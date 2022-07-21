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00939 建設銀行
即時 按盤價 跌4.940 -0.090 (-1.789%)
大手異動

21/07/2022 11:59

《大手成交》建行一手約２３４１萬股交叉盤，涉資１﹒１６億元

　　《經濟通通訊社２１日專訊》建行（００９３９）於１１：５８ａｍ錄得１手２３４０﹒９
萬股交叉盤，每股造４﹒９６５元，較上日收市價低１﹒２９％，涉資１﹒１６億元。
　　建行現價跌１﹒３９％，報４﹒９６元；成交１﹒１６億股，成交金額５﹒７５億元，主動
買沽比率５０：５０，資金淨主動賣出２９﹒０７萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 21/07/2022 17:59
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