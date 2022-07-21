《異動股》金力永磁（０６６８０）升逾１％破頂，報３４﹒４５元

《經濟通通訊社２１日專訊》金力永磁（０６６８０）升１﹒３２％，報３４﹒４５元，最
高價３４﹒４５元，創上市新高，最低價３３﹒２５元；成交３８﹒６８萬股，成交金額
１３１４﹒３７萬元；主動買沽比率５２：４８，資金淨主動買入４８﹒４１萬元。現時最大淨
被動買入券商為中國創盈市場服務，金額２７７﹒３２萬元，加權平均成交價３３﹒８３５元；
現時最大淨被動賣出券商為海通國際證券，金額１３４﹒０６萬元，加權平均成交價
３３﹒９９７元。以現價計，該股暫連升６日，累計升幅９﹒８９％。
現時，恒生指數報２０６６３，跌２２６點或１﹒０８％；恒生中國企業指數報７１２７，
跌５２點或０﹒７２％；恒生科技指數報４５９０，升１３點或０﹒２９％；主板成交
５１０﹒２１億元。
上證綜合指數報３２８８，跌１５點或０﹒４８％，成交２６０６﹒８５億元人民幣。
深證成份指數報１２５４５，跌２７點或０﹒２２％，成交１５８６﹒６７億元人民幣。
基本資料
＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現價 ３４﹒４５０ 變動 ＋１﹒３２％
最高價 ３４﹒４５０ 最低價 ３３﹒２５０
成交股數 ３８﹒６８萬股 成交金額 １３１４﹒３７萬
１０天平均 ３２﹒９４０ 歷史波幅％ ４７﹒８２４
２０天平均 ３０﹒９２５ 加權平均價 ３３﹒９８０
５０天平均 ２５﹒８８８ ＲＳＩ１４ ７８﹒８７９
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新高；主動買沽比率５２：４８，資金淨主動買入４８﹒４１萬元；暫連升６
日，累計升幅９﹒８９％
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
金力永磁（０６６８０） ３４﹒４５ ＋１﹒３２
南方錳業（０１０９１） １﹒０２ ＋３﹒０３
中廣核（０１１６４） ０﹒８１ －１﹒２２
五礦資源（０１２０８） ２﹒６３ ＋１﹒９４
贛鋒鋰業（０１７７２） ７５﹒３０ －３﹒２８
高鵬礦業（０２２１２） ０﹒０６ ＋１﹒６９
中國石墨（０２２３７） ０﹒５８ －１７﹒１４
金川國際（０２３６２） ０﹒８５ ＋１﹒１９
洛鉬（０３９９３） ４﹒２２ ＋１０﹒１８
天齊鋰業（０９６９６） ７７﹒２５ －２﹒０３
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動