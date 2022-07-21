《異動股》潤地跌逾３％失守５０天線，報３２﹒９元

《經濟通通訊社２１日專訊》潤地（０１１０９）跌３﹒０９％，報３２﹒９元，跌穿５０
天線（３３﹒８１９元），最低價３２﹒９元，創１個月新低，最高價３４﹒４元；成交
２８６﹒８５萬股，成交金額９５７５﹒７１萬元；主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出
６５７﹒２３萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根士丹利，金額５７５﹒９７萬元，加權平均
成交價３３﹒１７６元；現時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額５５１﹒３５萬元，加
權平均成交價３３﹒４６５元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅４﹒６４％。
現時，恒生指數報２０６２９，跌２６０點或１﹒２５％；恒生中國企業指數報７１１１，
跌６７點或０﹒９５％；恒生科技指數報４５７２，跌４點或０﹒１％；主板成交４０２﹒８２
億元。
上證綜合指數報３２８６，跌１７點或０﹒５４％，成交２２４３﹒０２億元人民幣。
深證成份指數報１２５３１，跌４１點或０﹒３３％，成交１３８０﹒４億元人民幣。
基本資料
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現價 ３２﹒９００ 變動 －３﹒０９％
最高價 ３４﹒４００ 最低價 ３２﹒９００
成交股數 ２８６﹒８５萬股 成交金額 ９５７５﹒７１萬
１０天平均 ３４﹒７０５ 歷史波幅％ ２９﹒２０１
２０天平均 ３５﹒３７０ 加權平均價 ３３﹒３８２
５０天平均 ３３﹒８１９ ＲＳＩ１４ ４０﹒０２２
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股份狀態：跌穿５０天線，創１個月新低；主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出
６５７﹒２３萬元；暫連跌２日，累計跌幅４﹒６４％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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潤地（０１１０９） ３２﹒９０ －３﹒０９
越地（００１２３） ９﹒３０ －２﹒６２
中海外（００６８８） ２１﹒７５ －２﹒０３
旭輝控股集團（００８８４） ２﹒１８ －６﹒０３
龍湖（００９６０） ２７﹒２０ －４﹒２３
新城發展（０１０３０） ２﹒６２ －１﹒８７
碧桂園（０２００７） ３﹒２８ －３﹒５３
萬科企業（０２２０２） １５﹒３４ －１﹒９２
綠城（０３９００） １５﹒５６ －１﹒８９
鼎豐集團控股（０６８７８） ２﹒０８ ＋０﹒４８
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（ｅｄ）
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