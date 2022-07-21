《異動股》儒意（１３６）升２％，首款遊戲註冊人數１３４萬

《經濟通通訊社２１日專訊》中國儒意（００１３６）現價升２％，報２﹒５５元，以現價

計，該股暫連升２日，累計升幅６﹒２５％。該股成交約３０萬股，涉資７５萬元。

中國儒意公布，旗下首款遊戲《亂世逐鹿》上線於５月２６日上線推出市場後，截至本月

１９日總註冊人數已達１３４萬名，亦已超過１億元人民幣的總充值。

該集團指，目前多款遊戲都在籌備中，盼在今明兩年陸續推出。其中《傳奇天下》已完成最

終測試，計劃近期會正式上線，而未來將繼續秉承精品發展戰略，持續推出更多精品遊戲項目，

進一步加大用戶粘性，並吸引更多新用戶，從而盼進一步提升收入。

現時，恒生指數報２０８１１，跌７８點或跌０﹒３８％，主板成交１８﹒９４億元。國企

指數報７１５８，跌２０點或跌０﹒２９％。恒生科技指數報４５６７，跌９點或跌０﹒２０％

。

即月期指新報２０７５６，跌１４０點，低水５６點。即月國指期貨報７１４３，跌４０點

，低水１５點。即月科指期貨新報４５４３，跌３４點，低水２１點。





表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中國儒意（００１３６） ２﹒５５元 升２﹒００％

網易（０９９９９） １４８﹒１０元 升２﹒９９％

騰訊（００７００） ３３５﹒００元 跌１﹒０６％

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（ｈｃ）

