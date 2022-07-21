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01316 耐世特
即時 按盤價 升5.600 +0.410 (+7.900%)
大手異動

21/07/2022 11:45

《異動股》耐世特漲近１１％突破１００天線，報５﹒７４元

　　《經濟通通訊社２１日專訊》耐世特（０１３１６）升１０﹒６％，報５﹒７４元，升穿
１００天線（５﹒１７元），最高價５﹒７４元，最低價５﹒１３元；成交１３４７﹒３萬股，
成交金額７３１９﹒９２萬元；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入１８５４﹒６６萬元
。現時最大淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額５５７﹒１３萬元，加權平均成交價
５﹒５５６元；現時最大淨被動賣出券商為中銀國際證券，金額２８７﹒０８萬元，加權平均成
交價５﹒４５９元。
　　現時，恒生指數報２０６２５，跌２６４點或１﹒２７％；恒生中國企業指數報７１１０，
跌６９點或０﹒９６％；恒生科技指數報４５６９，跌７點或０﹒１６％；主板成交
４６８﹒５４億元。
　　上證綜合指數報３２９０，跌１３點或０﹒４２％，成交２５２１﹒５６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５５２，跌２０點或０﹒１７％，成交１５３８﹒６４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　５﹒７４０　變動　　　　　＋１０﹒６０％
　　最高價　　　　　　５﹒７４０　最低價　　　　　　５﹒１３０
　　成交股數　　１３４７﹒３萬股　成交金額　　７３１９﹒９２萬
　　１０天平均　　　　５﹒７４８　歷史波幅％　　　８３﹒１７２
　　２０天平均　　　　５﹒８４２　加權平均價　　　　５﹒４３３
　　５０天平均　　　　５﹒１６３　ＲＳＩ１４　　　５２﹒６５９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１００天線；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入１８５４﹒６６萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　耐世特（０１３１６）　　　５﹒７４　＋１０﹒６０
　　德昌（００１７９）　　　　９﹒７３　　＋４﹒０６
　　敏實集團（００４２５）　２１﹒４５　　＋２﹒１４
　　鄭煤機（００５６４）　　１１﹒７８　　－０﹒１７
　　浙江世寶（０１０５７）　　１﹒９９　　－０﹒５０
　　首控集團（０１２６９）　　０﹒４５　　＋７﹒１４
　　英恒科技（０１７６０）　　６﹒６７　　＋１﹒８３
　　福耀玻璃（０３６０６）　３９﹒８０　　＋０﹒５０
　　華眾車載（０６８３０）　　２﹒７１　　－０﹒７３
　　信義儲電（０８３２８）　　６﹒０５　　－４﹒２７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 21/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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