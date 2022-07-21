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09999 網易－Ｓ
即時 按盤價 升152.800 +9.000 (+6.259%)
大手異動

21/07/2022 10:05

《中概異動》網易升近５％突破２５０天線，報１５０﹒７元

　　《經濟通通訊社２１日專訊》網易（０９９９９）升４﹒８％，報１５０﹒７元，較ＡＤＲ
收市高出１﹒９１％，升穿２５０天線（１４９﹒３５元），最高價１５１元，最低價
１４６﹒３元；成交３２０﹒９萬股，成交金額４﹒７７億元；主動買沽比率５４：４６，資金
淨主動買入３１５５﹒５萬元。現時最大淨被動買入券商為美銀，金額２３３８﹒８２萬元，加
權平均成交價１４８﹒８４５元；現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額
１００７﹒１９萬元，加權平均成交價１４８﹒４６８元。以現價計，該股暫連升４日，累計升
幅１１﹒９６％。
　　現時，恒生指數報２０７２２，跌１６７點或０﹒８％；恒生中國企業指數報７１４０，跌
３８點或０﹒５３％；恒生科技指數報４５８７，升１０點或０﹒２４％；主板成交
２３３﹒０８億元。
　　上證綜合指數報３２９４，跌１０點或０﹒３２％，成交１３３７﹒３９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５８２，升８點或０﹒０７％，成交８４５﹒９７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　１５０﹒７００　變動　　　　　＋４﹒８０％
　　最高價　　　１５１﹒０００　最低價　　　１４６﹒３００
　　成交股數　　３２０﹒９萬股　成交金額　　　　４﹒７７億
　　１０天平均　１３９﹒８９０　歷史波幅％　　３８﹒２２９
　　２０天平均　１４２﹒７１０　加權平均價　１４８﹒５３５
　　５０天平均　１５０﹒２０２　ＲＳＩ１４　　５６﹒５４３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２５０天線；主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入３１５５﹒５萬元；暫
連升４日，累計升幅１１﹒９６％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　網易（０９９９９）　　　１５０﹒７０　＋４﹒８０
　　騰訊（００７００）　　　３３３﹒６０　－１﹒４８
　　快手（０１０２４）　　　　８１﹒７５　＋０﹒４３
　　小米（０１８１０）　　　　１３﹒０２　＋０﹒６２
　　理想汽車（０２０１５）　１４０﹒４０　－０﹒９２
　　美團（０３６９０）　　　１９４﹒４０　－０﹒１５
　　京東集團（０９６１８）　２４７﹒４０　＋０﹒７３
　　小鵬汽車（０９８６８）　１０３﹒４０　－０﹒６７
　　百度（０９８８８）　　　１３７﹒５０　－２﹒２０
　　阿里（０９９８８）　　　１０２﹒２０　－０﹒９７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 21/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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