《異動股》ＡＳＭＰＴ高開近２％，次季多賺２４％，派息１﹒３元

《經濟通通訊社２１日專訊》ＡＳＭＰＴ（００５２２）現價升１﹒７％，報６５﹒６５元
，該股成交約４萬股，涉資２５４萬元；中芯（００９８１）無升跌，報１６﹒５８元；華虹
（０１３４７）跌１﹒７３％，報２５﹒５５元；上海復旦（０１３８５）無升跌，報２７﹒９
元。
ＡＳＭＰＴ公布截至今年６月底止中期公司持有人應佔盈利１７﹒３６億元按年增長
３８﹒７％，每股盈利４﹒２１元，中期息維持每股１﹒３元。該公司中期銷售收入
１０４﹒７１億元增長１０﹒１％，毛利４３﹒０９億元上升１２﹒９％。
ＡＳＭＰＴ半年新增訂單總額１１６﹒９億元按年跌２２﹒８％，按半年則升６﹒６％。截
至今年６月底未完成訂單總額為１１１﹒８億元。
＊料第三季銷售收入按年跌２５﹒８％＊
ＡＳＭＰＴ同時公布截至今年６月底止第二季銷售收入５２﹒０４億元微升０﹒５％，按季
下跌１﹒２％；毛利２１﹒６９億元增長３﹒２％；公司持有人應佔盈利９﹒０４億元上升
２３﹒８％。
ＡＳＭＰＴ預計今年第三季度的銷售收入將介乎５﹒６億至６﹒３億美元（約４４億至
４９﹒５億港元）之間，以其中間數計分別按年及按季下跌２５﹒８％和１０﹒３％。
＊擬斥４﹒２億元回購股份＊
除中期股息外，該公司董事會已批准股份回購計劃，將以最高達４﹒２億元用作回購公司在
市場上買賣的股份。該公司擬以其現有可動用現金儲備及╱或可動用銀行貸款為回購股份提供資
金。
現時，恒生指數報２０８１１，跌７８點或跌０﹒３８％，主板成交１８﹒９４億元。國企
指數報７１５８，跌２０點或跌０﹒２９％。恒生科技指數報４５６７，跌９點或跌０﹒２０％
。
即月期指新報２０７６６，跌１３０點，低水４６點。即月國指期貨報７１４５，跌３８點
，低水１３點。即月科指期貨新報４５４５，跌３２點，低水２３點。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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ＡＳＭＰＴ（００５２２） ６５﹒６５元 升１﹒７％
中芯（００９８１） １６﹒５８元 無升跌
華虹（０１３４７） ２５﹒５５元 跌１﹒７３％
上海復旦（０１３８５） ２７﹒９元 無升跌
晶門（０２８７８） ０﹒５５元 無升跌
宏光半導體（０６９０８） ３﹒９５元 升１﹒０２％
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（ｅｒ）
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