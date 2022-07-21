《經濟通通訊社２１日專訊》金斯瑞生物科技（０１５４８）於１０：０４ａｍ錄得１手
３４﹒８萬股交叉盤，每股造３０﹒３５元，較上日收市價低３﹒８％，涉資１０５６﹒１８萬
元。
金斯瑞生物科技現價跌４﹒１２％，報３０﹒２５元；成交３０４﹒４５萬股，成交金額
９２３３﹒１７萬元，主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出１０８８﹒６６萬元。
（ｒｗ）
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21/07/2022 10:05
《大手成交》金斯瑞生物科技一手約３５萬股交叉盤，涉１０５６萬
《經濟通通訊社２１日專訊》金斯瑞生物科技（０１５４８）於１０：０４ａｍ錄得１手
３４﹒８萬股交叉盤，每股造３０﹒３５元，較上日收市價低３﹒８％，涉資１０５６﹒１８萬
元。
金斯瑞生物科技現價跌４﹒１２％，報３０﹒２５元；成交３０４﹒４５萬股，成交金額
９２３３﹒１７萬元，主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出１０８８﹒６６萬元。
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|備註：
|即時報價更新時間為 21/07/2022 17:59
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