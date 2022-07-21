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01299 友邦保險
即時 按盤價 跌79.200 -3.950 (-4.750%)
大手異動

21/07/2022 09:53

《異動股》友邦（０１２９９）跌逾３％，遭大摩及瑞信削目標

　　《經濟通通訊社２１日專訊》友邦（０１２９９）跌３﹒０７％，報８０﹒６元，最低價
８０﹒５５元，最高價８２﹒４元；成交８６０﹒６萬股，成交金額７﹒０３億元；主動買沽比
率４６：５４，資金淨主動賣出２９８２﹒２８萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根士丹利，
金額３７７２﹒２３萬元，加權平均成交價８１﹒５４３元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大
通，金額３７１８﹒３３萬元，加權平均成交價８１﹒５６元。以現價計，該股暫連跌３日，累
計跌幅３﹒７％。
　　大摩維持友邦「增加比重」評級，惟下調目標價超過一成至１１１元；瑞信亦維持「跑贏大
市」評級，但目標價減２元至１００元。
　　現時，恒生指數報２０６９５，跌１９４點或０﹒９３％；恒生中國企業指數報７１３４，
跌４４點或０﹒６２％；恒生科技指數報４５７４，跌２點或０﹒０５％；主板成交
１７６﹒７９億元。
　　上證綜合指數報３２９５，跌９點或０﹒２９％，成交１００４﹒３５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５７５，升２點或０﹒０２％，成交６４３﹒６２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　８０﹒６００　變動　　　　－３﹒０７％
　　最高價　　　　８２﹒４００　最低價　　　８０﹒５５０
　　成交股數　　８６０﹒６萬股　成交金額　　　７﹒０３億
　　１０天平均　　８３﹒１４０　歷史波幅％　２４﹒６２０
　　２０天平均　　８３﹒５２５　加權平均價　８１﹒６５１
　　５０天平均　　８０﹒４１９　ＲＳＩ１４　４３﹒４１３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出２９８２﹒２８萬元；暫連跌３日，累計
跌幅３﹒７％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　友邦（０１２９９）　　　　８０﹒６０　－３﹒０７
　　匯控（００００５）　　　　４８﹒４０　－１﹒７３
　　港交所（００３８８）　　３５７﹒２０　－０﹒７８
　　騰訊（００７００）　　　３３３﹒８０　－１﹒４２
　　建行（００９３９）　　　　　４﹒９７　－１﹒１９
　　中移動（００９４１）　　　５０﹒３５　－０﹒３０
　　藥明生物（０２２６９）　　８１﹒７０　＋２﹒７０
　　中國平安（０２３１８）　　４７﹒６５　－２﹒４６
　　美團（０３６９０）　　　１９３﹒７０　－０﹒５１
　　阿里（０９９８８）　　　１０１﹒７０　－１﹒４５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 21/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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