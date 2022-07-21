《異動股》碧桂園服務（０６０９８）跌逾３％，報２１﹒９元

《經濟通通訊社２１日專訊》碧桂園服務（０６０９８）跌３﹒１％，報２１﹒９元，最低
價２１﹒８５元，創５２周新低，最高價２３元；成交５４４﹒３６萬股，成交金額１﹒２２億
元；主動買沽比率５１：４９，資金淨主動買入３００﹒９２萬元。現時最大淨被動買入券商為
中國投資信息，金額４０５﹒８４萬元，加權平均成交價２２﹒３９８元；現時最大淨被動賣出
券商為高盛亞洲證券，金額９１９﹒０７萬元，加權平均成交價２２﹒５６３元。以現價計，該
股暫連跌３日，累計跌幅９﹒６９％。
現時，恒生指數報２０６９１，跌１９８點或０﹒９５％；恒生中國企業指數報７１３２，
跌４６點或０﹒６５％；恒生科技指數報４５７９，升２點或０﹒０７％；主板成交
２４６﹒２６億元。
上證綜合指數報３２９４，跌１０點或０﹒３２％，成交１４２２﹒０６億元人民幣。
深證成份指數報１２５８９，升１６點或０﹒１３％，成交９００﹒１５億元人民幣。
基本資料
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現價 ２１﹒９００ 變動 －３﹒１０％
最高價 ２３﹒０００ 最低價 ２１﹒８５０
成交股數 ５４４﹒３６萬股 成交金額 １﹒２２億
１０天平均 ２５﹒２７０ 歷史波幅％ ７４﹒９３８
２０天平均 ２９﹒４１８ 加權平均價 ２２﹒４３６
５０天平均 ２９﹒４２４ ＲＳＩ１４ ２９﹒１８２
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股份狀態：創５２周新低；主動買沽比率５１：４９，資金淨主動買入３００﹒９２萬元；暫連
跌３日，累計跌幅９﹒６９％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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碧桂園服務（０６０９８） ２１﹒９０ －３﹒１０
世茂服務（００８７３） ２﹒７６ ＋０﹒７３
華潤萬象生活（０１２０９） ３４﹒７５ －０﹒５７
融創服務（０１５１６） ３﹒５４ －０﹒２８
旭輝永升服務（０１９９５） ６﹒２７ －１﹒２６
中海物業（０２６６９） ８﹒１７ －０﹒７３
綠城服務（０２８６９） ７﹒３１ －２﹒０１
雅生活（０３３１９） ９﹒８７ －０﹒４０
保利物業（０６０４９） ４６﹒５５ －１﹒４８
金科服務（０９６６６） １５﹒６４ －１﹒６４
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（ｅｄ）
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