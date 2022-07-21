《異動股》半新股中國石墨跌近２０％，報０﹒５６元

《經濟通通訊社２１日專訊》半新股中國石墨（０２２３７）跌２０％，報０﹒５６元，最

低價０﹒５５元，最高價０﹒７２元；成交１７４８萬股，成交金額１１００﹒３３萬元；主動

買沽比率２１：７９，資金淨主動賣出６３８﹒４７萬元。現時最大淨被動買入券商為富途證券

國際，金額１０７﹒７４萬元，加權平均成交價０﹒６２７元；現時最大淨被動賣出券商為盈透

證券香港，金額２２﹒８６萬元，加權平均成交價０﹒６２１元。以現價計，該股暫連跌３日，

累計跌幅２９﹒１１％。該股一手１００００股，ＩＰＯ投資者如持貨至今，不考慮交易費用，

每手帳面賺２３５０元。

現時，恒生指數報２０６７２，跌２１７點或１﹒０４％；恒生中國企業指數報７１２１，

跌５７點或０﹒８％；恒生科技指數報４５７２，跌４點或０﹒１％；主板成交２５７﹒６８億

元。

上證綜合指數報３２９２，跌１２點或０﹒３７％，成交１４８３﹒１６億元人民幣。

深證成份指數報１２５７２，跌不足１點，成交９３６﹒９７億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒５６０ 變動 －２０﹒００％

最高價 ０﹒７２０ 最低價 ０﹒５５０

成交股數 １７４８萬股 成交金額 １１００﹒３３萬

１０天平均 － 歷史波幅％ －

２０天平均 － 加權平均價 ０﹒６３０

５０天平均 － ＲＳＩ１４ －

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股份狀態：主動買沽比率２１：７９，資金淨主動賣出６３８﹒４７萬元；暫連跌３日，累計跌

幅２９﹒１１％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中國石墨（０２２３７） ０﹒５６ －２０﹒００

綠科科技國際－新（００１９５） ０﹒８９ －１﹒１１

南方錳業（０１０９１） １﹒０６ ＋７﹒０７

中廣核（０１１６４） ０﹒８１ －１﹒２２

五礦資源（０１２０８） ２﹒６２ ＋１﹒５５

贛鋒鋰業（０１７７２） ７６﹒７０ －１﹒４８

金川國際（０２３６２） ０﹒８６ ＋２﹒３８

洛鉬（０３９９３） ３﹒９９ ＋４﹒１８

金力永磁（０６６８０） ３４﹒００ 無升跌

天齊鋰業（０９６９６） ７７﹒９５ －１﹒１４

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（ｅｄ）

