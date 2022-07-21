  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
00102 凱升控股
即時 按盤價 跌0.247 -0.053 (-17.667%)
大手異動

21/07/2022 13:11

《異動股》凱升控股（００１０２）跌逾１８％，報０﹒２４５元

　　《經濟通通訊社２１日專訊》凱升控股（００１０２）跌１８﹒３３％，報０﹒２４５元，
最低價０﹒２４元，最高價０﹒２９元；成交４８４５﹒２萬股，成交金額１２６８﹒０３萬元
；主動買沽比率２３：７７，資金淨主動賣出６６９﹒８６萬元。現時最大淨被動買入券商為中
銀國際證券，金額８８﹒７９萬元，加權平均成交價０﹒２６１元；現時最大淨被動賣出券商為
摩根大通，金額３２﹒７６萬元，加權平均成交價０﹒２６５元。以現價計，該股暫連跌２日，
累計跌幅２０﹒９７％。
　　現時，恒生指數報２０６８６，跌２０３點或０﹒９７％；恒生中國企業指數報７１３４，
跌４４點或０﹒６２％；恒生科技指數報４５９９，升２２點或０﹒５％；主板成交
５２２﹒２１億元。
　　上證綜合指數報３２８７，跌１６點或０﹒５１％，成交２６６３﹒６６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５３１，跌４２點或０﹒３３％，成交１６２６﹒０５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　０﹒２４５　變動　　　　　－１８﹒３３％
　　最高價　　　　　　０﹒２９０　最低價　　　　　　０﹒２４０
　　成交股數　　４８４５﹒２萬股　成交金額　　１２６８﹒０３萬
　　１０天平均　　　　０﹒２０８　歷史波幅％　　３７２﹒７８０
　　２０天平均　　　　０﹒１３８　加權平均價　　　　０﹒２６２
　　５０天平均　　　　０﹒１０８　ＲＳＩ１４　　　７２﹒７５３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：主動買沽比率２３：７７，資金淨主動賣出６６９﹒８６萬元；暫連跌２日，累計跌
幅２０﹒９７％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　凱升控股（００１０２）　　　０﹒２４５　－１８﹒３３
　　銀娛（０００２７）　　　　４４﹒９００　　－１﹒９６
　　新濠（００２００）　　　　　５﹒４９０　　＋２﹒４３
　　信德集團（００２４２）　　　１﹒４９０　　　　無升跌
　　澳博（００８８０）　　　　　３﹒２９０　　＋１﹒８６
　　永利澳門（０１１２８）　　　５﹒０３０　　＋２﹒０３
　　金沙（０１９２８）　　　　１７﹒３２０　　－１﹒０３
　　美高梅（０２２８２）　　　　４﹒２３０　　＋０﹒４８
　　金界控股（０３９１８）　　　６﹒９４０　　－４﹒８０
　　ＤＹＮＡＭ（０６８８９）　　７﹒２２０　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

下一篇新聞︰19/07/2022 15:58  《大手成交》京東集團等２家公司下午３：５７大手交易

其他大手異動
More

19/07/2022 15:54  《大手成交》凱升控股一手４５００萬股市前交易，涉１０２６萬元

19/07/2022 14:46  《異動股》凱升控股（００１０２）漲近２２％，報０﹒３１元

15/07/2022 10:22  《異動股》凱升（００１０２）漲逾２１％，報０﹒２５５元

14/07/2022 15:56  《異動股》凱升（００１０２）升近２１％，報０﹒１９８元

12/07/2022 10:24  《異動股》凱升漲近６１％突破１００天線，報０﹒１５９元

備註： 即時報價更新時間為 21/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金