《異動股》碧桂園服務（０６０９８）跌近５％，報２１﹒５５元

《經濟通通訊社２１日專訊》碧桂園服務（０６０９８）跌４﹒６５％，報２１﹒５５元，

最低價２１﹒４５元，創５２周新低，最高價２３元；成交１０６４﹒７９萬股，成交金額

２﹒３５億元；主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出３１８８﹒０２萬元。現時最大淨被

動買入券商為中國投資信息，金額１５０８﹒２３萬元，加權平均成交價２１﹒９６５元；現時

最大淨被動賣出券商為瑞士信貸證券香港，金額１２６８﹒１５萬元，加權平均成交價

２２﹒１８４元。以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅１１﹒１３％。

現時，恒生指數報２０６６１，跌２２８點或１﹒０９％；恒生中國企業指數報７１２０，

跌５８點或０﹒８１％；恒生科技指數報４５７２，跌４點或０﹒１％；主板成交２９４﹒１億

元。

上證綜合指數報３２９０，跌１４點或０﹒４４％，成交１６９７﹒０６億元人民幣。

深證成份指數報１２５４７，跌２５點或０﹒２１％，成交１０６４﹒０７億元人民幣。



基本資料

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現價 ２１﹒５５０ 變動 －４﹒６５％

最高價 ２３﹒０００ 最低價 ２１﹒４５０

成交股數 １０６４﹒７９萬股 成交金額 ２﹒３５億

１０天平均 ２５﹒２３５ 歷史波幅％ ７４﹒９３８

２０天平均 ２９﹒４００ 加權平均價 ２２﹒０７５

５０天平均 ２９﹒４１７ ＲＳＩ１４ ２８﹒５６４

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股份狀態：創５２周新低；主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出３１８８﹒０２萬元；暫

連跌３日，累計跌幅１１﹒１３％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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碧桂園服務（０６０９８） ２１﹒５５ －４﹒６５

世茂服務（００８７３） ２﹒７４ 無升跌

華潤萬象生活（０１２０９） ３５﹒３５ ＋１﹒１４

融創服務（０１５１６） ３﹒５４ －０﹒２８

旭輝永升服務（０１９９５） ６﹒１８ －２﹒６８

中海物業（０２６６９） ８﹒１２ －１﹒３４

綠城服務（０２８６９） ７﹒３３ －１﹒７４

雅生活（０３３１９） ９﹒７８ －１﹒３１

保利物業（０６０４９） ４６﹒８０ －０﹒９５

建業新生活（０９９８３） ３﹒６４ ＋２﹒５４

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（ｅｄ）

