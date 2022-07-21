《經濟通通訊社２１日專訊》友邦（０１２９９）於１０：３０ａｍ錄得１手１５８萬股交
叉盤，每股造７９﹒４７５元，較上日收市價低４﹒４２％，涉資１﹒２６億元。
友邦現價跌４﹒４５％，報７９﹒４５元；成交１４７１﹒８９萬股，成交金額１１﹒９２
億元，主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出４５６０﹒２１萬元。（ｒｗ）
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21/07/2022 10:31
《大手成交》友邦一手１５８萬股交叉盤，涉資１﹒２６億元
《經濟通通訊社２１日專訊》友邦（０１２９９）於１０：３０ａｍ錄得１手１５８萬股交
叉盤，每股造７９﹒４７５元，較上日收市價低４﹒４２％，涉資１﹒２６億元。
友邦現價跌４﹒４５％，報７９﹒４５元；成交１４７１﹒８９萬股，成交金額１１﹒９２
億元，主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出４５６０﹒２１萬元。（ｒｗ）
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上一篇新聞︰21/07/2022 15:34 《異動股》友邦跌逾５％失守１００天線，報７８﹒９元
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19/07/2022 09:06 《大手成交》友邦等３家公司上午９：０５市前大手交易
18/07/2022 11:04 《大手成交》友邦一手１００萬股交叉盤，涉資８３１２萬元
15/07/2022 13:39 《大手成交》友邦一手２００萬股交叉盤，涉資１﹒６５億元
15/07/2022 11:19 《大手成交》友邦等２家公司上午１１：１８大手交易
15/07/2022 11:12 《大手成交》友邦一手１００萬股交叉盤，涉資８２９８萬元
|備註：
|即時報價更新時間為 21/07/2022 17:59
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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