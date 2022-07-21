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02007 碧桂園
即時 按盤價 跌3.180 -0.220 (-6.471%)
大手異動

21/07/2022 13:07

《異動股》碧桂園（０２００７）跌近５％，報３﹒２３元

　　《經濟通通訊社２１日專訊》碧桂園（０２００７）跌５％，報３﹒２３元，最低價
３﹒２３元，創１個月新低，最高價３﹒４４元；成交４５６７﹒９７萬股，成交金額１﹒５１
億元；主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入１６４９﹒４４萬元。現時最大淨被動買入券
商為中國投資信息，金額７４６﹒８４萬元，加權平均成交價３﹒３０２元；現時最大淨被動賣
出券商為高盛亞洲證券，金額２５３９﹒７４萬元，加權平均成交價３﹒２９３元。
　　現時，恒生指數報２０６５８，跌２３１點或１﹒１１％；恒生中國企業指數報７１２２，
跌５６點或０﹒７８％；恒生科技指數報４５８８，升１１點或０﹒２６％；主板成交
５１２﹒０３億元。
　　上證綜合指數報３２８７，跌１６點或０﹒５１％，成交２６１７﹒０７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５３８，跌３４點或０﹒２７％，成交１５９３﹒２６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　　３﹒２３０　變動　　　　－５﹒００％
　　最高價　　　　　　　３﹒４４０　最低價　　　　３﹒２３０
　　成交股數　　４５６７﹒９７萬股　成交金額　　　１﹒５１億
　　１０天平均　　　　　３﹒６８１　歷史波幅％　６０﹒６５８
　　２０天平均　　　　　４﹒１８７　加權平均價　　３﹒３０２
　　５０天平均　　　　　４﹒４２６　ＲＳＩ１４　２４﹒９１６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入１６４９﹒４４萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　碧桂園（０２００７）　　　　　３﹒２３　－５﹒００
　　越地（００１２３）　　　　　　９﹒３０　－２﹒６２
　　中海外（００６８８）　　　　２１﹒４５　－３﹒３８
　　旭輝控股集團（００８８４）　　２﹒０９　－９﹒９１
　　龍湖（００９６０）　　　　　２７﹒０５　－４﹒７５
　　新城發展（０１０３０）　　　　２﹒６１　－２﹒２５
　　潤地（０１１０９）　　　　　３２﹒５０　－４﹒２７
　　萬科企業（０２２０２）　　　１５﹒１８　－２﹒９４
　　綠城（０３９００）　　　　　１５﹒５０　－２﹒２７
　　鼎豐集團控股（０６８７８）　　２﹒０９　＋０﹒９７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 21/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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