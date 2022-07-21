《異動股》海底撈（０６８６２）跌近３％，報１５﹒９元

《經濟通通訊社２１日專訊》海底撈（０６８６２）跌２﹒５７％，報１５﹒９元，最低價
１５﹒８２元，最高價１６﹒４元；成交３１３﹒３３萬股，成交金額５０３０﹒０７萬元；主
動買沽比率４５：５５，資金淨主動賣出４５７﹒３萬元。現時最大淨被動買入券商為高盛亞洲
證券，金額２７８﹒８萬元，加權平均成交價１６﹒０７元；現時最大淨被動賣出券商為摩根士
丹利，金額６８０﹒５６萬元，加權平均成交價１６﹒０３１元。
現時，恒生指數報２０６４６，跌２４４點或１﹒１７％；恒生中國企業指數報７１１７，
跌６１點或０﹒８５％；恒生科技指數報４５７５，跌１點或０﹒０３％；主板成交
３５９﹒２６億元。
上證綜合指數報３２８９，跌１５點或０﹒４６％，成交２０２３﹒０１億元人民幣。
深證成份指數報１２５４３，跌２９點或０﹒２３％，成交１２５７﹒２６億元人民幣。
基本資料
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現價 １５﹒９００ 變動 －２﹒５７％
最高價 １６﹒４００ 最低價 １５﹒８２０
成交股數 ３１３﹒３３萬股 成交金額 ５０３０﹒０７萬
１０天平均 １６﹒２９４ 歷史波幅％ ６４﹒７４７
２０天平均 １６﹒８２８ 加權平均價 １６﹒０５４
５０天平均 １５﹒４９４ ＲＳＩ１４ ４７﹒３７９
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股份狀態：主動買沽比率４５：５５，資金淨主動賣出４５７﹒３萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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海底撈（０６８６２） １５﹒９０ －２﹒５７
潤啤（００２９１） ５２﹒７５ －０﹒５７
特步國際（０１３６８） １４﹒３４ 無升跌
百威亞太（０１８７６） ２２﹒３５ －０﹒２２
安踏體育（０２０２０） ９３﹒００ －０﹒９１
申洲國際（０２３１３） ８５﹒９０ －１﹒０９
蒙牛乳業（０２３１９） ３７﹒７０ ＋０﹒８０
李寧（０２３３１） ６７﹒８５ －０﹒２９
中國飛鶴（０６１８６） ８﹒４３ －１﹒８６
九毛九（０９９２２） １８﹒０２ 無升跌
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（ｅｄ）
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