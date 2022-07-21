《異動股》創科實業升逾３％突破５０天線，報９３﹒７元

《經濟通通訊社２１日專訊》創科實業（００６６９）升３﹒０２％，報９３﹒７元，升穿

５０天線（９２﹒１２６元），最高價９３﹒７５元，創１個月新高，最低價８９﹒１５元；成

交４０９﹒１１萬股，成交金額３﹒７６億元；主動買沽比率５１：４９，資金淨主動買入

３４０﹒８２萬元。現時最大淨被動買入券商為花旗環球金融亞洲，金額２４５０﹒２４萬元，

加權平均成交價９２﹒２４元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額１１３６﹒７４萬元

，加權平均成交價９１﹒７３５元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１０﹒４３％。

現時，恒生指數報２０６７３，跌２１６點或１﹒０４％；恒生中國企業指數報７１２８，

跌５０點或０﹒７％；恒生科技指數報４５９３，升１６點或０﹒３６％；主板成交

５１７﹒３４億元。

上證綜合指數報３２８６，跌１７點或０﹒５４％，成交２６４１﹒２９億元人民幣。

深證成份指數報１２５３２，跌４０點或０﹒３２％，成交１６１１﹒６９億元人民幣。



基本資料

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現價 ９３﹒７００ 變動 ＋３﹒０２％

最高價 ９３﹒７５０ 最低價 ８９﹒１５０

成交股數 ４０９﹒１１萬股 成交金額 ３﹒７６億

１０天平均 ８７﹒０３０ 歷史波幅％ ５１﹒２６５

２０天平均 ８６﹒０７８ 加權平均價 ９１﹒８１８

５０天平均 ９２﹒１２６ ＲＳＩ１４ ５８﹒１４０

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股份狀態：升穿５０天線，創１個月新高；主動買沽比率５１：４９，資金淨主動買入

３４０﹒８２萬元；暫連升２日，累計升幅１０﹒４３％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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創科實業（００６６９） ９３﹒７００ ＋３﹒０２

中國海外諾信（００４６４） ０﹒３０５ －１﹒６１

海信家電（００９２１） ８﹒７１０ －０﹒４６

ＪＳ環球生活（０１６９１） ９﹒２６０ －２﹒０１

ＶＥＳＹＮＣ（０２１４８） ４﹒９５０ －１﹒００

泉峰控股（０２２８５） ３９﹒９５０ ＋０﹒３８

友和集團（０２３４７） １﹒５４０ －４﹒３５

海爾智家（０６６９０） ２５﹒８００ －０﹒１９

思摩爾（０６９６９） ２０﹒８５０ ＋１﹒２１

濠亮環球（０８１１８） ０﹒４７０ －１﹒０５

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（ｅｄ）

