《異動股》ＧＢＡ集團漲近５８％惟曾創新低，報０﹒１４５元

《經濟通通訊社２１日專訊》ＧＢＡ集團（０２９４５）升５７﹒６１％，報０﹒１４５元

，最高價０﹒１４８元，最低價０﹒０８６元，創上市新低；成交９０１７﹒６４萬股，成交金

額１０６８﹒７５萬元；主動買沽比率６８：３２，資金淨主動買入３７２﹒６５萬元。現時最

大淨被動買入券商為恒生證券，金額１４﹒０８萬元，加權平均成交價０﹒１０６元；現時最大

淨被動賣出券商為富途證券國際，金額５６﹒５９萬元，加權平均成交價０﹒１１８元。

現時，恒生指數報２０７００，跌１８９點或０﹒９１％；恒生中國企業指數報７１３４，

跌４４點或０﹒６２％；恒生科技指數報４５７７，升不足１點；主板成交２０５﹒６９億元。

上證綜合指數報３２９１，跌１３點或０﹒４％，成交１１６３﹒８４億元人民幣。

深證成份指數報１２５５１，跌２１點或０﹒１７％，成交７３７﹒５５億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒１４５ 變動 ＋５７﹒６１％

最高價 ０﹒１４８ 最低價 ０﹒０８６

成交股數 ９０１７﹒６４萬股 成交金額 １０６８﹒７５萬

１０天平均 ０﹒８２４ 歷史波幅％ ８３８﹒４９０

２０天平均 ０﹒９１２ 加權平均價 ０﹒１１８

５０天平均 ０﹒９６５ ＲＳＩ１４ ５﹒９１４

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率６８：３２，資金淨主動買入３７２﹒６５萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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ＧＢＡ集團（０２９４５） ０﹒１４５ ＋５７﹒６１

天譽置業（０００５９） ０﹒０８４ ＋１３﹒５１

中海外（００６８８） ２１﹒８００ －１﹒８０

旭輝控股集團（００８８４） ２﹒２９０ －１﹒２９

龍湖（００９６０） ２７﹒６５０ －２﹒６４

潤地（０１１０９） ３３﹒４５０ －１﹒４７

長實（０１１１３） ５５﹒５５０ －０﹒３６

萬科企業（０２２０２） １５﹒４００ －１﹒５３

佳源國際控股（０２７６８） ０﹒３３５ ＋６﹒３５

綠城（０３９００） １５﹒８４０ －０﹒１３

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（ｅｄ）

