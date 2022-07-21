《異動股》ＧＢＡ集團漲逾５１％惟曾創新低，報０﹒１３９元

《經濟通通訊社２１日專訊》ＧＢＡ集團（０２９４５）升５１﹒０９％，報０﹒１３９元
，最高價０﹒１３９元，最低價０﹒０８６元，創上市新低；成交７３７９﹒０４萬股，成交金
額８３６﹒４６萬元；主動買沽比率６９：３１，資金淨主動買入３１４﹒３２萬元。現時最大
淨被動買入券商為恒生證券，金額１７﹒５７萬元，加權平均成交價０﹒０９８元；現時最大淨
被動賣出券商為富途證券國際，金額４６﹒６５萬元，加權平均成交價０﹒１１４元。
現時，恒生指數報２０６４７，跌２４２點或１﹒１６％；恒生中國企業指數報７１１７，
跌６１點或０﹒８６％；恒生科技指數報４５６１，跌１５點或０﹒３４％；主板成交
１９６﹒４７億元。
上證綜合指數報３２９１，跌１３點或０﹒３９％，成交１１１２﹒７２億元人民幣。
深證成份指數報１２５５４，跌１８點或０﹒１５％，成交７０８億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒１３９ 變動 ＋５１﹒０９％
最高價 ０﹒１３９ 最低價 ０﹒０８６
成交股數 ７３７９﹒０４萬股 成交金額 ８３６﹒４６萬
１０天平均 ０﹒８２３ 歷史波幅％ ８３８﹒４９０
２０天平均 ０﹒９１２ 加權平均價 ０﹒１１３
５０天平均 ０﹒９６５ ＲＳＩ１４ ５﹒２８０
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率６９：３１，資金淨主動買入３１４﹒３２萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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ＧＢＡ集團（０２９４５） ０﹒１３９ ＋５１﹒０９
新地（０００１６） ９１﹒２５０ －０﹒９２
天譽置業（０００５９） ０﹒０８８ ＋１８﹒９２
中海外（００６８８） ２１﹒８５０ －１﹒５８
旭輝控股集團（００８８４） ２﹒３００ －０﹒８６
龍湖（００９６０） ２７﹒７００ －２﹒４６
潤地（０１１０９） ３３﹒５５０ －１﹒１８
長實（０１１１３） ５５﹒５００ －０﹒４５
佳源國際控股（０２７６８） ０﹒３４０ ＋７﹒９４
綠城（０３９００） １５﹒８４０ －０﹒１３
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（ｅｄ）
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