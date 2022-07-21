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06862 海底撈
即時 按盤價 跌15.620 -0.700 (-4.289%)
大手異動

21/07/2022 10:46

《異動股》海底撈（０６８６２）跌近３％，報１５﹒９元

　　《經濟通通訊社２１日專訊》海底撈（０６８６２）跌２﹒５７％，報１５﹒９元，最低價
１５﹒８２元，最高價１６﹒４元；成交３１３﹒３３萬股，成交金額５０３０﹒０７萬元；主
動買沽比率４５：５５，資金淨主動賣出４５７﹒３萬元。現時最大淨被動買入券商為高盛亞洲
證券，金額２７８﹒８萬元，加權平均成交價１６﹒０７元；現時最大淨被動賣出券商為摩根士
丹利，金額６８０﹒５６萬元，加權平均成交價１６﹒０３１元。
　　現時，恒生指數報２０６４６，跌２４４點或１﹒１７％；恒生中國企業指數報７１１７，
跌６１點或０﹒８５％；恒生科技指數報４５７５，跌１點或０﹒０３％；主板成交
３５９﹒２６億元。
　　上證綜合指數報３２８９，跌１５點或０﹒４６％，成交２０２３﹒０１億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５４３，跌２９點或０﹒２３％，成交１２５７﹒２６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　１５﹒９００　變動　　　　　　－２﹒５７％
　　最高價　　　　　１６﹒４００　最低價　　　　　１５﹒８２０
　　成交股數　　３１３﹒３３萬股　成交金額　　５０３０﹒０７萬
　　１０天平均　　　１６﹒２９４　歷史波幅％　　　６４﹒７４７
　　２０天平均　　　１６﹒８２８　加權平均價　　　１６﹒０５４
　　５０天平均　　　１５﹒４９４　ＲＳＩ１４　　　４７﹒３７９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率４５：５５，資金淨主動賣出４５７﹒３萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　海底撈（０６８６２）　　１５﹒９０　－２﹒５７
　　潤啤（００２９１）　　　５２﹒７５　－０﹒５７
　　特步國際（０１３６８）　１４﹒３４　　　無升跌
　　百威亞太（０１８７６）　２２﹒３５　－０﹒２２
　　安踏體育（０２０２０）　９３﹒００　－０﹒９１
　　申洲國際（０２３１３）　８５﹒９０　－１﹒０９
　　蒙牛乳業（０２３１９）　３７﹒７０　＋０﹒８０
　　李寧（０２３３１）　　　６７﹒８５　－０﹒２９
　　中國飛鶴（０６１８６）　　８﹒４３　－１﹒８６
　　九毛九（０９９２２）　　１８﹒０２　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 21/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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