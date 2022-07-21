《異動股》碧桂園（０２００７）跌近３％，報３﹒３元

《經濟通通訊社２１日專訊》碧桂園（０２００７）跌２﹒９４％，報３﹒３元，最低價

３﹒２９元，創１個月新低，最高價３﹒４４元；成交１４３０﹒９２萬股，成交金額

４８０８﹒６４萬元；主動買沽比率４５：５５，資金淨主動賣出４６３﹒２６萬元。現時最大

淨被動買入券商為中國投資信息，金額３７６﹒９萬元，加權平均成交價３﹒３５５元；現時最

大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額４６７﹒９６萬元，加權平均成交價３﹒３５６元。

現時，恒生指數報２０６４７，跌２４３點或１﹒１６％；恒生中國企業指數報７１２０，

跌５８點或０﹒８２％；恒生科技指數報４５７４，跌２點或０﹒０５％；主板成交

３０４﹒５２億元。

上證綜合指數報３２９１，跌１３點或０﹒４１％，成交１７５０﹒４５億元人民幣。

深證成份指數報１２５５２，跌２０點或０﹒１６％，成交１０９５﹒１６億元人民幣。



基本資料

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現價 ３﹒３００ 變動 －２﹒９４％

最高價 ３﹒４４０ 最低價 ３﹒２９０

成交股數 １４３０﹒９２萬股 成交金額 ４８０８﹒６４萬

１０天平均 ３﹒６８８ 歷史波幅％ ６０﹒６５８

２０天平均 ４﹒１９０ 加權平均價 ３﹒３６０

５０天平均 ４﹒４２８ ＲＳＩ１４ ２５﹒８７３

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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率４５：５５，資金淨主動賣出４６３﹒２６萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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碧桂園（０２００７） ３﹒３０ －２﹒９４

越地（００１２３） ９﹒３２ －２﹒４１

中海外（００６８８） ２１﹒６０ －２﹒７０

旭輝控股集團（００８８４） ２﹒１８ －６﹒０３

龍湖（００９６０） ２７﹒３５ －３﹒７０

新城發展（０１０３０） ２﹒６３ －１﹒５０

潤地（０１１０９） ３３﹒２０ －２﹒２１

萬科企業（０２２０２） １５﹒２８ －２﹒３０

綠城（０３９００） １５﹒６２ －１﹒５１

鼎豐集團控股（０６８７８） ２﹒０７ 無升跌

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（ｅｄ）

