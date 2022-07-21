《異動股》凱升控股（００１０２）跌逾１８％，報０﹒２４５元

《經濟通通訊社２１日專訊》凱升控股（００１０２）跌１８﹒３３％，報０﹒２４５元，
最低價０﹒２４元，最高價０﹒２９元；成交４８４５﹒２萬股，成交金額１２６８﹒０３萬元
；主動買沽比率２３：７７，資金淨主動賣出６６９﹒８６萬元。現時最大淨被動買入券商為中
銀國際證券，金額８８﹒７９萬元，加權平均成交價０﹒２６１元；現時最大淨被動賣出券商為
摩根大通，金額３２﹒７６萬元，加權平均成交價０﹒２６５元。以現價計，該股暫連跌２日，
累計跌幅２０﹒９７％。
現時，恒生指數報２０６８６，跌２０３點或０﹒９７％；恒生中國企業指數報７１３４，
跌４４點或０﹒６２％；恒生科技指數報４５９９，升２２點或０﹒５％；主板成交
５２２﹒２１億元。
上證綜合指數報３２８７，跌１６點或０﹒５１％，成交２６６３﹒６６億元人民幣。
深證成份指數報１２５３１，跌４２點或０﹒３３％，成交１６２６﹒０５億元人民幣。
基本資料
＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現價 ０﹒２４５ 變動 －１８﹒３３％
最高價 ０﹒２９０ 最低價 ０﹒２４０
成交股數 ４８４５﹒２萬股 成交金額 １２６８﹒０３萬
１０天平均 ０﹒２０８ 歷史波幅％ ３７２﹒７８０
２０天平均 ０﹒１３８ 加權平均價 ０﹒２６２
５０天平均 ０﹒１０８ ＲＳＩ１４ ７２﹒７５３
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：主動買沽比率２３：７７，資金淨主動賣出６６９﹒８６萬元；暫連跌２日，累計跌
幅２０﹒９７％
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
凱升控股（００１０２） ０﹒２４５ －１８﹒３３
銀娛（０００２７） ４４﹒９００ －１﹒９６
新濠（００２００） ５﹒４９０ ＋２﹒４３
信德集團（００２４２） １﹒４９０ 無升跌
澳博（００８８０） ３﹒２９０ ＋１﹒８６
永利澳門（０１１２８） ５﹒０３０ ＋２﹒０３
金沙（０１９２８） １７﹒３２０ －１﹒０３
美高梅（０２２８２） ４﹒２３０ ＋０﹒４８
金界控股（０３９１８） ６﹒９４０ －４﹒８０
ＤＹＮＡＭ（０６８８９） ７﹒２２０ 無升跌
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動