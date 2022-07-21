《異動股》舜宇光學科技漲近６％突破１０天線，報１１３﹒６元

《經濟通通訊社２１日專訊》舜宇光學科技（０２３８２）升５﹒５８％，報１１３﹒６元

，升穿１０天線（１１０﹒６元），最高價１１３﹒８元，最低價１０６﹒６元；成交

２７４﹒３６萬股，成交金額３﹒０５億元；主動買沽比率６９：３１，資金淨主動買入

１﹒０１億元。現時最大淨被動買入券商為海通國際證券，金額９０２﹒１７萬元，加權平均成

交價１１１﹒９１２元；現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額１５１２﹒４６萬元，

加權平均成交價１１１﹒５５８元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅６﹒１７％。

現時，恒生指數報２０６４３，跌２４６點或１﹒１８％；恒生中國企業指數報７１２１，

跌５７點或０﹒８１％；恒生科技指數報４５７８，升１點或０﹒０３％；主板成交

３２３﹒６６億元。

上證綜合指數報３２８９，跌１５點或０﹒４６％，成交１８３９﹒９６億元人民幣。

深證成份指數報１２５４４，跌２８點或０﹒２２％，成交１１４９﹒９億元人民幣。



基本資料

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現價 １１３﹒６００ 變動 ＋５﹒５８％

最高價 １１３﹒８００ 最低價 １０６﹒６００

成交股數 ２７４﹒３６萬股 成交金額 ３﹒０５億

１０天平均 １１０﹒６００ 歷史波幅％ ７４﹒５９４

２０天平均 １１５﹒７０５ 加權平均價 １１１﹒０６５

５０天平均 １１４﹒２２１ ＲＳＩ１４ ４９﹒７５８

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股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率６９：３１，資金淨主動買入１﹒０１億元；暫連升２

日，累計升幅６﹒１７％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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舜宇光學科技（０２３８２） １１３﹒６０ ＋５﹒５８

賽晶科技（００５８０） ２﹒６７ 無升跌

萬裕科技（００８９４） ０﹒８９ －４﹒３０

高偉電子（０１４１５） １３﹒００ ＋０﹒１５

丘鈦科技（０１４７８） ４﹒７３ ＋０﹒２１

檳傑科達（０１６６５） ０﹒８１ 無升跌

匯聚科技（０１７２９） １﹒６６ ＋０﹒６１

瑞聲科技（０２０１８） １５﹒９４ ＋０﹒３８

威勝控股（０３３９３） ２﹒８１ ＋０﹒３６

光麗科技（０６０３６） ０﹒４５ ＋３﹒４５

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（ｅｄ）

