《異動股》洛鉬升近１１％突破１００天線，報４﹒２５元

《經濟通通訊社２１日專訊》洛鉬（０３９９３）升１０﹒９７％，報４﹒２５元，升穿

１００天線（３﹒９７９元），最高價４﹒２５元，最低價３﹒７７元；成交７７０８﹒６２萬

股，成交金額３﹒１１億元；主動買沽比率７２：２８，資金淨主動買入１﹒２５億元。現時最

大淨被動買入券商為富途證券國際，金額３５７﹒６２萬元，加權平均成交價４﹒０２２元；現

時最大淨被動賣出券商為巴克萊亞洲，金額１１６６﹒１１萬元，加權平均成交價３﹒９９９元

。以現價計，該股暫連升４日，累計升幅１６﹒１２％。

現時，恒生指數報２０６５１，跌２３９點或１﹒１４％；恒生中國企業指數報７１２２，

跌５７點或０﹒７９％；恒生科技指數報４５８５，升８點或０﹒１８％；主板成交

５０２﹒６１億元。

上證綜合指數報３２８８，跌１５點或０﹒４８％，成交２５７２﹒７８億元人民幣。

深證成份指數報１２５４６，跌２６點或０﹒２１％，成交１５６７﹒１２億元人民幣。



基本資料

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現價 ４﹒２５０ 變動 ＋１０﹒９７％

最高價 ４﹒２５０ 最低價 ３﹒７７０

成交股數 ７７０８﹒６２萬股 成交金額 ３﹒１１億

１０天平均 ３﹒９１８ 歷史波幅％ ５４﹒２５０

２０天平均 ４﹒１０１ 加權平均價 ４﹒０２９

５０天平均 ３﹒９４２ ＲＳＩ１４ ５７﹒０８３

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股份狀態：升穿１００天線；主動買沽比率７２：２８，資金淨主動買入１﹒２５億元；暫連升

４日，累計升幅１６﹒１２％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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洛鉬（０３９９３） ４﹒２５ ＋１０﹒９７

南方錳業（０１０９１） １﹒０３ ＋４﹒０４

中廣核（０１１６４） ０﹒８１ －１﹒２２

五礦資源（０１２０８） ２﹒６３ ＋１﹒９４

贛鋒鋰業（０１７７２） ７５﹒４５ －３﹒０８

高鵬礦業（０２２１２） ０﹒０６ ＋１﹒６９

中國石墨（０２２３７） ０﹒５７ －１８﹒５７

金川國際（０２３６２） ０﹒８５ ＋１﹒１９

金力永磁（０６６８０） ３４﹒２０ ＋０﹒５９

天齊鋰業（０９６９６） ７７﹒２５ －２﹒０３

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（ｅｄ）

