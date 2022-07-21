《中概異動》網易升近５％突破２５０天線，報１５０﹒７元

《經濟通通訊社２１日專訊》網易（０９９９９）升４﹒８％，報１５０﹒７元，較ＡＤＲ

收市高出１﹒９１％，升穿２５０天線（１４９﹒３５元），最高價１５１元，最低價

１４６﹒３元；成交３２０﹒９萬股，成交金額４﹒７７億元；主動買沽比率５４：４６，資金

淨主動買入３１５５﹒５萬元。現時最大淨被動買入券商為美銀，金額２３３８﹒８２萬元，加

權平均成交價１４８﹒８４５元；現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額

１００７﹒１９萬元，加權平均成交價１４８﹒４６８元。以現價計，該股暫連升４日，累計升

幅１１﹒９６％。

現時，恒生指數報２０７２２，跌１６７點或０﹒８％；恒生中國企業指數報７１４０，跌

３８點或０﹒５３％；恒生科技指數報４５８７，升１０點或０﹒２４％；主板成交

２３３﹒０８億元。

上證綜合指數報３２９４，跌１０點或０﹒３２％，成交１３３７﹒３９億元人民幣。

深證成份指數報１２５８２，升８點或０﹒０７％，成交８４５﹒９７億元人民幣。



基本資料

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現價 １５０﹒７００ 變動 ＋４﹒８０％

最高價 １５１﹒０００ 最低價 １４６﹒３００

成交股數 ３２０﹒９萬股 成交金額 ４﹒７７億

１０天平均 １３９﹒８９０ 歷史波幅％ ３８﹒２２９

２０天平均 １４２﹒７１０ 加權平均價 １４８﹒５３５

５０天平均 １５０﹒２０２ ＲＳＩ１４ ５６﹒５４３

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股份狀態：升穿２５０天線；主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入３１５５﹒５萬元；暫

連升４日，累計升幅１１﹒９６％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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網易（０９９９９） １５０﹒７０ ＋４﹒８０

騰訊（００７００） ３３３﹒６０ －１﹒４８

快手（０１０２４） ８１﹒７５ ＋０﹒４３

小米（０１８１０） １３﹒０２ ＋０﹒６２

理想汽車（０２０１５） １４０﹒４０ －０﹒９２

美團（０３６９０） １９４﹒４０ －０﹒１５

京東集團（０９６１８） ２４７﹒４０ ＋０﹒７３

小鵬汽車（０９８６８） １０３﹒４０ －０﹒６７

百度（０９８８８） １３７﹒５０ －２﹒２０

阿里（０９９８８） １０２﹒２０ －０﹒９７

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（ｅｄ）

