《異動股》碧桂園服務（０６０９８）跌近５％，報２１﹒５５元

《經濟通通訊社２１日專訊》碧桂園服務（０６０９８）跌４﹒６５％，報２１﹒５５元，
最低價２１﹒４５元，創５２周新低，最高價２３元；成交１０６４﹒７９萬股，成交金額
２﹒３５億元；主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出３１８８﹒０２萬元。現時最大淨被
動買入券商為中國投資信息，金額１５０８﹒２３萬元，加權平均成交價２１﹒９６５元；現時
最大淨被動賣出券商為瑞士信貸證券香港，金額１２６８﹒１５萬元，加權平均成交價
２２﹒１８４元。以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅１１﹒１３％。
現時，恒生指數報２０６６１，跌２２８點或１﹒０９％；恒生中國企業指數報７１２０，
跌５８點或０﹒８１％；恒生科技指數報４５７２，跌４點或０﹒１％；主板成交２９４﹒１億
元。
上證綜合指數報３２９０，跌１４點或０﹒４４％，成交１６９７﹒０６億元人民幣。
深證成份指數報１２５４７，跌２５點或０﹒２１％，成交１０６４﹒０７億元人民幣。
基本資料
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現價 ２１﹒５５０ 變動 －４﹒６５％
最高價 ２３﹒０００ 最低價 ２１﹒４５０
成交股數 １０６４﹒７９萬股 成交金額 ２﹒３５億
１０天平均 ２５﹒２３５ 歷史波幅％ ７４﹒９３８
２０天平均 ２９﹒４００ 加權平均價 ２２﹒０７５
５０天平均 ２９﹒４１７ ＲＳＩ１４ ２８﹒５６４
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股份狀態：創５２周新低；主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出３１８８﹒０２萬元；暫
連跌３日，累計跌幅１１﹒１３％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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碧桂園服務（０６０９８） ２１﹒５５ －４﹒６５
世茂服務（００８７３） ２﹒７４ 無升跌
華潤萬象生活（０１２０９） ３５﹒３５ ＋１﹒１４
融創服務（０１５１６） ３﹒５４ －０﹒２８
旭輝永升服務（０１９９５） ６﹒１８ －２﹒６８
中海物業（０２６６９） ８﹒１２ －１﹒３４
綠城服務（０２８６９） ７﹒３３ －１﹒７４
雅生活（０３３１９） ９﹒７８ －１﹒３１
保利物業（０６０４９） ４６﹒８０ －０﹒９５
建業新生活（０９９８３） ３﹒６４ ＋２﹒５４
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（ｅｄ）
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