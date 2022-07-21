《異動股》友邦（０１２９９）跌逾３％，遭大摩及瑞信削目標

《經濟通通訊社２１日專訊》友邦（０１２９９）跌３﹒０７％，報８０﹒６元，最低價

８０﹒５５元，最高價８２﹒４元；成交８６０﹒６萬股，成交金額７﹒０３億元；主動買沽比

率４６：５４，資金淨主動賣出２９８２﹒２８萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根士丹利，

金額３７７２﹒２３萬元，加權平均成交價８１﹒５４３元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大

通，金額３７１８﹒３３萬元，加權平均成交價８１﹒５６元。以現價計，該股暫連跌３日，累

計跌幅３﹒７％。

大摩維持友邦「增加比重」評級，惟下調目標價超過一成至１１１元；瑞信亦維持「跑贏大

市」評級，但目標價減２元至１００元。

現時，恒生指數報２０６９５，跌１９４點或０﹒９３％；恒生中國企業指數報７１３４，

跌４４點或０﹒６２％；恒生科技指數報４５７４，跌２點或０﹒０５％；主板成交

１７６﹒７９億元。

上證綜合指數報３２９５，跌９點或０﹒２９％，成交１００４﹒３５億元人民幣。

深證成份指數報１２５７５，升２點或０﹒０２％，成交６４３﹒６２億元人民幣。



基本資料

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現價 ８０﹒６００ 變動 －３﹒０７％

最高價 ８２﹒４００ 最低價 ８０﹒５５０

成交股數 ８６０﹒６萬股 成交金額 ７﹒０３億

１０天平均 ８３﹒１４０ 歷史波幅％ ２４﹒６２０

２０天平均 ８３﹒５２５ 加權平均價 ８１﹒６５１

５０天平均 ８０﹒４１９ ＲＳＩ１４ ４３﹒４１３

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股份狀態：主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出２９８２﹒２８萬元；暫連跌３日，累計

跌幅３﹒７％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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友邦（０１２９９） ８０﹒６０ －３﹒０７

匯控（００００５） ４８﹒４０ －１﹒７３

港交所（００３８８） ３５７﹒２０ －０﹒７８

騰訊（００７００） ３３３﹒８０ －１﹒４２

建行（００９３９） ４﹒９７ －１﹒１９

中移動（００９４１） ５０﹒３５ －０﹒３０

藥明生物（０２２６９） ８１﹒７０ ＋２﹒７０

中國平安（０２３１８） ４７﹒６５ －２﹒４６

美團（０３６９０） １９３﹒７０ －０﹒５１

阿里（０９９８８） １０１﹒７０ －１﹒４５

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（ｈｃ）

