《異動股》碧桂園（０２００７）跌近５％，報３﹒２３元

《經濟通通訊社２１日專訊》碧桂園（０２００７）跌５％，報３﹒２３元，最低價
３﹒２３元，創１個月新低，最高價３﹒４４元；成交４５６７﹒９７萬股，成交金額１﹒５１
億元；主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入１６４９﹒４４萬元。現時最大淨被動買入券
商為中國投資信息，金額７４６﹒８４萬元，加權平均成交價３﹒３０２元；現時最大淨被動賣
出券商為高盛亞洲證券，金額２５３９﹒７４萬元，加權平均成交價３﹒２９３元。
現時，恒生指數報２０６５８，跌２３１點或１﹒１１％；恒生中國企業指數報７１２２，
跌５６點或０﹒７８％；恒生科技指數報４５８８，升１１點或０﹒２６％；主板成交
５１２﹒０３億元。
上證綜合指數報３２８７，跌１６點或０﹒５１％，成交２６１７﹒０７億元人民幣。
深證成份指數報１２５３８，跌３４點或０﹒２７％，成交１５９３﹒２６億元人民幣。
基本資料
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現價 ３﹒２３０ 變動 －５﹒００％
最高價 ３﹒４４０ 最低價 ３﹒２３０
成交股數 ４５６７﹒９７萬股 成交金額 １﹒５１億
１０天平均 ３﹒６８１ 歷史波幅％ ６０﹒６５８
２０天平均 ４﹒１８７ 加權平均價 ３﹒３０２
５０天平均 ４﹒４２６ ＲＳＩ１４ ２４﹒９１６
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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入１６４９﹒４４萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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碧桂園（０２００７） ３﹒２３ －５﹒００
越地（００１２３） ９﹒３０ －２﹒６２
中海外（００６８８） ２１﹒４５ －３﹒３８
旭輝控股集團（００８８４） ２﹒０９ －９﹒９１
龍湖（００９６０） ２７﹒０５ －４﹒７５
新城發展（０１０３０） ２﹒６１ －２﹒２５
潤地（０１１０９） ３２﹒５０ －４﹒２７
萬科企業（０２２０２） １５﹒１８ －２﹒９４
綠城（０３９００） １５﹒５０ －２﹒２７
鼎豐集團控股（０６８７８） ２﹒０９ ＋０﹒９７
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（ｅｄ）
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