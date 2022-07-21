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06680 金力永磁
即時 按盤價 升34.650 +0.650 (+1.912%)
大手異動

21/07/2022 13:06

《異動股》金力永磁（０６６８０）升逾１％破頂，報３４﹒４５元

　　《經濟通通訊社２１日專訊》金力永磁（０６６８０）升１﹒３２％，報３４﹒４５元，最
高價３４﹒４５元，創上市新高，最低價３３﹒２５元；成交３８﹒６８萬股，成交金額
１３１４﹒３７萬元；主動買沽比率５２：４８，資金淨主動買入４８﹒４１萬元。現時最大淨
被動買入券商為中國創盈市場服務，金額２７７﹒３２萬元，加權平均成交價３３﹒８３５元；
現時最大淨被動賣出券商為海通國際證券，金額１３４﹒０６萬元，加權平均成交價
３３﹒９９７元。以現價計，該股暫連升６日，累計升幅９﹒８９％。
　　現時，恒生指數報２０６６３，跌２２６點或１﹒０８％；恒生中國企業指數報７１２７，
跌５２點或０﹒７２％；恒生科技指數報４５９０，升１３點或０﹒２９％；主板成交
５１０﹒２１億元。
　　上證綜合指數報３２８８，跌１５點或０﹒４８％，成交２６０６﹒８５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５４５，跌２７點或０﹒２２％，成交１５８６﹒６７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　３４﹒４５０　變動　　　　　　＋１﹒３２％
　　最高價　　　　３４﹒４５０　最低價　　　　　３３﹒２５０
　　成交股數　　３８﹒６８萬股　成交金額　　１３１４﹒３７萬
　　１０天平均　　３２﹒９４０　歷史波幅％　　　４７﹒８２４
　　２０天平均　　３０﹒９２５　加權平均價　　　３３﹒９８０
　　５０天平均　　２５﹒８８８　ＲＳＩ１４　　　７８﹒８７９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新高；主動買沽比率５２：４８，資金淨主動買入４８﹒４１萬元；暫連升６
日，累計升幅９﹒８９％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　金力永磁（０６６８０）　３４﹒４５　　＋１﹒３２
　　南方錳業（０１０９１）　　１﹒０２　　＋３﹒０３
　　中廣核（０１１６４）　　　０﹒８１　　－１﹒２２
　　五礦資源（０１２０８）　　２﹒６３　　＋１﹒９４
　　贛鋒鋰業（０１７７２）　７５﹒３０　　－３﹒２８
　　高鵬礦業（０２２１２）　　０﹒０６　　＋１﹒６９
　　中國石墨（０２２３７）　　０﹒５８　－１７﹒１４
　　金川國際（０２３６２）　　０﹒８５　　＋１﹒１９
　　洛鉬（０３９９３）　　　　４﹒２２　＋１０﹒１８
　　天齊鋰業（０９６９６）　７７﹒２５　　－２﹒０３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 21/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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