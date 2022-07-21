  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
00136 中國儒意
即時 按盤價 升2.560 +0.060 (+2.400%)
大手異動

21/07/2022 09:28

《異動股》儒意（１３６）升２％，首款遊戲註冊人數１３４萬

　　《經濟通通訊社２１日專訊》中國儒意（００１３６）現價升２％，報２﹒５５元，以現價
計，該股暫連升２日，累計升幅６﹒２５％。該股成交約３０萬股，涉資７５萬元。
　　中國儒意公布，旗下首款遊戲《亂世逐鹿》上線於５月２６日上線推出市場後，截至本月
１９日總註冊人數已達１３４萬名，亦已超過１億元人民幣的總充值。
　　該集團指，目前多款遊戲都在籌備中，盼在今明兩年陸續推出。其中《傳奇天下》已完成最
終測試，計劃近期會正式上線，而未來將繼續秉承精品發展戰略，持續推出更多精品遊戲項目，
進一步加大用戶粘性，並吸引更多新用戶，從而盼進一步提升收入。
　　現時，恒生指數報２０８１１，跌７８點或跌０﹒３８％，主板成交１８﹒９４億元。國企
指數報７１５８，跌２０點或跌０﹒２９％。恒生科技指數報４５６７，跌９點或跌０﹒２０％

　　即月期指新報２０７５６，跌１４０點，低水５６點。即月國指期貨報７１４３，跌４０點
，低水１５點。即月科指期貨新報４５４３，跌３４點，低水２１點。
　
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國儒意（００１３６）　　　２﹒５５元　升２﹒００％
　　網易（０９９９９）　　　１４８﹒１０元　升２﹒９９％
　　騰訊（００７００）　　　３３５﹒００元　跌１﹒０６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

下一篇新聞︰15/07/2022 09:30  《異動股》中國儒意復牌高開１１％，配股騰訊成單一最大股東

其他大手異動
More

15/07/2022 09:21  《異動股》中國儒意等４家公司開市競價異動

20/06/2022 14:03  《異動股》恒騰網絡升１２％突破２５０天線，報３﹒０８元

16/06/2022 10:58  《異動股》中國儒意（００１３６）升近１０％，報２﹒６８元

10/06/2022 14:44  《異動股》恒騰網絡（００１３６）漲逾１０％，報２﹒５５元

08/06/2022 09:24  《中概異動》６０遊戲版號獲批，繼續無份騰訊升２％網易升逾１％

備註： 即時報價更新時間為 21/07/2022 09:51
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金