《異動股》維港環保科技漲５０％突破１００天線，報０﹒３６元

《經濟通通訊社２１日專訊》維港環保科技（０１８４５）升５０％，報０﹒３６元，升穿
１００天線（０﹒２８４元），最高價０﹒３６元，創１個月新高，最低價０﹒２４５元；成交
６５﹒４萬股，成交金額１８﹒５９萬元；主動買沽比率８６：１４，資金淨主動買入
１３﹒５２萬元。現時最大淨被動買入券商為海通國際證券，金額２﹒５４萬元，加權平均成交
價０﹒２７３元；現時最大淨被動賣出券商為寶盛證券香港，金額４﹒３２萬元，加權平均成交
價０﹒３元。
現時，恒生指數報２０６１９，跌２７０點或１﹒３％；恒生中國企業指數報７１０６，跌
７２點或１﹒０１％；恒生科技指數報４５６２，跌１４點或０﹒３１％；主板成交
３９２﹒２９億元。
上證綜合指數報３２８７，跌１７點或０﹒５３％，成交２１８３﹒５１億元人民幣。
深證成份指數報１２５３１，跌４１點或０﹒３３％，成交１３４６﹒７４億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒３６０ 變動 ＋５０﹒００％
最高價 ０﹒３６０ 最低價 ０﹒２４５
成交股數 ６５﹒４萬股 成交金額 １８﹒５９萬
１０天平均 ０﹒２５８ 歷史波幅％ ８５﹒１９８
２０天平均 ０﹒２４０ 加權平均價 ０﹒２８４
５０天平均 ０﹒２３９ ＲＳＩ１４ ７５﹒１８５
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股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高；主動買沽比率８６：１４，資金淨主動買入
１３﹒５２萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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維港環保科技（０１８４５） ０﹒３６０ ＋５０﹒００
光大環境（００２５７） ４﹒１００ －０﹒２４
海螺創業（００５８６） １６﹒１６０ －０﹒６２
海螺環保（００５８７） ６﹒３６０ －１﹒４０
東江環保（００８９５） ２﹒７７０ 無升跌
齊合環保（００９７６） ０﹒７６０ －３﹒８０
偉祿集團（０１１９６） １０﹒２２０ －０﹒５８
綠色動力環保（０１３３０） ３﹒１１０ －１﹒２７
鴻承環保科技（０２２６５） ０﹒７００ －１﹒４１
首創環境（０３９８９） ０﹒１７８ －０﹒５６
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（ｅｄ）
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