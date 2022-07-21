《異動股》建業地產（００８３２）升逾８％，報０﹒７８元

《經濟通通訊社２１日專訊》建業地產（００８３２）升８﹒３３％，報０﹒７８元，最高
價０﹒８元，創１個月新高，最低價０﹒７２元；成交１７０７﹒０１萬股，成交金額
１２９４﹒０９萬元；主動買沽比率７３：２７，資金淨主動買入５９７﹒９２萬元。現時最大
淨被動買入券商為勝利證券，金額３２﹒３９萬元，加權平均成交價０﹒７４３元；現時最大淨
被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額９１﹒９６萬元，加權平均成交價０﹒７５８元。以現
價計，該股暫連升５日，累計升幅３６﹒８４％。
現時，恒生指數報２０６３４，跌２５６點或１﹒２３％；恒生中國企業指數報７１１３，
跌６５點或０﹒９１％；恒生科技指數報４５７７，升不足１點；主板成交４９８﹒６７億元。
上證綜合指數報３２９１，跌１３點或０﹒４１％，成交２５４８﹒３５億元人民幣。
深證成份指數報１２５５２，跌２０點或０﹒１７％，成交１５５３﹒５９億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒７８０ 變動 ＋８﹒３３％
最高價 ０﹒８００ 最低價 ０﹒７２０
成交股數 １７０７﹒０１萬股 成交金額 １２９４﹒０９萬
１０天平均 ０﹒６４５ 歷史波幅％ ５８﹒７９３
２０天平均 ０﹒６７３ 加權平均價 ０﹒７５８
５０天平均 ０﹒６４７ ＲＳＩ１４ ６６﹒８３３
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股份狀態：創１個月新高；主動買沽比率７３：２７，資金淨主動買入５９７﹒９２萬元；暫連
升５日，累計升幅３６﹒８４％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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建業地產（００８３２） ０﹒７８０ ＋８﹒３３
新地（０００１６） ９１﹒１００ －１﹒０９
天譽置業（０００５９） ０﹒０８１ ＋９﹒４６
中海外（００６８８） ２１﹒５００ －３﹒１５
旭輝控股集團（００８８４） ２﹒１４０ －７﹒７６
龍湖（００９６０） ２７﹒１００ －４﹒５８
潤地（０１１０９） ３２﹒６００ －３﹒９８
碧桂園（０２００７） ３﹒２６０ －４﹒１２
萬科企業（０２２０２） １５﹒２２０ －２﹒６９
佳源國際控股（０２７６８） ０﹒３３５ ＋６﹒３５
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（ｅｄ）
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