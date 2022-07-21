《異動股》耐世特漲近１１％突破１００天線，報５﹒７４元

《經濟通通訊社２１日專訊》耐世特（０１３１６）升１０﹒６％，報５﹒７４元，升穿

１００天線（５﹒１７元），最高價５﹒７４元，最低價５﹒１３元；成交１３４７﹒３萬股，

成交金額７３１９﹒９２萬元；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入１８５４﹒６６萬元

。現時最大淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額５５７﹒１３萬元，加權平均成交價

５﹒５５６元；現時最大淨被動賣出券商為中銀國際證券，金額２８７﹒０８萬元，加權平均成

交價５﹒４５９元。

現時，恒生指數報２０６２５，跌２６４點或１﹒２７％；恒生中國企業指數報７１１０，

跌６９點或０﹒９６％；恒生科技指數報４５６９，跌７點或０﹒１６％；主板成交

４６８﹒５４億元。

上證綜合指數報３２９０，跌１３點或０﹒４２％，成交２５２１﹒５６億元人民幣。

深證成份指數報１２５５２，跌２０點或０﹒１７％，成交１５３８﹒６４億元人民幣。



基本資料

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現價 ５﹒７４０ 變動 ＋１０﹒６０％

最高價 ５﹒７４０ 最低價 ５﹒１３０

成交股數 １３４７﹒３萬股 成交金額 ７３１９﹒９２萬

１０天平均 ５﹒７４８ 歷史波幅％ ８３﹒１７２

２０天平均 ５﹒８４２ 加權平均價 ５﹒４３３

５０天平均 ５﹒１６３ ＲＳＩ１４ ５２﹒６５９

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股份狀態：升穿１００天線；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入１８５４﹒６６萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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耐世特（０１３１６） ５﹒７４ ＋１０﹒６０

德昌（００１７９） ９﹒７３ ＋４﹒０６

敏實集團（００４２５） ２１﹒４５ ＋２﹒１４

鄭煤機（００５６４） １１﹒７８ －０﹒１７

浙江世寶（０１０５７） １﹒９９ －０﹒５０

首控集團（０１２６９） ０﹒４５ ＋７﹒１４

英恒科技（０１７６０） ６﹒６７ ＋１﹒８３

福耀玻璃（０３６０６） ３９﹒８０ ＋０﹒５０

華眾車載（０６８３０） ２﹒７１ －０﹒７３

信義儲電（０８３２８） ６﹒０５ －４﹒２７

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（ｅｄ）

