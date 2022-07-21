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00960 龍湖集團
即時 按盤價 跌26.350 -2.050 (-7.218%)
大手異動

21/07/2022 13:20

《異動股》龍湖（００９６０）挫逾５％，報２６﹒９元

　　《經濟通通訊社２１日專訊》龍湖（００９６０）跌５﹒２８％，報２６﹒９元，最低價
２６﹒９元，創１個月新低，最高價２８﹒５５元；成交４９５﹒８５萬股，成交金額１﹒３６
億元；主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入８５７﹒７８萬元。現時最大淨被動買入券商
為摩根士丹利，金額７６４﹒６１萬元，加權平均成交價２７﹒４７４元；現時最大淨被動賣出
券商為中信里昂證券，金額２０３０﹒３８萬元，加權平均成交價２７﹒５２９元。以現價計，
該股暫連跌２日，累計跌幅７﹒７２％。
　　現時，恒生指數報２０６８５，跌２０４點或０﹒９８％；恒生中國企業指數報７１３５，
跌４３點或０﹒６１％；恒生科技指數報４６０１，升２４點或０﹒５３％；主板成交
５４２﹒８１億元。
　　上證綜合指數報３２８７，跌１７點或０﹒５３％，成交２７６４﹒１６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５２２，跌５０點或０﹒４％，成交１６９３﹒９２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　２６﹒９００　變動　　　　－５﹒２８％
　　最高價　　　　　２８﹒５５０　最低價　　　２６﹒９００
　　成交股數　　４９５﹒８５萬股　成交金額　　　１﹒３６億
　　１０天平均　　　３０﹒３４０　歷史波幅％　５３﹒９９９
　　２０天平均　　　３２﹒４２７　加權平均價　２７﹒４６８
　　５０天平均　　　３３﹒９４４　ＲＳＩ１４　２８﹒６５４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入８５７﹒７８萬元；暫連
跌２日，累計跌幅７﹒７２％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　龍湖（００９６０）　　　　　２６﹒９０　　－５﹒２８
　　越地（００１２３）　　　　　　９﹒３２　　－２﹒４１
　　中海外（００６８８）　　　　２１﹒３５　　－３﹒８３
　　旭輝控股集團（００８８４）　　２﹒０７　－１０﹒７８
　　新城發展（０１０３０）　　　　２﹒６３　　－１﹒５０
　　潤地（０１１０９）　　　　　３２﹒４５　　－４﹒４２
　　碧桂園（０２００７）　　　　　３﹒２３　　－５﹒００
　　萬科企業（０２２０２）　　　１５﹒１８　　－２﹒９４
　　綠城（０３９００）　　　　　１５﹒３８　　－３﹒０３
　　鼎豐集團控股（０６８７８）　　２﹒０９　　＋０﹒９７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 21/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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