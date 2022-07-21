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02007 碧桂園
即時 按盤價 跌3.180 -0.220 (-6.471%)
大手異動

21/07/2022 10:27

《異動股》碧桂園（０２００７）跌近３％，報３﹒３元

　　《經濟通通訊社２１日專訊》碧桂園（０２００７）跌２﹒９４％，報３﹒３元，最低價
３﹒２９元，創１個月新低，最高價３﹒４４元；成交１４３０﹒９２萬股，成交金額
４８０８﹒６４萬元；主動買沽比率４５：５５，資金淨主動賣出４６３﹒２６萬元。現時最大
淨被動買入券商為中國投資信息，金額３７６﹒９萬元，加權平均成交價３﹒３５５元；現時最
大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額４６７﹒９６萬元，加權平均成交價３﹒３５６元。
　　現時，恒生指數報２０６４７，跌２４３點或１﹒１６％；恒生中國企業指數報７１２０，
跌５８點或０﹒８２％；恒生科技指數報４５７４，跌２點或０﹒０５％；主板成交
３０４﹒５２億元。
　　上證綜合指數報３２９１，跌１３點或０﹒４１％，成交１７５０﹒４５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５５２，跌２０點或０﹒１６％，成交１０９５﹒１６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　　３﹒３００　變動　　　　　　－２﹒９４％
　　最高價　　　　　　　３﹒４４０　最低價　　　　　　３﹒２９０
　　成交股數　　１４３０﹒９２萬股　成交金額　　４８０８﹒６４萬
　　１０天平均　　　　　３﹒６８８　歷史波幅％　　　６０﹒６５８
　　２０天平均　　　　　４﹒１９０　加權平均價　　　　３﹒３６０
　　５０天平均　　　　　４﹒４２８　ＲＳＩ１４　　　２５﹒８７３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率４５：５５，資金淨主動賣出４６３﹒２６萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　碧桂園（０２００７）　　　　　３﹒３０　－２﹒９４
　　越地（００１２３）　　　　　　９﹒３２　－２﹒４１
　　中海外（００６８８）　　　　２１﹒６０　－２﹒７０
　　旭輝控股集團（００８８４）　　２﹒１８　－６﹒０３
　　龍湖（００９６０）　　　　　２７﹒３５　－３﹒７０
　　新城發展（０１０３０）　　　　２﹒６３　－１﹒５０
　　潤地（０１１０９）　　　　　３３﹒２０　－２﹒２１
　　萬科企業（０２２０２）　　　１５﹒２８　－２﹒３０
　　綠城（０３９００）　　　　　１５﹒６２　－１﹒５１
　　鼎豐集團控股（０６８７８）　　２﹒０７　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 21/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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