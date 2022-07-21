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02237 中國石墨
即時 按盤價 跌0.570 -0.130 (-18.571%)
大手異動

21/07/2022 10:12

《異動股》半新股中國石墨跌近２０％，報０﹒５６元

　　《經濟通通訊社２１日專訊》半新股中國石墨（０２２３７）跌２０％，報０﹒５６元，最
低價０﹒５５元，最高價０﹒７２元；成交１７４８萬股，成交金額１１００﹒３３萬元；主動
買沽比率２１：７９，資金淨主動賣出６３８﹒４７萬元。現時最大淨被動買入券商為富途證券
國際，金額１０７﹒７４萬元，加權平均成交價０﹒６２７元；現時最大淨被動賣出券商為盈透
證券香港，金額２２﹒８６萬元，加權平均成交價０﹒６２１元。以現價計，該股暫連跌３日，
累計跌幅２９﹒１１％。該股一手１００００股，ＩＰＯ投資者如持貨至今，不考慮交易費用，
每手帳面賺２３５０元。
　　現時，恒生指數報２０６７２，跌２１７點或１﹒０４％；恒生中國企業指數報７１２１，
跌５７點或０﹒８％；恒生科技指數報４５７２，跌４點或０﹒１％；主板成交２５７﹒６８億
元。
　　上證綜合指數報３２９２，跌１２點或０﹒３７％，成交１４８３﹒１６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５７２，跌不足１點，成交９３６﹒９７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　０﹒５６０　變動　　　　　－２０﹒００％
　　最高價　　　　０﹒７２０　最低價　　　　　　０﹒５５０
　　成交股數　　１７４８萬股　成交金額　　１１００﹒３３萬
　　１０天平均　　　　　　－　歷史波幅％　　　　　　　　－
　　２０天平均　　　　　　－　加權平均價　　　　０﹒６３０
　　５０天平均　　　　　　－　ＲＳＩ１４　　　　　　　　－
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：主動買沽比率２１：７９，資金淨主動賣出６３８﹒４７萬元；暫連跌３日，累計跌
幅２９﹒１１％
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國石墨（０２２３７）　　　　　　０﹒５６　－２０﹒００
　　綠科科技國際－新（００１９５）　　０﹒８９　　－１﹒１１
　　南方錳業（０１０９１）　　　　　　１﹒０６　　＋７﹒０７
　　中廣核（０１１６４）　　　　　　　０﹒８１　　－１﹒２２
　　五礦資源（０１２０８）　　　　　　２﹒６２　　＋１﹒５５
　　贛鋒鋰業（０１７７２）　　　　　７６﹒７０　　－１﹒４８
　　金川國際（０２３６２）　　　　　　０﹒８６　　＋２﹒３８
　　洛鉬（０３９９３）　　　　　　　　３﹒９９　　＋４﹒１８
　　金力永磁（０６６８０）　　　　　３４﹒００　　　　無升跌
　　天齊鋰業（０９６９６）　　　　　７７﹒９５　　－１﹒１４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 21/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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