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00700 騰訊控股
即時 按盤價 跌334.000 -4.600 (-1.359%)
大手異動

21/07/2022 10:15

《異動股》騰訊（００７００）跌逾１％，傳南非大股東已著手沽貨

　　《經濟通通訊社２１日專訊》騰訊（００７００）現價跌１﹒６５％，報３３３元，該股成
交約３２７萬股，涉資１０﹒９４億元。
　　騰訊南非大股東Ｎａｓｐｅｒｓ及旗下Ｐｒｏｓｕｓ近日斥資逾百億回購自身股份，由於
Ｎａｓｐｅｒｓ等曾指會透過有序減持騰訊籌集回購資金，意味或已展開沽貨行動。中央結算系
統（ＣＣＡＳＳ）數據顯示，有疑似大戶倉位開始穩定地減持騰訊。
　　據聯交所資料，上月２３日接近８９００萬股或０﹒９３％騰訊存入ＣＣＡＳＳ，並轉入高
盛倉位，其後６月２８日約４１００萬股騰訊轉出高盛，並有３８００萬股轉入摩根士丹利。自
６月２９日至７月１５日，高盛及摩根士丹利的騰訊持倉穩定減少，合共流出３１８０萬股，料
貨值約１１０億元，與Ｎａｓｐｅｒｓ及Ｐｒｏｓｕｓ回購金額相若，反映騰訊大戶有機會同時
利用兩行沽貨。
　　現時，恒生指數報２０７０２，跌１８７點或跌０﹒９０％，主板成交２４３﹒６７億元。
國企指數報７１３６，跌４２點或跌０﹒５９％。恒生科技指數報４５８５，升８點或升
０﹒１８％。
　　即月期指新報２０７０３，跌１９３點，高水１點。即月國指期貨報７１３８，跌４５點，
高水１點。即月科指期貨新報４５８４，升７點，低水１點。
　
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊（００７００）　　　３３３﹒０元　跌１﹒６５％
　　阿里（０９９８８）　　　１０２﹒０元　跌１﹒１６％
　　美團（０３６９０）　　　１９４﹒１元　跌０﹒３１％
　　京東集團（０９６１８）　２４７﹒０元　升０﹒５７％
　　網易（０９９９９）　　　１５１﹒０元　升５﹒０１％
　　百度（０９８８８）　　　１３７﹒５元　跌２﹒２０％
　　快手（０１０２４）　　　　８１﹒６元　升０﹒２５％
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　１９９﹒４元　跌１﹒０９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 21/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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