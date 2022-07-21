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00832 建業地產
即時 按盤價 跌0.660 -0.060 (-8.333%)
大手異動

21/07/2022 13:01

《異動股》建業地產（００８３２）升逾８％，報０﹒７８元

　　《經濟通通訊社２１日專訊》建業地產（００８３２）升８﹒３３％，報０﹒７８元，最高
價０﹒８元，創１個月新高，最低價０﹒７２元；成交１７０７﹒０１萬股，成交金額
１２９４﹒０９萬元；主動買沽比率７３：２７，資金淨主動買入５９７﹒９２萬元。現時最大
淨被動買入券商為勝利證券，金額３２﹒３９萬元，加權平均成交價０﹒７４３元；現時最大淨
被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額９１﹒９６萬元，加權平均成交價０﹒７５８元。以現
價計，該股暫連升５日，累計升幅３６﹒８４％。
　　現時，恒生指數報２０６３４，跌２５６點或１﹒２３％；恒生中國企業指數報７１１３，
跌６５點或０﹒９１％；恒生科技指數報４５７７，升不足１點；主板成交４９８﹒６７億元。
　　上證綜合指數報３２９１，跌１３點或０﹒４１％，成交２５４８﹒３５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５５２，跌２０點或０﹒１７％，成交１５５３﹒５９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　　０﹒７８０　變動　　　　　　＋８﹒３３％
　　最高價　　　　　　　０﹒８００　最低價　　　　　　０﹒７２０
　　成交股數　　１７０７﹒０１萬股　成交金額　　１２９４﹒０９萬
　　１０天平均　　　　　０﹒６４５　歷史波幅％　　　５８﹒７９３
　　２０天平均　　　　　０﹒６７３　加權平均價　　　　０﹒７５８
　　５０天平均　　　　　０﹒６４７　ＲＳＩ１４　　　６６﹒８３３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創１個月新高；主動買沽比率７３：２７，資金淨主動買入５９７﹒９２萬元；暫連
升５日，累計升幅３６﹒８４％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　建業地產（００８３２）　　　　０﹒７８０　＋８﹒３３
　　新地（０００１６）　　　　　９１﹒１００　－１﹒０９
　　天譽置業（０００５９）　　　　０﹒０８１　＋９﹒４６
　　中海外（００６８８）　　　　２１﹒５００　－３﹒１５
　　旭輝控股集團（００８８４）　　２﹒１４０　－７﹒７６
　　龍湖（００９６０）　　　　　２７﹒１００　－４﹒５８
　　潤地（０１１０９）　　　　　３２﹒６００　－３﹒９８
　　碧桂園（０２００７）　　　　　３﹒２６０　－４﹒１２
　　萬科企業（０２２０２）　　　１５﹒２２０　－２﹒６９
　　佳源國際控股（０２７６８）　　０﹒３３５　＋６﹒３５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 21/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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