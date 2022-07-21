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08315 長城匯理
即時 按盤價 跌0.340 -0.095 (-21.839%)
大手異動

21/07/2022 10:42

《異動股》長城匯理跌逾１１％失守２５０天線，報０﹒３８５元

　　《經濟通通訊社２１日專訊》長城匯理（０８３１５）跌１１﹒４９％，報０﹒３８５元，
跌穿２５０天線（０﹒３９３元），最低價０﹒３７元，創１個月新低，最高價０﹒５４元；成
交８２１萬股，成交金額３０８﹒５４萬元；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出
３０７﹒４６萬元。現時最大淨被動買入券商為東吳證券國際，金額１４８萬元，加權平均成交
價０﹒３７元。
　　現時，恒生指數報２０６７８，跌２１１點或１﹒０１％；恒生中國企業指數報７１３１，
跌４７點或０﹒６６％；恒生科技指數報４５８７，升１０點或０﹒２３％；主板成交
３４６﹒２２億元。
　　上證綜合指數報３２９３，跌１１點或０﹒３５％，成交１９７１﹒４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５６１，跌１１點或０﹒０９％，成交１２２６﹒２５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　０﹒３８５　變動　　　　－１１﹒４９％
　　最高價　　　０﹒５４０　最低價　　　　　０﹒３７０
　　成交股數　　８２１萬股　成交金額　　３０８﹒５４萬
　　１０天平均　０﹒４６７　歷史波幅％　１０５﹒４６７
　　２０天平均　０﹒５０３　加權平均價　　　０﹒３７６
　　５０天平均　０﹒５２２　ＲＳＩ１４　　３０﹒２４４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿２５０天線，創１個月新低；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出
３０７﹒４６萬元
　
（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 21/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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