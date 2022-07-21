《異動股》融科控股升近７５％突破１０天線，報０﹒１１元

《經濟通通訊社２１日專訊》融科控股（０２３２３）升７４﹒６％，報０﹒１１元，升穿
１０天線（０﹒０８３元），最高價０﹒１１元，最低價０﹒０５７元；成交６０６９﹒７２萬
股，成交金額５０８﹒９１萬元；主動買沽比率７２：２８，資金淨主動買入２１８﹒８９萬元
。現時最大淨被動買入券商為華盛資本証券，金額３﹒６４萬元，加權平均成交價０﹒０８６元
；現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額２８﹒７萬元，加權平均成交價０﹒０８３元
。
現時，恒生指數報２０６３９，跌２５１點或１﹒２％；恒生中國企業指數報７１１８，跌
６０點或０﹒８４％；恒生科技指數報４５７２，跌３點或０﹒０９％；主板成交３３０﹒５２
億元。
上證綜合指數報３２８７，跌１７點或０﹒５２％，成交１８８８﹒２８億元人民幣。
深證成份指數報１２５３４，跌３８點或０﹒３１％，成交１１７９﹒７億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒１１０ 變動 ＋７４﹒６０％
最高價 ０﹒１１０ 最低價 ０﹒０５７
成交股數 ６０６９﹒７２萬股 成交金額 ５０８﹒９１萬
１０天平均 ０﹒０８３ 歷史波幅％ ３８３﹒８９０
２０天平均 ０﹒３２５ 加權平均價 ０﹒０８４
５０天平均 ０﹒２３４ ＲＳＩ１４ ３９﹒１４５
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股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率７２：２８，資金淨主動買入２１８﹒８９萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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融科控股（０２３２３） ０﹒１１ ＋７４﹒６０
建滔集團（００１４８） ２５﹒９０ ＋２﹒７８
京城機電股份（００１８７） ４﹒０６ ＋１﹒７５
力勁科技（００５５８） １３﹒８４ ＋０﹒１４
億和控股（００８３８） １﹒８０ ＋９﹒０９
信義玻璃（００８６８） １６﹒４８ －１﹒９０
洛陽玻璃股份（０１１０８） １３﹒１２ ＋５﹒６４
香港航天科技（０１７２５） １２﹒５６ －１﹒８８
建滔積層板（０１８８８） ７﹒８８ ＋１﹒４２
光控精技（０３３０２） ０﹒６６ 無升跌
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（ｅｄ）
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