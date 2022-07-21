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01845 維港環保科技
即時 按盤價 升0.255 +0.015 (+6.250%)
大手異動

21/07/2022 10:58

《異動股》維港環保科技漲５０％突破１００天線，報０﹒３６元

　　《經濟通通訊社２１日專訊》維港環保科技（０１８４５）升５０％，報０﹒３６元，升穿
１００天線（０﹒２８４元），最高價０﹒３６元，創１個月新高，最低價０﹒２４５元；成交
６５﹒４萬股，成交金額１８﹒５９萬元；主動買沽比率８６：１４，資金淨主動買入
１３﹒５２萬元。現時最大淨被動買入券商為海通國際證券，金額２﹒５４萬元，加權平均成交
價０﹒２７３元；現時最大淨被動賣出券商為寶盛證券香港，金額４﹒３２萬元，加權平均成交
價０﹒３元。
　　現時，恒生指數報２０６１９，跌２７０點或１﹒３％；恒生中國企業指數報７１０６，跌
７２點或１﹒０１％；恒生科技指數報４５６２，跌１４點或０﹒３１％；主板成交
３９２﹒２９億元。
　　上證綜合指數報３２８７，跌１７點或０﹒５３％，成交２１８３﹒５１億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５３１，跌４１點或０﹒３３％，成交１３４６﹒７４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　０﹒３６０　變動　　　　＋５０﹒００％
　　最高價　　　　０﹒３６０　最低價　　　　　０﹒２４５
　　成交股數　　６５﹒４萬股　成交金額　　　１８﹒５９萬
　　１０天平均　　０﹒２５８　歷史波幅％　　８５﹒１９８
　　２０天平均　　０﹒２４０　加權平均價　　　０﹒２８４
　　５０天平均　　０﹒２３９　ＲＳＩ１４　　７５﹒１８５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高；主動買沽比率８６：１４，資金淨主動買入
１３﹒５２萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　維港環保科技（０１８４５）　　０﹒３６０　＋５０﹒００
　　光大環境（００２５７）　　　　４﹒１００　　－０﹒２４
　　海螺創業（００５８６）　　　１６﹒１６０　　－０﹒６２
　　海螺環保（００５８７）　　　　６﹒３６０　　－１﹒４０
　　東江環保（００８９５）　　　　２﹒７７０　　　　無升跌
　　齊合環保（００９７６）　　　　０﹒７６０　　－３﹒８０
　　偉祿集團（０１１９６）　　　１０﹒２２０　　－０﹒５８
　　綠色動力環保（０１３３０）　　３﹒１１０　　－１﹒２７
　　鴻承環保科技（０２２６５）　　０﹒７００　　－１﹒４１
　　首創環境（０３９８９）　　　　０﹒１７８　　－０﹒５６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 21/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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