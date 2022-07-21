《異動股》方圓生活挫逾１５％創新低，報０﹒１６７元

《經濟通通訊社２１日專訊》方圓生活（０９９７８）跌１５﹒２３％，報０﹒１６７元，
最低價０﹒１６７元，創上市新低，最高價０﹒１８９元；成交１３４﹒４萬股，成交金額
２３﹒４萬元；主動買沽比率２４：７６，資金淨主動賣出１２﹒３６萬元。現時最大淨被動買
入券商為耀才證券國際，金額３﹒３７萬元，加權平均成交價０﹒１７８元；現時最大淨被動賣
出券商為工銀亞洲証券，金額２﹒１５萬元，加權平均成交價０﹒１７４元。以現價計，該股暫
連跌４日，累計跌幅４２﹒４１％。
現時，恒生指數報２０６５１，跌２３８點或１﹒１４％；恒生中國企業指數報７１１８，
跌６０點或０﹒８５％；恒生科技指數報４５７２，跌３點或０﹒０９％；主板成交
４５２﹒４６億元。
上證綜合指數報３２９０，跌１３點或０﹒４２％，成交２５２１﹒５６億元人民幣。
深證成份指數報１２５５２，跌２０點或０﹒１７％，成交１５３８﹒６４億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒１６７ 變動 －１５﹒２３％
最高價 ０﹒１８９ 最低價 ０﹒１６７
成交股數 １３４﹒４萬股 成交金額 ２３﹒４萬
１０天平均 ０﹒２７４ 歷史波幅％ １１７﹒３４５
２０天平均 ０﹒３１２ 加權平均價 ０﹒１７４
５０天平均 ０﹒３６６ ＲＳＩ１４ ８﹒０７６
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率２４：７６，資金淨主動賣出１２﹒３６萬元；暫連跌４
日，累計跌幅４２﹒４１％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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方圓生活（０９９７８） ０﹒１６７ －１５﹒２３
華潤萬象生活（０１２０９） ３４﹒７００ －０﹒７２
金融街物業（０１５０２） ２﹒７２０ ＋１﹒８７
融創服務（０１５１６） ３﹒５３０ －０﹒５６
旭輝永升服務（０１９９５） ６﹒０３０ －５﹒０４
德信服務集團（０２２１５） ３﹒０１０ ＋１﹒３５
中海物業（０２６６９） ８﹒０６０ －２﹒０７
綠城服務（０２８６９） ７﹒１８０ －３﹒７５
雅生活（０３３１９） ９﹒７８０ －１﹒３１
碧桂園服務（０６０９８） ２１﹒３００ －５﹒７５
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（ｅｄ）
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