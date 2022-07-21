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02600 中國鋁業
即時 按盤價 跌2.830 -0.040 (-1.394%)
大手異動

21/07/2022 10:02

《大手成交》中鋁一手１５００萬股交叉盤，涉資４２５２萬元

　　《經濟通通訊社２１日專訊》中鋁（０２６００）於１０：０１ａｍ錄得１手１５００萬股
交叉盤，每股造２﹒８３５元，較上日收市價低１﹒２２％，涉資４２５２﹒５萬元。
　　中鋁現價跌１﹒３９％，報２﹒８３元；成交２００１﹒６１萬股，成交金額５６７３﹒１
萬元，主動買沽比率３４：６６，資金淨主動賣出４１４﹒７８萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 21/07/2022 17:59
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