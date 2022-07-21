《異動股》復星醫藥開升逾１％，折讓配１﹒０７股Ａ股

《經濟通通訊社２１日專訊》復星醫藥（０２１９６）Ｈ股現價升１﹒４７％，報

３１﹒０５元，該股成交約２萬股，涉資５６萬元。Ａ股（滬：６００１９６）現價４８﹒９１

元人民幣，升０﹒０４元人民幣，或升０﹒０８％，成交７４７萬元人民幣，涉及１５萬股。現

價Ａ股對Ｈ股呈溢價８３﹒３５％。

復星國際（００６５６）和旗下復星醫藥聯合公布，復星醫藥以每股４２人民幣非公開配發

行約１﹒０７億股新Ａ股，集資約４４﹒８４億人民幣。

復星國際作為復星醫藥的控股股東，因復星醫藥配股而視作出售復星醫藥的收益約

１０﹒８５億人民幣，所持股權將由約３９﹒６３％攤薄至約３８﹒０４％。復星醫藥指，擬把

集資其中約１８﹒７４億人民幣用於創新藥物臨床、許可引進及產品上市相關準備、約

１３﹒４９億人民幣用於原料藥及製劑集約化綜合性基地，餘額用作補充流動資金。

現時，恒生指數報２０８１１，跌７８點或跌０﹒３８％，主板成交１８﹒９４億元。國企

指數報７１５８，跌２０點或跌０﹒２９％。恒生科技指數報４５６７，跌９點或跌０﹒２０％

。

即月期指新報２０７４０，跌１５６點，低水７２點。即月國指期貨報７１３９，跌４４點

，低水１９點。即月科指期貨新報４５４０，跌３７點，低水２１點。

上證綜合指數報３２９７，跌７點或跌０﹒２１％，成交２７﹒７０億元人民幣。

深證成份指數報１２５４３，跌２９點或跌０﹒２３％，成交６０﹒６８億元人民幣。

（ｈｃ）

