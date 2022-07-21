《異動股》耐世特漲近１１％突破１００天線，報５﹒７４元

《經濟通通訊社２１日專訊》耐世特（０１３１６）升１０﹒６％，報５﹒７４元，升穿
１００天線（５﹒１７元），最高價５﹒７４元，最低價５﹒１３元；成交１３４７﹒３萬股，
成交金額７３１９﹒９２萬元；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入１８５４﹒６６萬元
。現時最大淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額５５７﹒１３萬元，加權平均成交價
５﹒５５６元；現時最大淨被動賣出券商為中銀國際證券，金額２８７﹒０８萬元，加權平均成
交價５﹒４５９元。
現時，恒生指數報２０６２５，跌２６４點或１﹒２７％；恒生中國企業指數報７１１０，
跌６９點或０﹒９６％；恒生科技指數報４５６９，跌７點或０﹒１６％；主板成交
４６８﹒５４億元。
上證綜合指數報３２９０，跌１３點或０﹒４２％，成交２５２１﹒５６億元人民幣。
深證成份指數報１２５５２，跌２０點或０﹒１７％，成交１５３８﹒６４億元人民幣。
基本資料
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現價 ５﹒７４０ 變動 ＋１０﹒６０％
最高價 ５﹒７４０ 最低價 ５﹒１３０
成交股數 １３４７﹒３萬股 成交金額 ７３１９﹒９２萬
１０天平均 ５﹒７４８ 歷史波幅％ ８３﹒１７２
２０天平均 ５﹒８４２ 加權平均價 ５﹒４３３
５０天平均 ５﹒１６３ ＲＳＩ１４ ５２﹒６５９
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股份狀態：升穿１００天線；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入１８５４﹒６６萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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耐世特（０１３１６） ５﹒７４ ＋１０﹒６０
德昌（００１７９） ９﹒７３ ＋４﹒０６
敏實集團（００４２５） ２１﹒４５ ＋２﹒１４
鄭煤機（００５６４） １１﹒７８ －０﹒１７
浙江世寶（０１０５７） １﹒９９ －０﹒５０
首控集團（０１２６９） ０﹒４５ ＋７﹒１４
英恒科技（０１７６０） ６﹒６７ ＋１﹒８３
福耀玻璃（０３６０６） ３９﹒８０ ＋０﹒５０
華眾車載（０６８３０） ２﹒７１ －０﹒７３
信義儲電（０８３２８） ６﹒０５ －４﹒２７
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（ｅｄ）
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