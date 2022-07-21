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02323 融科控股
即時 按盤價 升0.118 +0.055 (+87.302%)
大手異動

21/07/2022 10:34

《異動股》融科控股升近４３％突破１０天線，報０﹒０９元

　　《經濟通通訊社２１日專訊》融科控股（０２３２３）升４２﹒８６％，報０﹒０９元，升
穿１０天線（０﹒０８１元），最高價０﹒０９元，最低價０﹒０５７元；成交４６４５﹒８萬
股，成交金額３６９﹒２２萬元；主動買沽比率７０：３０，資金淨主動買入１４５﹒９７萬元
。現時最大淨被動買入券商為光大證券投資服務，金額２﹒０９萬元，加權平均成交價
０﹒０７１元；現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額２８﹒６４萬元，加權平均成交
價０﹒０７９元。
　　現時，恒生指數報２０６３９，跌２５０點或１﹒２％；恒生中國企業指數報７１１９，跌
５９點或０﹒８４％；恒生科技指數報４５７４，跌２點或０﹒０４％；主板成交３２５﹒９７
億元。
　　上證綜合指數報３２８８，跌１６點或０﹒５％，成交１８５５﹒５５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５３９，跌３３點或０﹒２７％，成交１１５８﹒２５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　０﹒０９０　變動　　　　＋４２﹒８６％
　　最高價　　　　　　０﹒０９０　最低價　　　　　０﹒０５７
　　成交股數　　４６４５﹒８萬股　成交金額　　３６９﹒２２萬
　　１０天平均　　　　０﹒０８１　歷史波幅％　３８３﹒８９０
　　２０天平均　　　　０﹒３２４　加權平均價　　　０﹒０８０
　　５０天平均　　　　０﹒２３４　ＲＳＩ１４　　３７﹒０３７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率７０：３０，資金淨主動買入１４５﹒９７萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　融科控股（０２３２３）　　　　０﹒０９　＋４２﹒８６
　　建滔集團（００１４８）　　　２５﹒９０　　＋２﹒７８
　　京城機電股份（００１８７）　　４﹒０６　　＋１﹒７５
　　力勁科技（００５５８）　　　１３﹒８６　　＋０﹒２９
　　億和控股（００８３８）　　　　１﹒８０　　＋９﹒０９
　　信義玻璃（００８６８）　　　１６﹒５０　　－１﹒７９
　　洛陽玻璃股份（０１１０８）　１３﹒１８　　＋６﹒１２
　　香港航天科技（０１７２５）　１２﹒５６　　－１﹒８８
　　建滔積層板（０１８８８）　　　７﹒８９　　＋１﹒５４
　　光控精技（０３３０２）　　　　０﹒６６　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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06/07/2022 09:38  《異動股》融科等２家公司上午９：３７異動

備註： 即時報價更新時間為 21/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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