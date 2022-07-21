《異動股》創科實業升逾３％突破５０天線，報９３﹒７元

《經濟通通訊社２１日專訊》創科實業（００６６９）升３﹒０２％，報９３﹒７元，升穿
５０天線（９２﹒１２６元），最高價９３﹒７５元，創１個月新高，最低價８９﹒１５元；成
交４０９﹒１１萬股，成交金額３﹒７６億元；主動買沽比率５１：４９，資金淨主動買入
３４０﹒８２萬元。現時最大淨被動買入券商為花旗環球金融亞洲，金額２４５０﹒２４萬元，
加權平均成交價９２﹒２４元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額１１３６﹒７４萬元
，加權平均成交價９１﹒７３５元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１０﹒４３％。
現時，恒生指數報２０６７３，跌２１６點或１﹒０４％；恒生中國企業指數報７１２８，
跌５０點或０﹒７％；恒生科技指數報４５９３，升１６點或０﹒３６％；主板成交
５１７﹒３４億元。
上證綜合指數報３２８６，跌１７點或０﹒５４％，成交２６４１﹒２９億元人民幣。
深證成份指數報１２５３２，跌４０點或０﹒３２％，成交１６１１﹒６９億元人民幣。
基本資料
＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現價 ９３﹒７００ 變動 ＋３﹒０２％
最高價 ９３﹒７５０ 最低價 ８９﹒１５０
成交股數 ４０９﹒１１萬股 成交金額 ３﹒７６億
１０天平均 ８７﹒０３０ 歷史波幅％ ５１﹒２６５
２０天平均 ８６﹒０７８ 加權平均價 ９１﹒８１８
５０天平均 ９２﹒１２６ ＲＳＩ１４ ５８﹒１４０
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿５０天線，創１個月新高；主動買沽比率５１：４９，資金淨主動買入
３４０﹒８２萬元；暫連升２日，累計升幅１０﹒４３％
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
創科實業（００６６９） ９３﹒７００ ＋３﹒０２
中國海外諾信（００４６４） ０﹒３０５ －１﹒６１
海信家電（００９２１） ８﹒７１０ －０﹒４６
ＪＳ環球生活（０１６９１） ９﹒２６０ －２﹒０１
ＶＥＳＹＮＣ（０２１４８） ４﹒９５０ －１﹒００
泉峰控股（０２２８５） ３９﹒９５０ ＋０﹒３８
友和集團（０２３４７） １﹒５４０ －４﹒３５
海爾智家（０６６９０） ２５﹒８００ －０﹒１９
思摩爾（０６９６９） ２０﹒８５０ ＋１﹒２１
濠亮環球（０８１１８） ０﹒４７０ －１﹒０５
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動