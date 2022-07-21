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02323 融科控股
即時 按盤價 升0.118 +0.055 (+87.302%)
大手異動

21/07/2022 10:36

《異動股》融科控股升近７５％突破１０天線，報０﹒１１元

　　《經濟通通訊社２１日專訊》融科控股（０２３２３）升７４﹒６％，報０﹒１１元，升穿
１０天線（０﹒０８３元），最高價０﹒１１元，最低價０﹒０５７元；成交６０６９﹒７２萬
股，成交金額５０８﹒９１萬元；主動買沽比率７２：２８，資金淨主動買入２１８﹒８９萬元
。現時最大淨被動買入券商為華盛資本証券，金額３﹒６４萬元，加權平均成交價０﹒０８６元
；現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額２８﹒７萬元，加權平均成交價０﹒０８３元

　　現時，恒生指數報２０６３９，跌２５１點或１﹒２％；恒生中國企業指數報７１１８，跌
６０點或０﹒８４％；恒生科技指數報４５７２，跌３點或０﹒０９％；主板成交３３０﹒５２
億元。
　　上證綜合指數報３２８７，跌１７點或０﹒５２％，成交１８８８﹒２８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５３４，跌３８點或０﹒３１％，成交１１７９﹒７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　　０﹒１１０　變動　　　　＋７４﹒６０％
　　最高價　　　　　　　０﹒１１０　最低價　　　　　０﹒０５７
　　成交股數　　６０６９﹒７２萬股　成交金額　　５０８﹒９１萬
　　１０天平均　　　　　０﹒０８３　歷史波幅％　３８３﹒８９０
　　２０天平均　　　　　０﹒３２５　加權平均價　　　０﹒０８４
　　５０天平均　　　　　０﹒２３４　ＲＳＩ１４　　３９﹒１４５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率７２：２８，資金淨主動買入２１８﹒８９萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　融科控股（０２３２３）　　　　０﹒１１　＋７４﹒６０
　　建滔集團（００１４８）　　　２５﹒９０　　＋２﹒７８
　　京城機電股份（００１８７）　　４﹒０６　　＋１﹒７５
　　力勁科技（００５５８）　　　１３﹒８４　　＋０﹒１４
　　億和控股（００８３８）　　　　１﹒８０　　＋９﹒０９
　　信義玻璃（００８６８）　　　１６﹒４８　　－１﹒９０
　　洛陽玻璃股份（０１１０８）　１３﹒１２　　＋５﹒６４
　　香港航天科技（０１７２５）　１２﹒５６　　－１﹒８８
　　建滔積層板（０１８８８）　　　７﹒８８　　＋１﹒４２
　　光控精技（０３３０２）　　　　０﹒６６　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 21/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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