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00688 中國海外發展
即時 按盤價 跌21.350 -0.850 (-3.829%)
大手異動

21/07/2022 10:30

《異動股》中海外（００６８８）跌近３％，報２１﹒６元

　　《經濟通通訊社２１日專訊》中海外（００６８８）跌２﹒７％，報２１﹒６元，最低價
２１﹒５元，創１個月新低，最高價２２﹒４５元；成交１３５７﹒９８萬股，成交金額
２﹒９７億元；主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入１８３１﹒９４萬元。現時最大淨被
動買入券商為中國創盈市場服務，金額１２２９﹒０１萬元，加權平均成交價２１﹒７３４元；
現時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額４３５８﹒３５萬元，加權平均成交價
２１﹒８６５元。以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅６﹒２９％。
　　現時，恒生指數報２０６４４，跌２４５點或１﹒１８％；恒生中國企業指數報７１２０，
跌５８點或０﹒８２％；恒生科技指數報４５７３，跌３點或０﹒０７％；主板成交
３１１﹒２３億元。
　　上證綜合指數報３２９１，跌１３點或０﹒４％，成交１７８６﹒５９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５５７，跌１５點或０﹒１３％，成交１１１６﹒５２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　２１﹒６００　變動　　　　－２﹒７０％
　　最高價　　　　　　２２﹒４５０　最低價　　　２１﹒５００
　　成交股數　　１３５７﹒９８萬股　成交金額　　　２﹒９７億
　　１０天平均　　　　２３﹒１３０　歷史波幅％　３５﹒９３８
　　２０天平均　　　　２３﹒６７３　加權平均價　２１﹒８３４
　　５０天平均　　　　２２﹒７８９　ＲＳＩ１４　３８﹒１７６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入１８３１﹒９４萬元；暫
連跌３日，累計跌幅６﹒２９％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中海外（００６８８）　　　　２１﹒６０　－２﹒７０
　　越地（００１２３）　　　　　　９﹒３５　－２﹒０９
　　旭輝控股集團（００８８４）　　２﹒１９　－５﹒６０
　　龍湖（００９６０）　　　　　２７﹒３０　－３﹒８７
　　新城發展（０１０３０）　　　　２﹒６３　－１﹒５０
　　潤地（０１１０９）　　　　　３３﹒１５　－２﹒３６
　　碧桂園（０２００７）　　　　　３﹒３０　－２﹒９４
　　萬科企業（０２２０２）　　　１５﹒３２　－２﹒０５
　　綠城（０３９００）　　　　　１５﹒６２　－１﹒５１
　　鼎豐集團控股（０６８７８）　　２﹒０７　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 21/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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