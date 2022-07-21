《異動股》友邦（０１２９９）跌逾３％，遭大摩及瑞信削目標

《經濟通通訊社２１日專訊》友邦（０１２９９）跌３﹒０７％，報８０﹒６元，最低價
８０﹒５５元，最高價８２﹒４元；成交８６０﹒６萬股，成交金額７﹒０３億元；主動買沽比
率４６：５４，資金淨主動賣出２９８２﹒２８萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根士丹利，
金額３７７２﹒２３萬元，加權平均成交價８１﹒５４３元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大
通，金額３７１８﹒３３萬元，加權平均成交價８１﹒５６元。以現價計，該股暫連跌３日，累
計跌幅３﹒７％。
大摩維持友邦「增加比重」評級，惟下調目標價超過一成至１１１元；瑞信亦維持「跑贏大
市」評級，但目標價減２元至１００元。
現時，恒生指數報２０６９５，跌１９４點或０﹒９３％；恒生中國企業指數報７１３４，
跌４４點或０﹒６２％；恒生科技指數報４５７４，跌２點或０﹒０５％；主板成交
１７６﹒７９億元。
上證綜合指數報３２９５，跌９點或０﹒２９％，成交１００４﹒３５億元人民幣。
深證成份指數報１２５７５，升２點或０﹒０２％，成交６４３﹒６２億元人民幣。
基本資料
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現價 ８０﹒６００ 變動 －３﹒０７％
最高價 ８２﹒４００ 最低價 ８０﹒５５０
成交股數 ８６０﹒６萬股 成交金額 ７﹒０３億
１０天平均 ８３﹒１４０ 歷史波幅％ ２４﹒６２０
２０天平均 ８３﹒５２５ 加權平均價 ８１﹒６５１
５０天平均 ８０﹒４１９ ＲＳＩ１４ ４３﹒４１３
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股份狀態：主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出２９８２﹒２８萬元；暫連跌３日，累計
跌幅３﹒７％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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友邦（０１２９９） ８０﹒６０ －３﹒０７
匯控（００００５） ４８﹒４０ －１﹒７３
港交所（００３８８） ３５７﹒２０ －０﹒７８
騰訊（００７００） ３３３﹒８０ －１﹒４２
建行（００９３９） ４﹒９７ －１﹒１９
中移動（００９４１） ５０﹒３５ －０﹒３０
藥明生物（０２２６９） ８１﹒７０ ＋２﹒７０
中國平安（０２３１８） ４７﹒６５ －２﹒４６
美團（０３６９０） １９３﹒７０ －０﹒５１
阿里（０９９８８） １０１﹒７０ －１﹒４５
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（ｈｃ）
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