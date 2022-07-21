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02196 復星醫藥
即時 按盤價 升30.850 +0.250 (+0.817%)
大手異動

21/07/2022 09:33

《異動股》復星醫藥開升逾１％，折讓配１﹒０７股Ａ股

　　《經濟通通訊社２１日專訊》復星醫藥（０２１９６）Ｈ股現價升１﹒４７％，報
３１﹒０５元，該股成交約２萬股，涉資５６萬元。Ａ股（滬：６００１９６）現價４８﹒９１
元人民幣，升０﹒０４元人民幣，或升０﹒０８％，成交７４７萬元人民幣，涉及１５萬股。現
價Ａ股對Ｈ股呈溢價８３﹒３５％。
　　復星國際（００６５６）和旗下復星醫藥聯合公布，復星醫藥以每股４２人民幣非公開配發
行約１﹒０７億股新Ａ股，集資約４４﹒８４億人民幣。
　　復星國際作為復星醫藥的控股股東，因復星醫藥配股而視作出售復星醫藥的收益約
１０﹒８５億人民幣，所持股權將由約３９﹒６３％攤薄至約３８﹒０４％。復星醫藥指，擬把
集資其中約１８﹒７４億人民幣用於創新藥物臨床、許可引進及產品上市相關準備、約
１３﹒４９億人民幣用於原料藥及製劑集約化綜合性基地，餘額用作補充流動資金。
　　現時，恒生指數報２０８１１，跌７８點或跌０﹒３８％，主板成交１８﹒９４億元。國企
指數報７１５８，跌２０點或跌０﹒２９％。恒生科技指數報４５６７，跌９點或跌０﹒２０％

　　即月期指新報２０７４０，跌１５６點，低水７２點。即月國指期貨報７１３９，跌４４點
，低水１９點。即月科指期貨新報４５４０，跌３７點，低水２１點。
　　上證綜合指數報３２９７，跌７點或跌０﹒２１％，成交２７﹒７０億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５４３，跌２９點或跌０﹒２３％，成交６０﹒６８億元人民幣。
（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 21/07/2022 09:52
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