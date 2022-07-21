  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
01109 華潤置地
即時 按盤價 跌32.650 -1.300 (-3.829%)
大手異動

21/07/2022 11:03

《異動股》潤地跌逾３％失守５０天線，報３２﹒９元

　　《經濟通通訊社２１日專訊》潤地（０１１０９）跌３﹒０９％，報３２﹒９元，跌穿５０
天線（３３﹒８１９元），最低價３２﹒９元，創１個月新低，最高價３４﹒４元；成交
２８６﹒８５萬股，成交金額９５７５﹒７１萬元；主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出
６５７﹒２３萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根士丹利，金額５７５﹒９７萬元，加權平均
成交價３３﹒１７６元；現時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額５５１﹒３５萬元，加
權平均成交價３３﹒４６５元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅４﹒６４％。
　　現時，恒生指數報２０６２９，跌２６０點或１﹒２５％；恒生中國企業指數報７１１１，
跌６７點或０﹒９５％；恒生科技指數報４５７２，跌４點或０﹒１％；主板成交４０２﹒８２
億元。
　　上證綜合指數報３２８６，跌１７點或０﹒５４％，成交２２４３﹒０２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５３１，跌４１點或０﹒３３％，成交１３８０﹒４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　３２﹒９００　變動　　　　　　－３﹒０９％
　　最高價　　　　　３４﹒４００　最低價　　　　　３２﹒９００
　　成交股數　　２８６﹒８５萬股　成交金額　　９５７５﹒７１萬
　　１０天平均　　　３４﹒７０５　歷史波幅％　　　２９﹒２０１
　　２０天平均　　　３５﹒３７０　加權平均價　　　３３﹒３８２
　　５０天平均　　　３３﹒８１９　ＲＳＩ１４　　　４０﹒０２２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿５０天線，創１個月新低；主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出
６５７﹒２３萬元；暫連跌２日，累計跌幅４﹒６４％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　潤地（０１１０９）　　　　　３２﹒９０　－３﹒０９
　　越地（００１２３）　　　　　　９﹒３０　－２﹒６２
　　中海外（００６８８）　　　　２１﹒７５　－２﹒０３
　　旭輝控股集團（００８８４）　　２﹒１８　－６﹒０３
　　龍湖（００９６０）　　　　　２７﹒２０　－４﹒２３
　　新城發展（０１０３０）　　　　２﹒６２　－１﹒８７
　　碧桂園（０２００７）　　　　　３﹒２８　－３﹒５３
　　萬科企業（０２２０２）　　　１５﹒３４　－１﹒９２
　　綠城（０３９００）　　　　　１５﹒５６　－１﹒８９
　　鼎豐集團控股（０６８７８）　　２﹒０８　＋０﹒４８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

上一篇新聞︰21/07/2022 13:53  《大手成交》潤地一手１２３萬股交叉盤，涉資３９９４萬元

下一篇新聞︰18/07/2022 10:44  《異動股》潤地升逾３％突破５０天線，報３４﹒５元

其他大手異動
More

21/07/2022 14:49  《大手成交》潤地一手約９８萬股交叉盤，涉資３２４０萬元

18/07/2022 09:51  《異動股》內房集體反彈，碧桂園彈逾３％，八成主動買盤

15/07/2022 09:45  《異動股》龍湖續挫９％，野村指過去內地預售房只交樓六成

14/07/2022 14:21  《異動股》潤地挫逾５％失守１００天線，報３３﹒２５元

14/07/2022 14:20  《異動股》旭輝（８８４）反彈逾５％，獲控股股東增持１００萬股

備註： 即時報價更新時間為 21/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金