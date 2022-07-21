《經濟通通訊社２１日專訊》中鋁（０２６００）於１０：０１ａｍ錄得１手１５００萬股
交叉盤，每股造２﹒８３５元，較上日收市價低１﹒２２％，涉資４２５２﹒５萬元。
中鋁現價跌１﹒３９％，報２﹒８３元；成交２００１﹒６１萬股，成交金額５６７３﹒１
萬元，主動買沽比率３４：６６，資金淨主動賣出４１４﹒７８萬元。（ｒｗ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
21/07/2022 10:02
《大手成交》中鋁一手１５００萬股交叉盤，涉資４２５２萬元
《經濟通通訊社２１日專訊》中鋁（０２６００）於１０：０１ａｍ錄得１手１５００萬股
交叉盤，每股造２﹒８３５元，較上日收市價低１﹒２２％，涉資４２５２﹒５萬元。
中鋁現價跌１﹒３９％，報２﹒８３元；成交２００１﹒６１萬股，成交金額５６７３﹒１
萬元，主動買沽比率３４：６６，資金淨主動賣出４１４﹒７８萬元。（ｒｗ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
下一篇新聞︰06/07/2022 15:59 《大手成交》中鋁一手４０９０萬股交叉盤，涉資１﹒２２億元
29/06/2022 09:06 《大手成交》中鋁等４家公司上午９：０５市前大手交易
09/06/2022 09:25 《異動股》贛鋒鋰業（１７７２）高開近１％，遭摩通減持５３萬股
09/06/2022 09:05 《大手成交》銀娛等２家公司上午９：０４市前大手交易
01/06/2022 09:39 《異動股》中鋁跌逾２％，中國擬推遲高污染行業納入碳市場
01/06/2022 09:03 《大手成交》平保等多家公司上午９：０２市前大手交易
|備註：
|即時報價更新時間為 21/07/2022 17:59
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰