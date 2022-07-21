《異動股》旭輝控股集團（８８４）挫近１０％，報２﹒０９元

《經濟通通訊社２１日專訊》旭輝控股集團（００８８４）跌９﹒９１％，報２﹒０９元，
最低價２﹒０８元，創５２周新低，最高價２﹒４３元；成交７５１０﹒３３萬股，成交金額
１﹒６５億元；主動買沽比率３６：６４，資金淨主動賣出４４２１﹒１８萬元。現時最大淨被
動買入券商為瑞銀，金額１０９０﹒０３萬元，加權平均成交價２﹒１９１元；現時最大淨被動
賣出券商為摩根士丹利，金額７７１﹒３３萬元，加權平均成交價２﹒１７８元。以現價計，該
股暫連跌２日，累計跌幅１１﹒４４％。
現時，恒生指數報２０７０３，跌１８６點或０﹒８９％；恒生中國企業指數報７１３９，
跌３９點或０﹒５５％；恒生科技指數報４６０２，升２５點或０﹒５６％；主板成交
５２５﹒５２億元。
上證綜合指數報３２８８，跌１６點或０﹒５％，成交２６７４﹒４６億元人民幣。
深證成份指數報１２５３３，跌３９點或０﹒３１％，成交１６３２﹒９７億元人民幣。
基本資料
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現價 ２﹒０９０ 變動 －９﹒９１％
最高價 ２﹒４３０ 最低價 ２﹒０８０
成交股數 ７５１０﹒３３萬股 成交金額 １﹒６５億
１０天平均 ２﹒６０５ 歷史波幅％ ８５﹒９８９
２０天平均 ３﹒１７１ 加權平均價 ２﹒２００
５０天平均 ３﹒２０５ ＲＳＩ１４ ２４﹒６５５
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股份狀態：創５２周新低；主動買沽比率３６：６４，資金淨主動賣出４４２１﹒１８萬元；暫
連跌２日，累計跌幅１１﹒４４％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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旭輝控股集團（００８８４） ２﹒０９ －９﹒９１
越地（００１２３） ９﹒２９ －２﹒７２
中海外（００６８８） ２１﹒４０ －３﹒６０
龍湖（００９６０） ２７﹒１０ －４﹒５８
新城發展（０１０３０） ２﹒６４ －１﹒１２
潤地（０１１０９） ３２﹒５５ －４﹒１２
碧桂園（０２００７） ３﹒２５ －４﹒４１
萬科企業（０２２０２） １５﹒２４ －２﹒５６
綠城（０３９００） １５﹒４２ －２﹒７７
鼎豐集團控股（０６８７８） ２﹒０９ ＋０﹒９７
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（ｅｄ）
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