《異動股》ＧＢＡ集團漲近５８％惟曾創新低，報０﹒１４５元

《經濟通通訊社２１日專訊》ＧＢＡ集團（０２９４５）升５７﹒６１％，報０﹒１４５元
，最高價０﹒１４８元，最低價０﹒０８６元，創上市新低；成交９０１７﹒６４萬股，成交金
額１０６８﹒７５萬元；主動買沽比率６８：３２，資金淨主動買入３７２﹒６５萬元。現時最
大淨被動買入券商為恒生證券，金額１４﹒０８萬元，加權平均成交價０﹒１０６元；現時最大
淨被動賣出券商為富途證券國際，金額５６﹒５９萬元，加權平均成交價０﹒１１８元。
現時，恒生指數報２０７００，跌１８９點或０﹒９１％；恒生中國企業指數報７１３４，
跌４４點或０﹒６２％；恒生科技指數報４５７７，升不足１點；主板成交２０５﹒６９億元。
上證綜合指數報３２９１，跌１３點或０﹒４％，成交１１６３﹒８４億元人民幣。
深證成份指數報１２５５１，跌２１點或０﹒１７％，成交７３７﹒５５億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒１４５ 變動 ＋５７﹒６１％
最高價 ０﹒１４８ 最低價 ０﹒０８６
成交股數 ９０１７﹒６４萬股 成交金額 １０６８﹒７５萬
１０天平均 ０﹒８２４ 歷史波幅％ ８３８﹒４９０
２０天平均 ０﹒９１２ 加權平均價 ０﹒１１８
５０天平均 ０﹒９６５ ＲＳＩ１４ ５﹒９１４
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率６８：３２，資金淨主動買入３７２﹒６５萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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ＧＢＡ集團（０２９４５） ０﹒１４５ ＋５７﹒６１
天譽置業（０００５９） ０﹒０８４ ＋１３﹒５１
中海外（００６８８） ２１﹒８００ －１﹒８０
旭輝控股集團（００８８４） ２﹒２９０ －１﹒２９
龍湖（００９６０） ２７﹒６５０ －２﹒６４
潤地（０１１０９） ３３﹒４５０ －１﹒４７
長實（０１１１３） ５５﹒５５０ －０﹒３６
萬科企業（０２２０２） １５﹒４００ －１﹒５３
佳源國際控股（０２７６８） ０﹒３３５ ＋６﹒３５
綠城（０３９００） １５﹒８４０ －０﹒１３
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（ｅｄ）
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