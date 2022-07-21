《經濟通通訊社２１日專訊》建行（００９３９）於１１：５８ａｍ錄得１手２３４０﹒９
萬股交叉盤，每股造４﹒９６５元，較上日收市價低１﹒２９％，涉資１﹒１６億元。
建行現價跌１﹒３９％，報４﹒９６元；成交１﹒１６億股，成交金額５﹒７５億元，主動
買沽比率５０：５０，資金淨主動賣出２９﹒０７萬元。（ｒｗ）
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21/07/2022 11:59
《大手成交》建行一手約２３４１萬股交叉盤，涉資１﹒１６億元
《經濟通通訊社２１日專訊》建行（００９３９）於１１：５８ａｍ錄得１手２３４０﹒９
萬股交叉盤，每股造４﹒９６５元，較上日收市價低１﹒２９％，涉資１﹒１６億元。
建行現價跌１﹒３９％，報４﹒９６元；成交１﹒１６億股，成交金額５﹒７５億元，主動
買沽比率５０：５０，資金淨主動賣出２９﹒０７萬元。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 21/07/2022 17:59
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