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06098 碧桂園服務
即時 按盤價 跌20.600 -2.000 (-8.850%)
大手異動

21/07/2022 10:24

《異動股》碧桂園服務（０６０９８）跌近５％，報２１﹒５５元

　　《經濟通通訊社２１日專訊》碧桂園服務（０６０９８）跌４﹒６５％，報２１﹒５５元，
最低價２１﹒４５元，創５２周新低，最高價２３元；成交１０６４﹒７９萬股，成交金額
２﹒３５億元；主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出３１８８﹒０２萬元。現時最大淨被
動買入券商為中國投資信息，金額１５０８﹒２３萬元，加權平均成交價２１﹒９６５元；現時
最大淨被動賣出券商為瑞士信貸證券香港，金額１２６８﹒１５萬元，加權平均成交價
２２﹒１８４元。以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅１１﹒１３％。
　　現時，恒生指數報２０６６１，跌２２８點或１﹒０９％；恒生中國企業指數報７１２０，
跌５８點或０﹒８１％；恒生科技指數報４５７２，跌４點或０﹒１％；主板成交２９４﹒１億
元。
　　上證綜合指數報３２９０，跌１４點或０﹒４４％，成交１６９７﹒０６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５４７，跌２５點或０﹒２１％，成交１０６４﹒０７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　２１﹒５５０　變動　　　　－４﹒６５％
　　最高價　　　　　　２３﹒０００　最低價　　　２１﹒４５０
　　成交股數　　１０６４﹒７９萬股　成交金額　　　２﹒３５億
　　１０天平均　　　　２５﹒２３５　歷史波幅％　７４﹒９３８
　　２０天平均　　　　２９﹒４００　加權平均價　２２﹒０７５
　　５０天平均　　　　２９﹒４１７　ＲＳＩ１４　２８﹒５６４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創５２周新低；主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出３１８８﹒０２萬元；暫
連跌３日，累計跌幅１１﹒１３％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　碧桂園服務（０６０９８）　　２１﹒５５　－４﹒６５
　　世茂服務（００８７３）　　　　２﹒７４　　　無升跌
　　華潤萬象生活（０１２０９）　３５﹒３５　＋１﹒１４
　　融創服務（０１５１６）　　　　３﹒５４　－０﹒２８
　　旭輝永升服務（０１９９５）　　６﹒１８　－２﹒６８
　　中海物業（０２６６９）　　　　８﹒１２　－１﹒３４
　　綠城服務（０２８６９）　　　　７﹒３３　－１﹒７４
　　雅生活（０３３１９）　　　　　９﹒７８　－１﹒３１
　　保利物業（０６０４９）　　　４６﹒８０　－０﹒９５
　　建業新生活（０９９８３）　　　３﹒６４　＋２﹒５４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 21/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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