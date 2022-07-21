《異動股》洛鉬升近１１％突破１００天線，報４﹒２５元

《經濟通通訊社２１日專訊》洛鉬（０３９９３）升１０﹒９７％，報４﹒２５元，升穿
１００天線（３﹒９７９元），最高價４﹒２５元，最低價３﹒７７元；成交７７０８﹒６２萬
股，成交金額３﹒１１億元；主動買沽比率７２：２８，資金淨主動買入１﹒２５億元。現時最
大淨被動買入券商為富途證券國際，金額３５７﹒６２萬元，加權平均成交價４﹒０２２元；現
時最大淨被動賣出券商為巴克萊亞洲，金額１１６６﹒１１萬元，加權平均成交價３﹒９９９元
。以現價計，該股暫連升４日，累計升幅１６﹒１２％。
現時，恒生指數報２０６５１，跌２３９點或１﹒１４％；恒生中國企業指數報７１２２，
跌５７點或０﹒７９％；恒生科技指數報４５８５，升８點或０﹒１８％；主板成交
５０２﹒６１億元。
上證綜合指數報３２８８，跌１５點或０﹒４８％，成交２５７２﹒７８億元人民幣。
深證成份指數報１２５４６，跌２６點或０﹒２１％，成交１５６７﹒１２億元人民幣。
基本資料
＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現價 ４﹒２５０ 變動 ＋１０﹒９７％
最高價 ４﹒２５０ 最低價 ３﹒７７０
成交股數 ７７０８﹒６２萬股 成交金額 ３﹒１１億
１０天平均 ３﹒９１８ 歷史波幅％ ５４﹒２５０
２０天平均 ４﹒１０１ 加權平均價 ４﹒０２９
５０天平均 ３﹒９４２ ＲＳＩ１４ ５７﹒０８３
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１００天線；主動買沽比率７２：２８，資金淨主動買入１﹒２５億元；暫連升
４日，累計升幅１６﹒１２％
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
洛鉬（０３９９３） ４﹒２５ ＋１０﹒９７
南方錳業（０１０９１） １﹒０３ ＋４﹒０４
中廣核（０１１６４） ０﹒８１ －１﹒２２
五礦資源（０１２０８） ２﹒６３ ＋１﹒９４
贛鋒鋰業（０１７７２） ７５﹒４５ －３﹒０８
高鵬礦業（０２２１２） ０﹒０６ ＋１﹒６９
中國石墨（０２２３７） ０﹒５７ －１８﹒５７
金川國際（０２３６２） ０﹒８５ ＋１﹒１９
金力永磁（０６６８０） ３４﹒２０ ＋０﹒５９
天齊鋰業（０９６９６） ７７﹒２５ －２﹒０３
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動