﹒５２％

最高價 ０﹒３５０ 最低價 ０﹒３２５

成交股數 １﹒３５億股 成交金額 ４４９８﹒４７萬

１０天平均 ０﹒３６３ 歷史波幅％ ８８﹒７５７

２０天平均 ０﹒４０５ 加權平均價 ０﹒３３４

５０天平均 ０﹒６１０ ＲＳＩ１４ ３７﹒７４０

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股份狀態：主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入７６８﹒６６萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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佳源國際控股（０２７６８） ０﹒３４５ ＋９﹒５２

新地（０００１６） ９１﹒３５０ －０﹒８１

天譽置業（０００５９） ０﹒０８７ ＋１７﹒５７

中海外（００６８８） ２１﹒９５０ －１﹒１３

龍湖（００９６０） ２７﹒８００ －２﹒１１

潤地（０１１０９） ３３﹒７００ －０﹒７４

長實（０１１１３） ５５﹒６００ －０﹒２７

碧桂園（０２００７） ３﹒４００ 無升跌

萬科企業（０２２０２） １５﹒５２０ －０﹒７７

綠城（０３９００） １５﹒９４０ ＋０﹒５０

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（ｅｄ）

