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02945 ＧＢＡ集團
即時 按盤價 升0.106 +0.014 (+15.217%)
大手異動

21/07/2022 09:59

《異動股》ＧＢＡ集團漲近５８％惟曾創新低，報０﹒１４５元

　　《經濟通通訊社２１日專訊》ＧＢＡ集團（０２９４５）升５７﹒６１％，報０﹒１４５元
，最高價０﹒１４８元，最低價０﹒０８６元，創上市新低；成交９０１７﹒６４萬股，成交金
額１０６８﹒７５萬元；主動買沽比率６８：３２，資金淨主動買入３７２﹒６５萬元。現時最
大淨被動買入券商為恒生證券，金額１４﹒０８萬元，加權平均成交價０﹒１０６元；現時最大
淨被動賣出券商為富途證券國際，金額５６﹒５９萬元，加權平均成交價０﹒１１８元。
　　現時，恒生指數報２０７００，跌１８９點或０﹒９１％；恒生中國企業指數報７１３４，
跌４４點或０﹒６２％；恒生科技指數報４５７７，升不足１點；主板成交２０５﹒６９億元。
　　上證綜合指數報３２９１，跌１３點或０﹒４％，成交１１６３﹒８４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５５１，跌２１點或０﹒１７％，成交７３７﹒５５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　　０﹒１４５　變動　　　　　＋５７﹒６１％
　　最高價　　　　　　　０﹒１４８　最低價　　　　　　０﹒０８６
　　成交股數　　９０１７﹒６４萬股　成交金額　　１０６８﹒７５萬
　　１０天平均　　　　　０﹒８２４　歷史波幅％　　８３８﹒４９０
　　２０天平均　　　　　０﹒９１２　加權平均價　　　　０﹒１１８
　　５０天平均　　　　　０﹒９６５　ＲＳＩ１４　　　　５﹒９１４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：創上市新低；主動買沽比率６８：３２，資金淨主動買入３７２﹒６５萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　ＧＢＡ集團（０２９４５）　　　０﹒１４５　＋５７﹒６１
　　天譽置業（０００５９）　　　　０﹒０８４　＋１３﹒５１
　　中海外（００６８８）　　　　２１﹒８００　　－１﹒８０
　　旭輝控股集團（００８８４）　　２﹒２９０　　－１﹒２９
　　龍湖（００９６０）　　　　　２７﹒６５０　　－２﹒６４
　　潤地（０１１０９）　　　　　３３﹒４５０　　－１﹒４７
　　長實（０１１１３）　　　　　５５﹒５５０　　－０﹒３６
　　萬科企業（０２２０２）　　　１５﹒４００　　－１﹒５３
　　佳源國際控股（０２７６８）　　０﹒３３５　　＋６﹒３５
　　綠城（０３９００）　　　　　１５﹒８４０　　－０﹒１３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 21/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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