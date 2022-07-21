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00884 旭輝控股集團
即時 按盤價 跌1.970 -0.350 (-15.086%)
大手異動

21/07/2022 13:12

《異動股》旭輝控股集團（８８４）挫近１０％，報２﹒０９元

　　《經濟通通訊社２１日專訊》旭輝控股集團（００８８４）跌９﹒９１％，報２﹒０９元，
最低價２﹒０８元，創５２周新低，最高價２﹒４３元；成交７５１０﹒３３萬股，成交金額
１﹒６５億元；主動買沽比率３６：６４，資金淨主動賣出４４２１﹒１８萬元。現時最大淨被
動買入券商為瑞銀，金額１０９０﹒０３萬元，加權平均成交價２﹒１９１元；現時最大淨被動
賣出券商為摩根士丹利，金額７７１﹒３３萬元，加權平均成交價２﹒１７８元。以現價計，該
股暫連跌２日，累計跌幅１１﹒４４％。
　　現時，恒生指數報２０７０３，跌１８６點或０﹒８９％；恒生中國企業指數報７１３９，
跌３９點或０﹒５５％；恒生科技指數報４６０２，升２５點或０﹒５６％；主板成交
５２５﹒５２億元。
　　上證綜合指數報３２８８，跌１６點或０﹒５％，成交２６７４﹒４６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５３３，跌３９點或０﹒３１％，成交１６３２﹒９７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　　２﹒０９０　變動　　　　－９﹒９１％
　　最高價　　　　　　　２﹒４３０　最低價　　　　２﹒０８０
　　成交股數　　７５１０﹒３３萬股　成交金額　　　１﹒６５億
　　１０天平均　　　　　２﹒６０５　歷史波幅％　８５﹒９８９
　　２０天平均　　　　　３﹒１７１　加權平均價　　２﹒２００
　　５０天平均　　　　　３﹒２０５　ＲＳＩ１４　２４﹒６５５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創５２周新低；主動買沽比率３６：６４，資金淨主動賣出４４２１﹒１８萬元；暫
連跌２日，累計跌幅１１﹒４４％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　旭輝控股集團（００８８４）　　２﹒０９　－９﹒９１
　　越地（００１２３）　　　　　　９﹒２９　－２﹒７２
　　中海外（００６８８）　　　　２１﹒４０　－３﹒６０
　　龍湖（００９６０）　　　　　２７﹒１０　－４﹒５８
　　新城發展（０１０３０）　　　　２﹒６４　－１﹒１２
　　潤地（０１１０９）　　　　　３２﹒５５　－４﹒１２
　　碧桂園（０２００７）　　　　　３﹒２５　－４﹒４１
　　萬科企業（０２２０２）　　　１５﹒２４　－２﹒５６
　　綠城（０３９００）　　　　　１５﹒４２　－２﹒７７
　　鼎豐集團控股（０６８７８）　　２﹒０９　＋０﹒９７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 21/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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