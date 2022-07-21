《異動股》金力永磁（０６６８０）升逾１％破頂，報３４﹒４５元

《經濟通通訊社２１日專訊》金力永磁（０６６８０）升１﹒３２％，報３４﹒４５元，最

高價３４﹒４５元，創上市新高，最低價３３﹒２５元；成交３８﹒６８萬股，成交金額

１３１４﹒３７萬元；主動買沽比率５２：４８，資金淨主動買入４８﹒４１萬元。現時最大淨

被動買入券商為中國創盈市場服務，金額２７７﹒３２萬元，加權平均成交價３３﹒８３５元；

現時最大淨被動賣出券商為海通國際證券，金額１３４﹒０６萬元，加權平均成交價

３３﹒９９７元。以現價計，該股暫連升６日，累計升幅９﹒８９％。

現時，恒生指數報２０６６３，跌２２６點或１﹒０８％；恒生中國企業指數報７１２７，

跌５２點或０﹒７２％；恒生科技指數報４５９０，升１３點或０﹒２９％；主板成交

５１０﹒２１億元。

上證綜合指數報３２８８，跌１５點或０﹒４８％，成交２６０６﹒８５億元人民幣。

深證成份指數報１２５４５，跌２７點或０﹒２２％，成交１５８６﹒６７億元人民幣。



基本資料

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現價 ３４﹒４５０ 變動 ＋１﹒３２％

最高價 ３４﹒４５０ 最低價 ３３﹒２５０

成交股數 ３８﹒６８萬股 成交金額 １３１４﹒３７萬

１０天平均 ３２﹒９４０ 歷史波幅％ ４７﹒８２４

２０天平均 ３０﹒９２５ 加權平均價 ３３﹒９８０

５０天平均 ２５﹒８８８ ＲＳＩ１４ ７８﹒８７９

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股份狀態：創上市新高；主動買沽比率５２：４８，資金淨主動買入４８﹒４１萬元；暫連升６

日，累計升幅９﹒８９％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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金力永磁（０６６８０） ３４﹒４５ ＋１﹒３２

南方錳業（０１０９１） １﹒０２ ＋３﹒０３

中廣核（０１１６４） ０﹒８１ －１﹒２２

五礦資源（０１２０８） ２﹒６３ ＋１﹒９４

贛鋒鋰業（０１７７２） ７５﹒３０ －３﹒２８

高鵬礦業（０２２１２） ０﹒０６ ＋１﹒６９

中國石墨（０２２３７） ０﹒５８ －１７﹒１４

金川國際（０２３６２） ０﹒８５ ＋１﹒１９

洛鉬（０３９９３） ４﹒２２ ＋１０﹒１８

天齊鋰業（０９６９６） ７７﹒２５ －２﹒０３

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（ｅｄ）

