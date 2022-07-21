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02826 ＧＸ中國雲算
即時 按盤價 跌57.740 -0.680 (-1.164%)
大手異動

21/07/2022 10:28

《大手成交》ＧＸ中國雲算一手８２萬股非自動對盤，涉４８０４萬

　　《經濟通通訊社２１日專訊》ＧＸ中國雲算（０２８２６）於１０：２７ａｍ錄得１手８２
萬股非自動對盤，每股造５８﹒５８元，較上日收市價高０﹒２７％，涉資４８０３﹒５６萬元

　　ＧＸ中國雲算現價跌０﹒１７％，報５８﹒３２元；成交８２﹒２２萬股，成交金額
４８１６﹒６２萬元，主動買沽比率９：９１，資金淨主動賣出１０﹒７３萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 21/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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