《異動股》融科控股升近４３％突破１０天線，報０﹒０９元

《經濟通通訊社２１日專訊》融科控股（０２３２３）升４２﹒８６％，報０﹒０９元，升

穿１０天線（０﹒０８１元），最高價０﹒０９元，最低價０﹒０５７元；成交４６４５﹒８萬

股，成交金額３６９﹒２２萬元；主動買沽比率７０：３０，資金淨主動買入１４５﹒９７萬元

。現時最大淨被動買入券商為光大證券投資服務，金額２﹒０９萬元，加權平均成交價

０﹒０７１元；現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額２８﹒６４萬元，加權平均成交

價０﹒０７９元。

現時，恒生指數報２０６３９，跌２５０點或１﹒２％；恒生中國企業指數報７１１９，跌

５９點或０﹒８４％；恒生科技指數報４５７４，跌２點或０﹒０４％；主板成交３２５﹒９７

億元。

上證綜合指數報３２８８，跌１６點或０﹒５％，成交１８５５﹒５５億元人民幣。

深證成份指數報１２５３９，跌３３點或０﹒２７％，成交１１５８﹒２５億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒０９０ 變動 ＋４２﹒８６％

最高價 ０﹒０９０ 最低價 ０﹒０５７

成交股數 ４６４５﹒８萬股 成交金額 ３６９﹒２２萬

１０天平均 ０﹒０８１ 歷史波幅％ ３８３﹒８９０

２０天平均 ０﹒３２４ 加權平均價 ０﹒０８０

５０天平均 ０﹒２３４ ＲＳＩ１４ ３７﹒０３７

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股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率７０：３０，資金淨主動買入１４５﹒９７萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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融科控股（０２３２３） ０﹒０９ ＋４２﹒８６

建滔集團（００１４８） ２５﹒９０ ＋２﹒７８

京城機電股份（００１８７） ４﹒０６ ＋１﹒７５

力勁科技（００５５８） １３﹒８６ ＋０﹒２９

億和控股（００８３８） １﹒８０ ＋９﹒０９

信義玻璃（００８６８） １６﹒５０ －１﹒７９

洛陽玻璃股份（０１１０８） １３﹒１８ ＋６﹒１２

香港航天科技（０１７２５） １２﹒５６ －１﹒８８

建滔積層板（０１８８８） ７﹒８９ ＋１﹒５４

光控精技（０３３０２） ０﹒６６ 無升跌

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（ｅｄ）

