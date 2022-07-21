《異動股》碧桂園（０２００７）跌近５％，報３﹒２３元

《經濟通通訊社２１日專訊》碧桂園（０２００７）跌５％，報３﹒２３元，最低價

３﹒２３元，創１個月新低，最高價３﹒４４元；成交４５６７﹒９７萬股，成交金額１﹒５１

億元；主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入１６４９﹒４４萬元。現時最大淨被動買入券

商為中國投資信息，金額７４６﹒８４萬元，加權平均成交價３﹒３０２元；現時最大淨被動賣

出券商為高盛亞洲證券，金額２５３９﹒７４萬元，加權平均成交價３﹒２９３元。

現時，恒生指數報２０６５８，跌２３１點或１﹒１１％；恒生中國企業指數報７１２２，

跌５６點或０﹒７８％；恒生科技指數報４５８８，升１１點或０﹒２６％；主板成交

５１２﹒０３億元。

上證綜合指數報３２８７，跌１６點或０﹒５１％，成交２６１７﹒０７億元人民幣。

深證成份指數報１２５３８，跌３４點或０﹒２７％，成交１５９３﹒２６億元人民幣。



基本資料

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現價 ３﹒２３０ 變動 －５﹒００％

最高價 ３﹒４４０ 最低價 ３﹒２３０

成交股數 ４５６７﹒９７萬股 成交金額 １﹒５１億

１０天平均 ３﹒６８１ 歷史波幅％ ６０﹒６５８

２０天平均 ４﹒１８７ 加權平均價 ３﹒３０２

５０天平均 ４﹒４２６ ＲＳＩ１４ ２４﹒９１６

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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入１６４９﹒４４萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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碧桂園（０２００７） ３﹒２３ －５﹒００

越地（００１２３） ９﹒３０ －２﹒６２

中海外（００６８８） ２１﹒４５ －３﹒３８

旭輝控股集團（００８８４） ２﹒０９ －９﹒９１

龍湖（００９６０） ２７﹒０５ －４﹒７５

新城發展（０１０３０） ２﹒６１ －２﹒２５

潤地（０１１０９） ３２﹒５０ －４﹒２７

萬科企業（０２２０２） １５﹒１８ －２﹒９４

綠城（０３９００） １５﹒５０ －２﹒２７

鼎豐集團控股（０６８７８） ２﹒０９ ＋０﹒９７

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（ｅｄ）

