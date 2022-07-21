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09978 方圓生活服務
即時 按盤價 跌0.171 -0.026 (-13.198%)
大手異動

21/07/2022 11:32

《異動股》方圓生活挫逾１５％創新低，報０﹒１６７元

　　《經濟通通訊社２１日專訊》方圓生活（０９９７８）跌１５﹒２３％，報０﹒１６７元，
最低價０﹒１６７元，創上市新低，最高價０﹒１８９元；成交１３４﹒４萬股，成交金額
２３﹒４萬元；主動買沽比率２４：７６，資金淨主動賣出１２﹒３６萬元。現時最大淨被動買
入券商為耀才證券國際，金額３﹒３７萬元，加權平均成交價０﹒１７８元；現時最大淨被動賣
出券商為工銀亞洲証券，金額２﹒１５萬元，加權平均成交價０﹒１７４元。以現價計，該股暫
連跌４日，累計跌幅４２﹒４１％。
　　現時，恒生指數報２０６５１，跌２３８點或１﹒１４％；恒生中國企業指數報７１１８，
跌６０點或０﹒８５％；恒生科技指數報４５７２，跌３點或０﹒０９％；主板成交
４５２﹒４６億元。
　　上證綜合指數報３２９０，跌１３點或０﹒４２％，成交２５２１﹒５６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５５２，跌２０點或０﹒１７％，成交１５３８﹒６４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　０﹒１６７　變動　　　　－１５﹒２３％
　　最高價　　　　　０﹒１８９　最低價　　　　　０﹒１６７
　　成交股數　　１３４﹒４萬股　成交金額　　　　２３﹒４萬
　　１０天平均　　　０﹒２７４　歷史波幅％　１１７﹒３４５
　　２０天平均　　　０﹒３１２　加權平均價　　　０﹒１７４
　　５０天平均　　　０﹒３６６　ＲＳＩ１４　　　８﹒０７６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率２４：７６，資金淨主動賣出１２﹒３６萬元；暫連跌４
日，累計跌幅４２﹒４１％
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　方圓生活（０９９７８）　　　　０﹒１６７　－１５﹒２３
　　華潤萬象生活（０１２０９）　３４﹒７００　　－０﹒７２
　　金融街物業（０１５０２）　　　２﹒７２０　　＋１﹒８７
　　融創服務（０１５１６）　　　　３﹒５３０　　－０﹒５６
　　旭輝永升服務（０１９９５）　　６﹒０３０　　－５﹒０４
　　德信服務集團（０２２１５）　　３﹒０１０　　＋１﹒３５
　　中海物業（０２６６９）　　　　８﹒０６０　　－２﹒０７
　　綠城服務（０２８６９）　　　　７﹒１８０　　－３﹒７５
　　雅生活（０３３１９）　　　　　９﹒７８０　　－１﹒３１
　　碧桂園服務（０６０９８）　　２１﹒３００　　－５﹒７５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 21/07/2022 17:59
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