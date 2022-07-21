《異動股》長城匯理跌逾１１％失守２５０天線，報０﹒３８５元

《經濟通通訊社２１日專訊》長城匯理（０８３１５）跌１１﹒４９％，報０﹒３８５元，
跌穿２５０天線（０﹒３９３元），最低價０﹒３７元，創１個月新低，最高價０﹒５４元；成
交８２１萬股，成交金額３０８﹒５４萬元；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出
３０７﹒４６萬元。現時最大淨被動買入券商為東吳證券國際，金額１４８萬元，加權平均成交
價０﹒３７元。
現時，恒生指數報２０６７８，跌２１１點或１﹒０１％；恒生中國企業指數報７１３１，
跌４７點或０﹒６６％；恒生科技指數報４５８７，升１０點或０﹒２３％；主板成交
３４６﹒２２億元。
上證綜合指數報３２９３，跌１１點或０﹒３５％，成交１９７１﹒４億元人民幣。
深證成份指數報１２５６１，跌１１點或０﹒０９％，成交１２２６﹒２５億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒３８５ 變動 －１１﹒４９％
最高價 ０﹒５４０ 最低價 ０﹒３７０
成交股數 ８２１萬股 成交金額 ３０８﹒５４萬
１０天平均 ０﹒４６７ 歷史波幅％ １０５﹒４６７
２０天平均 ０﹒５０３ 加權平均價 ０﹒３７６
５０天平均 ０﹒５２２ ＲＳＩ１４ ３０﹒２４４
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股份狀態：跌穿２５０天線，創１個月新低；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出
３０７﹒４６萬元
（ｅｄ）
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