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01548 金斯瑞生物科技
即時 按盤價 跌30.350 -1.200 (-3.803%)
大手異動

21/07/2022 10:05

《大手成交》金斯瑞生物科技一手約３５萬股交叉盤，涉１０５６萬

　　《經濟通通訊社２１日專訊》金斯瑞生物科技（０１５４８）於１０：０４ａｍ錄得１手
３４﹒８萬股交叉盤，每股造３０﹒３５元，較上日收市價低３﹒８％，涉資１０５６﹒１８萬
元。
　　金斯瑞生物科技現價跌４﹒１２％，報３０﹒２５元；成交３０４﹒４５萬股，成交金額
９２３３﹒１７萬元，主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出１０８８﹒６６萬元。
（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 21/07/2022 17:59
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