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01928 金沙中國有限公司
即時 按盤價 跌16.720 -0.780 (-4.457%)
大手異動

21/07/2022 09:27

《異動股》金沙高開近１％，惟次季虧損增至４﹒２億美元

　　《經濟通通訊社２１日專訊》金沙（０１９２８）次季虧損擴大，惟現價升０﹒５７％，報
１７﹒６元，該股成交約１９萬股，涉資３３６萬元；銀娛（０００２７）無升跌，報４５﹒８
元；新濠（００２００）升０﹒５６％，報５﹒３９元；澳博（００８８０）無升跌，報
３﹒２３元。
　　金沙中國控股股東Ｌａｓ　Ｖｅｇａｓ　Ｓａｎｄｓ　Ｃｏｒｐ公布截至今年６月底止第二
季業績，當中披露金沙中國第二季根據美國公認會計原則計算淨收益（Ｎｅｔ　
Ｒｅｖｅｎｕｅｓ）總額按年跌５６﹒７％至３﹒６８億美元，淨虧損由上年同期１﹒６６億美
元增至４﹒２２億美元，經調整物業ＥＢＩＴＤＡ虧損為１﹒１億美元，而上年同期經調整物業
ＥＢＩＴＤＡ則１﹒３２億美元。
　　Ｌａｓ　Ｖｅｇａｓ　Ｓａｎｄｓ主席兼行政總裁Ｒｏｂｅｒｔ　Ｇｌｅｎ　
Ｇｏｌｄｓｔｅｉｎ報告指出，在澳門方面，儘管目前經營環境仍然困難重重，但在限制放寬期
間，就博彩及零售角度而言，澳門的客戶需求及消費在高端及中場水平上表現穩健；而隨著市場
最終得以復甦，集團在澳門四季酒店及澳門倫敦人的２２億元投資計劃將令高端及中場客戶分部
均享有顯而易見的增長機遇；對於澳門六月通過的經修訂博彩法的清晰說明，集團期待於進行判
給重新競投程序時參與其中。
　　現時，恒生指數報２０８１１，跌７８點或跌０﹒３８％，主板成交１８﹒９４億元。國企
指數報７１５８，跌２０點或跌０﹒２９％。恒生科技指數報４５６７，跌９點或跌０﹒２０％

　　即月期指新報２０７８９，跌１０７點，低水２３點。即月國指期貨報７１５３，跌３０點
，低水５點。即月科指期貨新報４５５０，跌２７點，低水１８點。
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　金沙（０１９２８）　　　１７﹒６元　升０﹒５７％
　　銀娛（０００２７）　　　４５﹒８元　　　　無升跌
　　新濠（００２００）　　　５﹒３９元　升０﹒５６％
　　澳博（００８８０）　　　３﹒２３元　　　　無升跌
　　永利澳門（０１１２８）　５﹒０３元　升２﹒０３％
　　美高梅（０２２８２）　　４﹒２３元　升０﹒４８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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備註： 即時報價更新時間為 21/07/2022 09:52
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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