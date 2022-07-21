《異動股》騰訊（００７００）跌逾１％，傳南非大股東已著手沽貨

《經濟通通訊社２１日專訊》騰訊（００７００）現價跌１﹒６５％，報３３３元，該股成
交約３２７萬股，涉資１０﹒９４億元。
騰訊南非大股東Ｎａｓｐｅｒｓ及旗下Ｐｒｏｓｕｓ近日斥資逾百億回購自身股份，由於
Ｎａｓｐｅｒｓ等曾指會透過有序減持騰訊籌集回購資金，意味或已展開沽貨行動。中央結算系
統（ＣＣＡＳＳ）數據顯示，有疑似大戶倉位開始穩定地減持騰訊。
據聯交所資料，上月２３日接近８９００萬股或０﹒９３％騰訊存入ＣＣＡＳＳ，並轉入高
盛倉位，其後６月２８日約４１００萬股騰訊轉出高盛，並有３８００萬股轉入摩根士丹利。自
６月２９日至７月１５日，高盛及摩根士丹利的騰訊持倉穩定減少，合共流出３１８０萬股，料
貨值約１１０億元，與Ｎａｓｐｅｒｓ及Ｐｒｏｓｕｓ回購金額相若，反映騰訊大戶有機會同時
利用兩行沽貨。
現時，恒生指數報２０７０２，跌１８７點或跌０﹒９０％，主板成交２４３﹒６７億元。
國企指數報７１３６，跌４２點或跌０﹒５９％。恒生科技指數報４５８５，升８點或升
０﹒１８％。
即月期指新報２０７０３，跌１９３點，高水１點。即月國指期貨報７１３８，跌４５點，
高水１點。即月科指期貨新報４５８４，升７點，低水１點。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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騰訊（００７００） ３３３﹒０元 跌１﹒６５％
阿里（０９９８８） １０２﹒０元 跌１﹒１６％
美團（０３６９０） １９４﹒１元 跌０﹒３１％
京東集團（０９６１８） ２４７﹒０元 升０﹒５７％
網易（０９９９９） １５１﹒０元 升５﹒０１％
百度（０９８８８） １３７﹒５元 跌２﹒２０％
快手（０１０２４） ８１﹒６元 升０﹒２５％
嗶哩嗶哩（０９６２６） １９９﹒４元 跌１﹒０９％
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（ｈｃ）
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