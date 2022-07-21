《異動股》中海外（００６８８）跌近３％，報２１﹒６元

《經濟通通訊社２１日專訊》中海外（００６８８）跌２﹒７％，報２１﹒６元，最低價

２１﹒５元，創１個月新低，最高價２２﹒４５元；成交１３５７﹒９８萬股，成交金額

２﹒９７億元；主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入１８３１﹒９４萬元。現時最大淨被

動買入券商為中國創盈市場服務，金額１２２９﹒０１萬元，加權平均成交價２１﹒７３４元；

現時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額４３５８﹒３５萬元，加權平均成交價

２１﹒８６５元。以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅６﹒２９％。

現時，恒生指數報２０６４４，跌２４５點或１﹒１８％；恒生中國企業指數報７１２０，

跌５８點或０﹒８２％；恒生科技指數報４５７３，跌３點或０﹒０７％；主板成交

３１１﹒２３億元。

上證綜合指數報３２９１，跌１３點或０﹒４％，成交１７８６﹒５９億元人民幣。

深證成份指數報１２５５７，跌１５點或０﹒１３％，成交１１１６﹒５２億元人民幣。



基本資料

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現價 ２１﹒６００ 變動 －２﹒７０％

最高價 ２２﹒４５０ 最低價 ２１﹒５００

成交股數 １３５７﹒９８萬股 成交金額 ２﹒９７億

１０天平均 ２３﹒１３０ 歷史波幅％ ３５﹒９３８

２０天平均 ２３﹒６７３ 加權平均價 ２１﹒８３４

５０天平均 ２２﹒７８９ ＲＳＩ１４ ３８﹒１７６

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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入１８３１﹒９４萬元；暫

連跌３日，累計跌幅６﹒２９％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中海外（００６８８） ２１﹒６０ －２﹒７０

越地（００１２３） ９﹒３５ －２﹒０９

旭輝控股集團（００８８４） ２﹒１９ －５﹒６０

龍湖（００９６０） ２７﹒３０ －３﹒８７

新城發展（０１０３０） ２﹒６３ －１﹒５０

潤地（０１１０９） ３３﹒１５ －２﹒３６

碧桂園（０２００７） ３﹒３０ －２﹒９４

萬科企業（０２２０２） １５﹒３２ －２﹒０５

綠城（０３９００） １５﹒６２ －１﹒５１

鼎豐集團控股（０６８７８） ２﹒０７ 無升跌

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（ｅｄ）

