《異動股》中海外（００６８８）跌近３％，報２１﹒６元

《經濟通通訊社２１日專訊》中海外（００６８８）跌２﹒７％，報２１﹒６元，最低價
２１﹒５元，創１個月新低，最高價２２﹒４５元；成交１３５７﹒９８萬股，成交金額
２﹒９７億元；主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入１８３１﹒９４萬元。現時最大淨被
動買入券商為中國創盈市場服務，金額１２２９﹒０１萬元，加權平均成交價２１﹒７３４元；
現時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額４３５８﹒３５萬元，加權平均成交價
２１﹒８６５元。以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅６﹒２９％。
現時，恒生指數報２０６４４，跌２４５點或１﹒１８％；恒生中國企業指數報７１２０，
跌５８點或０﹒８２％；恒生科技指數報４５７３，跌３點或０﹒０７％；主板成交
３１１﹒２３億元。
上證綜合指數報３２９１，跌１３點或０﹒４％，成交１７８６﹒５９億元人民幣。
深證成份指數報１２５５７，跌１５點或０﹒１３％，成交１１１６﹒５２億元人民幣。
基本資料
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現價 ２１﹒６００ 變動 －２﹒７０％
最高價 ２２﹒４５０ 最低價 ２１﹒５００
成交股數 １３５７﹒９８萬股 成交金額 ２﹒９７億
１０天平均 ２３﹒１３０ 歷史波幅％ ３５﹒９３８
２０天平均 ２３﹒６７３ 加權平均價 ２１﹒８３４
５０天平均 ２２﹒７８９ ＲＳＩ１４ ３８﹒１７６
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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入１８３１﹒９４萬元；暫
連跌３日，累計跌幅６﹒２９％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中海外（００６８８） ２１﹒６０ －２﹒７０
越地（００１２３） ９﹒３５ －２﹒０９
旭輝控股集團（００８８４） ２﹒１９ －５﹒６０
龍湖（００９６０） ２７﹒３０ －３﹒８７
新城發展（０１０３０） ２﹒６３ －１﹒５０
潤地（０１１０９） ３３﹒１５ －２﹒３６
碧桂園（０２００７） ３﹒３０ －２﹒９４
萬科企業（０２２０２） １５﹒３２ －２﹒０５
綠城（０３９００） １５﹒６２ －１﹒５１
鼎豐集團控股（０６８７８） ２﹒０７ 無升跌
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（ｅｄ）
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