  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
00522 ASMPT
即時 按盤價 跌63.650 -0.900 (-1.394%)
大手異動

21/07/2022 09:27

《異動股》ＡＳＭＰＴ高開近２％，次季多賺２４％，派息１﹒３元

　　《經濟通通訊社２１日專訊》ＡＳＭＰＴ（００５２２）現價升１﹒７％，報６５﹒６５元
，該股成交約４萬股，涉資２５４萬元；中芯（００９８１）無升跌，報１６﹒５８元；華虹
（０１３４７）跌１﹒７３％，報２５﹒５５元；上海復旦（０１３８５）無升跌，報２７﹒９
元。
　　ＡＳＭＰＴ公布截至今年６月底止中期公司持有人應佔盈利１７﹒３６億元按年增長
３８﹒７％，每股盈利４﹒２１元，中期息維持每股１﹒３元。該公司中期銷售收入
１０４﹒７１億元增長１０﹒１％，毛利４３﹒０９億元上升１２﹒９％。
　　ＡＳＭＰＴ半年新增訂單總額１１６﹒９億元按年跌２２﹒８％，按半年則升６﹒６％。截
至今年６月底未完成訂單總額為１１１﹒８億元。
　
＊料第三季銷售收入按年跌２５﹒８％＊
　
　　ＡＳＭＰＴ同時公布截至今年６月底止第二季銷售收入５２﹒０４億元微升０﹒５％，按季
下跌１﹒２％；毛利２１﹒６９億元增長３﹒２％；公司持有人應佔盈利９﹒０４億元上升
２３﹒８％。
　　ＡＳＭＰＴ預計今年第三季度的銷售收入將介乎５﹒６億至６﹒３億美元（約４４億至
４９﹒５億港元）之間，以其中間數計分別按年及按季下跌２５﹒８％和１０﹒３％。
　
＊擬斥４﹒２億元回購股份＊
　
　　除中期股息外，該公司董事會已批准股份回購計劃，將以最高達４﹒２億元用作回購公司在
市場上買賣的股份。該公司擬以其現有可動用現金儲備及╱或可動用銀行貸款為回購股份提供資
金。
　　現時，恒生指數報２０８１１，跌７８點或跌０﹒３８％，主板成交１８﹒９４億元。國企
指數報７１５８，跌２０點或跌０﹒２９％。恒生科技指數報４５６７，跌９點或跌０﹒２０％

　　即月期指新報２０７６６，跌１３０點，低水４６點。即月國指期貨報７１４５，跌３８點
，低水１３點。即月科指期貨新報４５４５，跌３２點，低水２３點。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　ＡＳＭＰＴ（００５２２）　６５﹒６５元　　升１﹒７％
　　中芯（００９８１）　　　　１６﹒５８元　　　　無升跌
　　華虹（０１３４７）　　　　２５﹒５５元　跌１﹒７３％
　　上海復旦（０１３８５）　　　２７﹒９元　　　　無升跌
　　晶門（０２８７８）　　　　　０﹒５５元　　　　無升跌
　　宏光半導體（０６９０８）　　３﹒９５元　升１﹒０２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

下一篇新聞︰15/07/2022 09:03  《大手成交》ＡＳＭ一手約２３萬股市前交易，涉資１４１０萬元

其他大手異動
More

12/07/2022 13:59  《異動股》半導體繼續下跌，中芯跌近３％、上海復旦挫４％

12/07/2022 09:06  《大手成交》友邦等４家公司上午９：０５市前大手交易

11/07/2022 09:58  《異動股》中芯（９８１）跌逾２％，華府擬禁對華售晶片製造設備

11/07/2022 09:01  《大手成交》龍源電力等４家公司上午９：００市前大手交易

08/07/2022 09:01  《大手成交》商湯等５家公司上午９：００大手交易

備註： 即時報價更新時間為 21/07/2022 09:52
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金