《異動股》海底撈（０６８６２）跌近３％，報１５﹒９元

《經濟通通訊社２１日專訊》海底撈（０６８６２）跌２﹒５７％，報１５﹒９元，最低價

１５﹒８２元，最高價１６﹒４元；成交３１３﹒３３萬股，成交金額５０３０﹒０７萬元；主

動買沽比率４５：５５，資金淨主動賣出４５７﹒３萬元。現時最大淨被動買入券商為高盛亞洲

證券，金額２７８﹒８萬元，加權平均成交價１６﹒０７元；現時最大淨被動賣出券商為摩根士

丹利，金額６８０﹒５６萬元，加權平均成交價１６﹒０３１元。

現時，恒生指數報２０６４６，跌２４４點或１﹒１７％；恒生中國企業指數報７１１７，

跌６１點或０﹒８５％；恒生科技指數報４５７５，跌１點或０﹒０３％；主板成交

３５９﹒２６億元。

上證綜合指數報３２８９，跌１５點或０﹒４６％，成交２０２３﹒０１億元人民幣。

深證成份指數報１２５４３，跌２９點或０﹒２３％，成交１２５７﹒２６億元人民幣。



基本資料

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現價 １５﹒９００ 變動 －２﹒５７％

最高價 １６﹒４００ 最低價 １５﹒８２０

成交股數 ３１３﹒３３萬股 成交金額 ５０３０﹒０７萬

１０天平均 １６﹒２９４ 歷史波幅％ ６４﹒７４７

２０天平均 １６﹒８２８ 加權平均價 １６﹒０５４

５０天平均 １５﹒４９４ ＲＳＩ１４ ４７﹒３７９

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股份狀態：主動買沽比率４５：５５，資金淨主動賣出４５７﹒３萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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海底撈（０６８６２） １５﹒９０ －２﹒５７

潤啤（００２９１） ５２﹒７５ －０﹒５７

特步國際（０１３６８） １４﹒３４ 無升跌

百威亞太（０１８７６） ２２﹒３５ －０﹒２２

安踏體育（０２０２０） ９３﹒００ －０﹒９１

申洲國際（０２３１３） ８５﹒９０ －１﹒０９

蒙牛乳業（０２３１９） ３７﹒７０ ＋０﹒８０

李寧（０２３３１） ６７﹒８５ －０﹒２９

中國飛鶴（０６１８６） ８﹒４３ －１﹒８６

九毛九（０９９２２） １８﹒０２ 無升跌

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（ｅｄ）

