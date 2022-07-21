《異動股》融科控股升近４３％突破１０天線，報０﹒０９元

《經濟通通訊社２１日專訊》融科控股（０２３２３）升４２﹒８６％，報０﹒０９元，升
穿１０天線（０﹒０８１元），最高價０﹒０９元，最低價０﹒０５７元；成交４６４５﹒８萬
股，成交金額３６９﹒２２萬元；主動買沽比率７０：３０，資金淨主動買入１４５﹒９７萬元
。現時最大淨被動買入券商為光大證券投資服務，金額２﹒０９萬元，加權平均成交價
０﹒０７１元；現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額２８﹒６４萬元，加權平均成交
價０﹒０７９元。
現時，恒生指數報２０６３９，跌２５０點或１﹒２％；恒生中國企業指數報７１１９，跌
５９點或０﹒８４％；恒生科技指數報４５７４，跌２點或０﹒０４％；主板成交３２５﹒９７
億元。
上證綜合指數報３２８８，跌１６點或０﹒５％，成交１８５５﹒５５億元人民幣。
深證成份指數報１２５３９，跌３３點或０﹒２７％，成交１１５８﹒２５億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒０９０ 變動 ＋４２﹒８６％
最高價 ０﹒０９０ 最低價 ０﹒０５７
成交股數 ４６４５﹒８萬股 成交金額 ３６９﹒２２萬
１０天平均 ０﹒０８１ 歷史波幅％ ３８３﹒８９０
２０天平均 ０﹒３２４ 加權平均價 ０﹒０８０
５０天平均 ０﹒２３４ ＲＳＩ１４ ３７﹒０３７
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股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率７０：３０，資金淨主動買入１４５﹒９７萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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融科控股（０２３２３） ０﹒０９ ＋４２﹒８６
建滔集團（００１４８） ２５﹒９０ ＋２﹒７８
京城機電股份（００１８７） ４﹒０６ ＋１﹒７５
力勁科技（００５５８） １３﹒８６ ＋０﹒２９
億和控股（００８３８） １﹒８０ ＋９﹒０９
信義玻璃（００８６８） １６﹒５０ －１﹒７９
洛陽玻璃股份（０１１０８） １３﹒１８ ＋６﹒１２
香港航天科技（０１７２５） １２﹒５６ －１﹒８８
建滔積層板（０１８８８） ７﹒８９ ＋１﹒５４
光控精技（０３３０２） ０﹒６６ 無升跌
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（ｅｄ）
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