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06098 碧桂園服務
即時 按盤價 跌20.600 -2.000 (-8.850%)
大手異動

21/07/2022 10:09

《異動股》碧桂園服務（０６０９８）跌逾３％，報２１﹒９元

　　《經濟通通訊社２１日專訊》碧桂園服務（０６０９８）跌３﹒１％，報２１﹒９元，最低
價２１﹒８５元，創５２周新低，最高價２３元；成交５４４﹒３６萬股，成交金額１﹒２２億
元；主動買沽比率５１：４９，資金淨主動買入３００﹒９２萬元。現時最大淨被動買入券商為
中國投資信息，金額４０５﹒８４萬元，加權平均成交價２２﹒３９８元；現時最大淨被動賣出
券商為高盛亞洲證券，金額９１９﹒０７萬元，加權平均成交價２２﹒５６３元。以現價計，該
股暫連跌３日，累計跌幅９﹒６９％。
　　現時，恒生指數報２０６９１，跌１９８點或０﹒９５％；恒生中國企業指數報７１３２，
跌４６點或０﹒６５％；恒生科技指數報４５７９，升２點或０﹒０７％；主板成交
２４６﹒２６億元。
　　上證綜合指數報３２９４，跌１０點或０﹒３２％，成交１４２２﹒０６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５８９，升１６點或０﹒１３％，成交９００﹒１５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　２１﹒９００　變動　　　　－３﹒１０％
　　最高價　　　　　２３﹒０００　最低價　　　２１﹒８５０
　　成交股數　　５４４﹒３６萬股　成交金額　　　１﹒２２億
　　１０天平均　　　２５﹒２７０　歷史波幅％　７４﹒９３８
　　２０天平均　　　２９﹒４１８　加權平均價　２２﹒４３６
　　５０天平均　　　２９﹒４２４　ＲＳＩ１４　２９﹒１８２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創５２周新低；主動買沽比率５１：４９，資金淨主動買入３００﹒９２萬元；暫連
跌３日，累計跌幅９﹒６９％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　碧桂園服務（０６０９８）　　２１﹒９０　－３﹒１０
　　世茂服務（００８７３）　　　　２﹒７６　＋０﹒７３
　　華潤萬象生活（０１２０９）　３４﹒７５　－０﹒５７
　　融創服務（０１５１６）　　　　３﹒５４　－０﹒２８
　　旭輝永升服務（０１９９５）　　６﹒２７　－１﹒２６
　　中海物業（０２６６９）　　　　８﹒１７　－０﹒７３
　　綠城服務（０２８６９）　　　　７﹒３１　－２﹒０１
　　雅生活（０３３１９）　　　　　９﹒８７　－０﹒４０
　　保利物業（０６０４９）　　　４６﹒５５　－１﹒４８
　　金科服務（０９６６６）　　　１５﹒６４　－１﹒６４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 21/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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