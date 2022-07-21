《異動股》碧桂園（０２００７）跌近３％，報３﹒３元

《經濟通通訊社２１日專訊》碧桂園（０２００７）跌２﹒９４％，報３﹒３元，最低價
３﹒２９元，創１個月新低，最高價３﹒４４元；成交１４３０﹒９２萬股，成交金額
４８０８﹒６４萬元；主動買沽比率４５：５５，資金淨主動賣出４６３﹒２６萬元。現時最大
淨被動買入券商為中國投資信息，金額３７６﹒９萬元，加權平均成交價３﹒３５５元；現時最
大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額４６７﹒９６萬元，加權平均成交價３﹒３５６元。
現時，恒生指數報２０６４７，跌２４３點或１﹒１６％；恒生中國企業指數報７１２０，
跌５８點或０﹒８２％；恒生科技指數報４５７４，跌２點或０﹒０５％；主板成交
３０４﹒５２億元。
上證綜合指數報３２９１，跌１３點或０﹒４１％，成交１７５０﹒４５億元人民幣。
深證成份指數報１２５５２，跌２０點或０﹒１６％，成交１０９５﹒１６億元人民幣。
基本資料
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現價 ３﹒３００ 變動 －２﹒９４％
最高價 ３﹒４４０ 最低價 ３﹒２９０
成交股數 １４３０﹒９２萬股 成交金額 ４８０８﹒６４萬
１０天平均 ３﹒６８８ 歷史波幅％ ６０﹒６５８
２０天平均 ４﹒１９０ 加權平均價 ３﹒３６０
５０天平均 ４﹒４２８ ＲＳＩ１４ ２５﹒８７３
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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率４５：５５，資金淨主動賣出４６３﹒２６萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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碧桂園（０２００７） ３﹒３０ －２﹒９４
越地（００１２３） ９﹒３２ －２﹒４１
中海外（００６８８） ２１﹒６０ －２﹒７０
旭輝控股集團（００８８４） ２﹒１８ －６﹒０３
龍湖（００９６０） ２７﹒３５ －３﹒７０
新城發展（０１０３０） ２﹒６３ －１﹒５０
潤地（０１１０９） ３３﹒２０ －２﹒２１
萬科企業（０２２０２） １５﹒２８ －２﹒３０
綠城（０３９００） １５﹒６２ －１﹒５１
鼎豐集團控股（０６８７８） ２﹒０７ 無升跌
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（ｅｄ）
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