《異動股》佳源國際控股升近１０％，報０﹒３４５元

《經濟通通訊社２１日專訊》佳源國際控股（０２７６８）升９﹒５２％，報０﹒３４５元
，最高價０﹒３５元，最低價０﹒３２５元；成交１﹒３５億股，成交金額４４９８﹒４７萬元
；主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入７６８﹒６６萬元。現時最大淨被動買入券商為摩
根大通，金額８１﹒２８萬元，加權平均成交價０﹒３３５元；現時最大淨被動賣出券商為中國
創盈市場服務，金額４４﹒２６萬元，加權平均成交價０﹒３３４元。
現時，恒生指數報２０７００，跌１９０點或０﹒９１％；恒生中國企業指數報７１３４，
跌４４點或０﹒６１％；恒生科技指數報４５７４，跌２點或０﹒０５％；主板成交
１７２﹒０６億元。
上證綜合指數報３２９３，跌１０點或０﹒３３％，成交９７６﹒２８億元人民幣。
深證成份指數報１２５７０，跌２點或０﹒０２％，成交６２６﹒８５億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒３４５ 變動 ＋９﹒５２％
最高價 ０﹒３５０ 最低價 ０﹒３２５
成交股數 １﹒３５億股 成交金額 ４４９８﹒４７萬
１０天平均 ０﹒３６３ 歷史波幅％ ８８﹒７５７
２０天平均 ０﹒４０５ 加權平均價 ０﹒３３４
５０天平均 ０﹒６１０ ＲＳＩ１４ ３７﹒７４０
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股份狀態：主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入７６８﹒６６萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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佳源國際控股（０２７６８） ０﹒３４５ ＋９﹒５２
新地（０００１６） ９１﹒３５０ －０﹒８１
天譽置業（０００５９） ０﹒０８７ ＋１７﹒５７
中海外（００６８８） ２１﹒９５０ －１﹒１３
龍湖（００９６０） ２７﹒８００ －２﹒１１
潤地（０１１０９） ３３﹒７００ －０﹒７４
長實（０１１１３） ５５﹒６００ －０﹒２７
碧桂園（０２００７） ３﹒４００ 無升跌
萬科企業（０２２０２） １５﹒５２０ －０﹒７７
綠城（０３９００） １５﹒９４０ ＋０﹒５０
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（ｅｄ）
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