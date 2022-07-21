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03993 洛陽鉬業
即時 按盤價 升4.140 +0.310 (+8.094%)
大手異動

21/07/2022 13:03

《異動股》洛鉬升近１１％突破１００天線，報４﹒２５元

　　《經濟通通訊社２１日專訊》洛鉬（０３９９３）升１０﹒９７％，報４﹒２５元，升穿
１００天線（３﹒９７９元），最高價４﹒２５元，最低價３﹒７７元；成交７７０８﹒６２萬
股，成交金額３﹒１１億元；主動買沽比率７２：２８，資金淨主動買入１﹒２５億元。現時最
大淨被動買入券商為富途證券國際，金額３５７﹒６２萬元，加權平均成交價４﹒０２２元；現
時最大淨被動賣出券商為巴克萊亞洲，金額１１６６﹒１１萬元，加權平均成交價３﹒９９９元
。以現價計，該股暫連升４日，累計升幅１６﹒１２％。
　　現時，恒生指數報２０６５１，跌２３９點或１﹒１４％；恒生中國企業指數報７１２２，
跌５７點或０﹒７９％；恒生科技指數報４５８５，升８點或０﹒１８％；主板成交
５０２﹒６１億元。
　　上證綜合指數報３２８８，跌１５點或０﹒４８％，成交２５７２﹒７８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５４６，跌２６點或０﹒２１％，成交１５６７﹒１２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　　４﹒２５０　變動　　　　＋１０﹒９７％
　　最高價　　　　　　　４﹒２５０　最低價　　　　　３﹒７７０
　　成交股數　　７７０８﹒６２萬股　成交金額　　　　３﹒１１億
　　１０天平均　　　　　３﹒９１８　歷史波幅％　　５４﹒２５０
　　２０天平均　　　　　４﹒１０１　加權平均價　　　４﹒０２９
　　５０天平均　　　　　３﹒９４２　ＲＳＩ１４　　５７﹒０８３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１００天線；主動買沽比率７２：２８，資金淨主動買入１﹒２５億元；暫連升
４日，累計升幅１６﹒１２％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　洛鉬（０３９９３）　　　　４﹒２５　＋１０﹒９７
　　南方錳業（０１０９１）　　１﹒０３　　＋４﹒０４
　　中廣核（０１１６４）　　　０﹒８１　　－１﹒２２
　　五礦資源（０１２０８）　　２﹒６３　　＋１﹒９４
　　贛鋒鋰業（０１７７２）　７５﹒４５　　－３﹒０８
　　高鵬礦業（０２２１２）　　０﹒０６　　＋１﹒６９
　　中國石墨（０２２３７）　　０﹒５７　－１８﹒５７
　　金川國際（０２３６２）　　０﹒８５　　＋１﹒１９
　　金力永磁（０６６８０）　３４﹒２０　　＋０﹒５９
　　天齊鋰業（０９６９６）　７７﹒２５　　－２﹒０３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 21/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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