《異動股》舜宇光學科技漲近６％突破１０天線，報１１３﹒６元

《經濟通通訊社２１日專訊》舜宇光學科技（０２３８２）升５﹒５８％，報１１３﹒６元
，升穿１０天線（１１０﹒６元），最高價１１３﹒８元，最低價１０６﹒６元；成交
２７４﹒３６萬股，成交金額３﹒０５億元；主動買沽比率６９：３１，資金淨主動買入
１﹒０１億元。現時最大淨被動買入券商為海通國際證券，金額９０２﹒１７萬元，加權平均成
交價１１１﹒９１２元；現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額１５１２﹒４６萬元，
加權平均成交價１１１﹒５５８元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅６﹒１７％。
現時，恒生指數報２０６４３，跌２４６點或１﹒１８％；恒生中國企業指數報７１２１，
跌５７點或０﹒８１％；恒生科技指數報４５７８，升１點或０﹒０３％；主板成交
３２３﹒６６億元。
上證綜合指數報３２８９，跌１５點或０﹒４６％，成交１８３９﹒９６億元人民幣。
深證成份指數報１２５４４，跌２８點或０﹒２２％，成交１１４９﹒９億元人民幣。
基本資料
＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現價 １１３﹒６００ 變動 ＋５﹒５８％
最高價 １１３﹒８００ 最低價 １０６﹒６００
成交股數 ２７４﹒３６萬股 成交金額 ３﹒０５億
１０天平均 １１０﹒６００ 歷史波幅％ ７４﹒５９４
２０天平均 １１５﹒７０５ 加權平均價 １１１﹒０６５
５０天平均 １１４﹒２２１ ＲＳＩ１４ ４９﹒７５８
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率６９：３１，資金淨主動買入１﹒０１億元；暫連升２
日，累計升幅６﹒１７％
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
舜宇光學科技（０２３８２） １１３﹒６０ ＋５﹒５８
賽晶科技（００５８０） ２﹒６７ 無升跌
萬裕科技（００８９４） ０﹒８９ －４﹒３０
高偉電子（０１４１５） １３﹒００ ＋０﹒１５
丘鈦科技（０１４７８） ４﹒７３ ＋０﹒２１
檳傑科達（０１６６５） ０﹒８１ 無升跌
匯聚科技（０１７２９） １﹒６６ ＋０﹒６１
瑞聲科技（０２０１８） １５﹒９４ ＋０﹒３８
威勝控股（０３３９３） ２﹒８１ ＋０﹒３６
光麗科技（０６０３６） ０﹒４５ ＋３﹒４５
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動