《異動股》龍湖（００９６０）挫逾５％，報２６﹒９元

《經濟通通訊社２１日專訊》龍湖（００９６０）跌５﹒２８％，報２６﹒９元，最低價

２６﹒９元，創１個月新低，最高價２８﹒５５元；成交４９５﹒８５萬股，成交金額１﹒３６

億元；主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入８５７﹒７８萬元。現時最大淨被動買入券商

為摩根士丹利，金額７６４﹒６１萬元，加權平均成交價２７﹒４７４元；現時最大淨被動賣出

券商為中信里昂證券，金額２０３０﹒３８萬元，加權平均成交價２７﹒５２９元。以現價計，

該股暫連跌２日，累計跌幅７﹒７２％。

現時，恒生指數報２０６８５，跌２０４點或０﹒９８％；恒生中國企業指數報７１３５，

跌４３點或０﹒６１％；恒生科技指數報４６０１，升２４點或０﹒５３％；主板成交

５４２﹒８１億元。

上證綜合指數報３２８７，跌１７點或０﹒５３％，成交２７６４﹒１６億元人民幣。

深證成份指數報１２５２２，跌５０點或０﹒４％，成交１６９３﹒９２億元人民幣。



基本資料

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現價 ２６﹒９００ 變動 －５﹒２８％

最高價 ２８﹒５５０ 最低價 ２６﹒９００

成交股數 ４９５﹒８５萬股 成交金額 １﹒３６億

１０天平均 ３０﹒３４０ 歷史波幅％ ５３﹒９９９

２０天平均 ３２﹒４２７ 加權平均價 ２７﹒４６８

５０天平均 ３３﹒９４４ ＲＳＩ１４ ２８﹒６５４

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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入８５７﹒７８萬元；暫連

跌２日，累計跌幅７﹒７２％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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龍湖（００９６０） ２６﹒９０ －５﹒２８

越地（００１２３） ９﹒３２ －２﹒４１

中海外（００６８８） ２１﹒３５ －３﹒８３

旭輝控股集團（００８８４） ２﹒０７ －１０﹒７８

新城發展（０１０３０） ２﹒６３ －１﹒５０

潤地（０１１０９） ３２﹒４５ －４﹒４２

碧桂園（０２００７） ３﹒２３ －５﹒００

萬科企業（０２２０２） １５﹒１８ －２﹒９４

綠城（０３９００） １５﹒３８ －３﹒０３

鼎豐集團控股（０６８７８） ２﹒０９ ＋０﹒９７

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（ｅｄ）

