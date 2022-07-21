《異動股》凱升控股（００１０２）跌逾１８％，報０﹒２４５元

《經濟通通訊社２１日專訊》凱升控股（００１０２）跌１８﹒３３％，報０﹒２４５元，

最低價０﹒２４元，最高價０﹒２９元；成交４８４５﹒２萬股，成交金額１２６８﹒０３萬元

；主動買沽比率２３：７７，資金淨主動賣出６６９﹒８６萬元。現時最大淨被動買入券商為中

銀國際證券，金額８８﹒７９萬元，加權平均成交價０﹒２６１元；現時最大淨被動賣出券商為

摩根大通，金額３２﹒７６萬元，加權平均成交價０﹒２６５元。以現價計，該股暫連跌２日，

累計跌幅２０﹒９７％。

現時，恒生指數報２０６８６，跌２０３點或０﹒９７％；恒生中國企業指數報７１３４，

跌４４點或０﹒６２％；恒生科技指數報４５９９，升２２點或０﹒５％；主板成交

５２２﹒２１億元。

上證綜合指數報３２８７，跌１６點或０﹒５１％，成交２６６３﹒６６億元人民幣。

深證成份指數報１２５３１，跌４２點或０﹒３３％，成交１６２６﹒０５億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒２４５ 變動 －１８﹒３３％

最高價 ０﹒２９０ 最低價 ０﹒２４０

成交股數 ４８４５﹒２萬股 成交金額 １２６８﹒０３萬

１０天平均 ０﹒２０８ 歷史波幅％ ３７２﹒７８０

２０天平均 ０﹒１３８ 加權平均價 ０﹒２６２

５０天平均 ０﹒１０８ ＲＳＩ１４ ７２﹒７５３

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股份狀態：主動買沽比率２３：７７，資金淨主動賣出６６９﹒８６萬元；暫連跌２日，累計跌

幅２０﹒９７％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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凱升控股（００１０２） ０﹒２４５ －１８﹒３３

銀娛（０００２７） ４４﹒９００ －１﹒９６

新濠（００２００） ５﹒４９０ ＋２﹒４３

信德集團（００２４２） １﹒４９０ 無升跌

澳博（００８８０） ３﹒２９０ ＋１﹒８６

永利澳門（０１１２８） ５﹒０３０ ＋２﹒０３

金沙（０１９２８） １７﹒３２０ －１﹒０３

美高梅（０２２８２） ４﹒２３０ ＋０﹒４８

金界控股（０３９１８） ６﹒９４０ －４﹒８０

ＤＹＮＡＭ（０６８８９） ７﹒２２０ 無升跌

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（ｅｄ）

