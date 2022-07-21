《異動股》金沙高開近１％，惟次季虧損增至４﹒２億美元

《經濟通通訊社２１日專訊》金沙（０１９２８）次季虧損擴大，惟現價升０﹒５７％，報

１７﹒６元，該股成交約１９萬股，涉資３３６萬元；銀娛（０００２７）無升跌，報４５﹒８

元；新濠（００２００）升０﹒５６％，報５﹒３９元；澳博（００８８０）無升跌，報

３﹒２３元。

金沙中國控股股東Ｌａｓ Ｖｅｇａｓ Ｓａｎｄｓ Ｃｏｒｐ公布截至今年６月底止第二

季業績，當中披露金沙中國第二季根據美國公認會計原則計算淨收益（Ｎｅｔ

Ｒｅｖｅｎｕｅｓ）總額按年跌５６﹒７％至３﹒６８億美元，淨虧損由上年同期１﹒６６億美

元增至４﹒２２億美元，經調整物業ＥＢＩＴＤＡ虧損為１﹒１億美元，而上年同期經調整物業

ＥＢＩＴＤＡ則１﹒３２億美元。

Ｌａｓ Ｖｅｇａｓ Ｓａｎｄｓ主席兼行政總裁Ｒｏｂｅｒｔ Ｇｌｅｎ

Ｇｏｌｄｓｔｅｉｎ報告指出，在澳門方面，儘管目前經營環境仍然困難重重，但在限制放寬期

間，就博彩及零售角度而言，澳門的客戶需求及消費在高端及中場水平上表現穩健；而隨著市場

最終得以復甦，集團在澳門四季酒店及澳門倫敦人的２２億元投資計劃將令高端及中場客戶分部

均享有顯而易見的增長機遇；對於澳門六月通過的經修訂博彩法的清晰說明，集團期待於進行判

給重新競投程序時參與其中。

現時，恒生指數報２０８１１，跌７８點或跌０﹒３８％，主板成交１８﹒９４億元。國企

指數報７１５８，跌２０點或跌０﹒２９％。恒生科技指數報４５６７，跌９點或跌０﹒２０％

。

即月期指新報２０７８９，跌１０７點，低水２３點。即月國指期貨報７１５３，跌３０點

，低水５點。即月科指期貨新報４５５０，跌２７點，低水１８點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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金沙（０１９２８） １７﹒６元 升０﹒５７％

銀娛（０００２７） ４５﹒８元 無升跌

新濠（００２００） ５﹒３９元 升０﹒５６％

澳博（００８８０） ３﹒２３元 無升跌

永利澳門（０１１２８） ５﹒０３元 升２﹒０３％

美高梅（０２２８２） ４﹒２３元 升０﹒４８％

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（ｅｒ）

