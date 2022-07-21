《異動股》長城匯理跌逾１１％失守２５０天線，報０﹒３８５元

《經濟通通訊社２１日專訊》長城匯理（０８３１５）跌１１﹒４９％，報０﹒３８５元，

跌穿２５０天線（０﹒３９３元），最低價０﹒３７元，創１個月新低，最高價０﹒５４元；成

交８２１萬股，成交金額３０８﹒５４萬元；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出

３０７﹒４６萬元。現時最大淨被動買入券商為東吳證券國際，金額１４８萬元，加權平均成交

價０﹒３７元。

現時，恒生指數報２０６７８，跌２１１點或１﹒０１％；恒生中國企業指數報７１３１，

跌４７點或０﹒６６％；恒生科技指數報４５８７，升１０點或０﹒２３％；主板成交

３４６﹒２２億元。

上證綜合指數報３２９３，跌１１點或０﹒３５％，成交１９７１﹒４億元人民幣。

深證成份指數報１２５６１，跌１１點或０﹒０９％，成交１２２６﹒２５億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒３８５ 變動 －１１﹒４９％

最高價 ０﹒５４０ 最低價 ０﹒３７０

成交股數 ８２１萬股 成交金額 ３０８﹒５４萬

１０天平均 ０﹒４６７ 歷史波幅％ １０５﹒４６７

２０天平均 ０﹒５０３ 加權平均價 ０﹒３７６

５０天平均 ０﹒５２２ ＲＳＩ１４ ３０﹒２４４

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股份狀態：跌穿２５０天線，創１個月新低；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出

３０７﹒４６萬元



（ｅｄ）

