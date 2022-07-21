《異動股》維港環保科技漲５０％突破１００天線，報０﹒３６元

《經濟通通訊社２１日專訊》維港環保科技（０１８４５）升５０％，報０﹒３６元，升穿

１００天線（０﹒２８４元），最高價０﹒３６元，創１個月新高，最低價０﹒２４５元；成交

６５﹒４萬股，成交金額１８﹒５９萬元；主動買沽比率８６：１４，資金淨主動買入

１３﹒５２萬元。現時最大淨被動買入券商為海通國際證券，金額２﹒５４萬元，加權平均成交

價０﹒２７３元；現時最大淨被動賣出券商為寶盛證券香港，金額４﹒３２萬元，加權平均成交

價０﹒３元。

現時，恒生指數報２０６１９，跌２７０點或１﹒３％；恒生中國企業指數報７１０６，跌

７２點或１﹒０１％；恒生科技指數報４５６２，跌１４點或０﹒３１％；主板成交

３９２﹒２９億元。

上證綜合指數報３２８７，跌１７點或０﹒５３％，成交２１８３﹒５１億元人民幣。

深證成份指數報１２５３１，跌４１點或０﹒３３％，成交１３４６﹒７４億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒３６０ 變動 ＋５０﹒００％

最高價 ０﹒３６０ 最低價 ０﹒２４５

成交股數 ６５﹒４萬股 成交金額 １８﹒５９萬

１０天平均 ０﹒２５８ 歷史波幅％ ８５﹒１９８

２０天平均 ０﹒２４０ 加權平均價 ０﹒２８４

５０天平均 ０﹒２３９ ＲＳＩ１４ ７５﹒１８５

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股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高；主動買沽比率８６：１４，資金淨主動買入

１３﹒５２萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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維港環保科技（０１８４５） ０﹒３６０ ＋５０﹒００

光大環境（００２５７） ４﹒１００ －０﹒２４

海螺創業（００５８６） １６﹒１６０ －０﹒６２

海螺環保（００５８７） ６﹒３６０ －１﹒４０

東江環保（００８９５） ２﹒７７０ 無升跌

齊合環保（００９７６） ０﹒７６０ －３﹒８０

偉祿集團（０１１９６） １０﹒２２０ －０﹒５８

綠色動力環保（０１３３０） ３﹒１１０ －１﹒２７

鴻承環保科技（０２２６５） ０﹒７００ －１﹒４１

首創環境（０３９８９） ０﹒１７８ －０﹒５６

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（ｅｄ）

