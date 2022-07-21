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00669 創科實業
即時 按盤價 升93.100 +2.150 (+2.364%)
大手異動

21/07/2022 13:09

《異動股》創科實業升逾３％突破５０天線，報９３﹒７元

　　《經濟通通訊社２１日專訊》創科實業（００６６９）升３﹒０２％，報９３﹒７元，升穿
５０天線（９２﹒１２６元），最高價９３﹒７５元，創１個月新高，最低價８９﹒１５元；成
交４０９﹒１１萬股，成交金額３﹒７６億元；主動買沽比率５１：４９，資金淨主動買入
３４０﹒８２萬元。現時最大淨被動買入券商為花旗環球金融亞洲，金額２４５０﹒２４萬元，
加權平均成交價９２﹒２４元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額１１３６﹒７４萬元
，加權平均成交價９１﹒７３５元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１０﹒４３％。
　　現時，恒生指數報２０６７３，跌２１６點或１﹒０４％；恒生中國企業指數報７１２８，
跌５０點或０﹒７％；恒生科技指數報４５９３，升１６點或０﹒３６％；主板成交
５１７﹒３４億元。
　　上證綜合指數報３２８６，跌１７點或０﹒５４％，成交２６４１﹒２９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５３２，跌４０點或０﹒３２％，成交１６１１﹒６９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　９３﹒７００　變動　　　　＋３﹒０２％
　　最高價　　　　　９３﹒７５０　最低價　　　８９﹒１５０
　　成交股數　　４０９﹒１１萬股　成交金額　　　３﹒７６億
　　１０天平均　　　８７﹒０３０　歷史波幅％　５１﹒２６５
　　２０天平均　　　８６﹒０７８　加權平均價　９１﹒８１８
　　５０天平均　　　９２﹒１２６　ＲＳＩ１４　５８﹒１４０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿５０天線，創１個月新高；主動買沽比率５１：４９，資金淨主動買入
３４０﹒８２萬元；暫連升２日，累計升幅１０﹒４３％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　創科實業（００６６９）　　　９３﹒７００　＋３﹒０２
　　中國海外諾信（００４６４）　　０﹒３０５　－１﹒６１
　　海信家電（００９２１）　　　　８﹒７１０　－０﹒４６
　　ＪＳ環球生活（０１６９１）　　９﹒２６０　－２﹒０１
　　ＶＥＳＹＮＣ（０２１４８）　　４﹒９５０　－１﹒００
　　泉峰控股（０２２８５）　　　３９﹒９５０　＋０﹒３８
　　友和集團（０２３４７）　　　　１﹒５４０　－４﹒３５
　　海爾智家（０６６９０）　　　２５﹒８００　－０﹒１９
　　思摩爾（０６９６９）　　　　２０﹒８５０　＋１﹒２１
　　濠亮環球（０８１１８）　　　　０﹒４７０　－１﹒０５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 21/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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