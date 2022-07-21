《異動股》龍湖（００９６０）挫逾５％，報２６﹒９元

《經濟通通訊社２１日專訊》龍湖（００９６０）跌５﹒２８％，報２６﹒９元，最低價
２６﹒９元，創１個月新低，最高價２８﹒５５元；成交４９５﹒８５萬股，成交金額１﹒３６
億元；主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入８５７﹒７８萬元。現時最大淨被動買入券商
為摩根士丹利，金額７６４﹒６１萬元，加權平均成交價２７﹒４７４元；現時最大淨被動賣出
券商為中信里昂證券，金額２０３０﹒３８萬元，加權平均成交價２７﹒５２９元。以現價計，
該股暫連跌２日，累計跌幅７﹒７２％。
現時，恒生指數報２０６８５，跌２０４點或０﹒９８％；恒生中國企業指數報７１３５，
跌４３點或０﹒６１％；恒生科技指數報４６０１，升２４點或０﹒５３％；主板成交
５４２﹒８１億元。
上證綜合指數報３２８７，跌１７點或０﹒５３％，成交２７６４﹒１６億元人民幣。
深證成份指數報１２５２２，跌５０點或０﹒４％，成交１６９３﹒９２億元人民幣。
基本資料
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現價 ２６﹒９００ 變動 －５﹒２８％
最高價 ２８﹒５５０ 最低價 ２６﹒９００
成交股數 ４９５﹒８５萬股 成交金額 １﹒３６億
１０天平均 ３０﹒３４０ 歷史波幅％ ５３﹒９９９
２０天平均 ３２﹒４２７ 加權平均價 ２７﹒４６８
５０天平均 ３３﹒９４４ ＲＳＩ１４ ２８﹒６５４
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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入８５７﹒７８萬元；暫連
跌２日，累計跌幅７﹒７２％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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龍湖（００９６０） ２６﹒９０ －５﹒２８
越地（００１２３） ９﹒３２ －２﹒４１
中海外（００６８８） ２１﹒３５ －３﹒８３
旭輝控股集團（００８８４） ２﹒０７ －１０﹒７８
新城發展（０１０３０） ２﹒６３ －１﹒５０
潤地（０１１０９） ３２﹒４５ －４﹒４２
碧桂園（０２００７） ３﹒２３ －５﹒００
萬科企業（０２２０２） １５﹒１８ －２﹒９４
綠城（０３９００） １５﹒３８ －３﹒０３
鼎豐集團控股（０６８７８） ２﹒０９ ＋０﹒９７
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（ｅｄ）
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