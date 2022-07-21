《異動股》ＡＳＭＰＴ高開近２％，次季多賺２４％，派息１﹒３元

《經濟通通訊社２１日專訊》ＡＳＭＰＴ（００５２２）現價升１﹒７％，報６５﹒６５元

，該股成交約４萬股，涉資２５４萬元；中芯（００９８１）無升跌，報１６﹒５８元；華虹

（０１３４７）跌１﹒７３％，報２５﹒５５元；上海復旦（０１３８５）無升跌，報２７﹒９

元。

ＡＳＭＰＴ公布截至今年６月底止中期公司持有人應佔盈利１７﹒３６億元按年增長

３８﹒７％，每股盈利４﹒２１元，中期息維持每股１﹒３元。該公司中期銷售收入

１０４﹒７１億元增長１０﹒１％，毛利４３﹒０９億元上升１２﹒９％。

ＡＳＭＰＴ半年新增訂單總額１１６﹒９億元按年跌２２﹒８％，按半年則升６﹒６％。截

至今年６月底未完成訂單總額為１１１﹒８億元。



＊料第三季銷售收入按年跌２５﹒８％＊



ＡＳＭＰＴ同時公布截至今年６月底止第二季銷售收入５２﹒０４億元微升０﹒５％，按季

下跌１﹒２％；毛利２１﹒６９億元增長３﹒２％；公司持有人應佔盈利９﹒０４億元上升

２３﹒８％。

ＡＳＭＰＴ預計今年第三季度的銷售收入將介乎５﹒６億至６﹒３億美元（約４４億至

４９﹒５億港元）之間，以其中間數計分別按年及按季下跌２５﹒８％和１０﹒３％。



＊擬斥４﹒２億元回購股份＊



除中期股息外，該公司董事會已批准股份回購計劃，將以最高達４﹒２億元用作回購公司在

市場上買賣的股份。該公司擬以其現有可動用現金儲備及╱或可動用銀行貸款為回購股份提供資

金。

現時，恒生指數報２０８１１，跌７８點或跌０﹒３８％，主板成交１８﹒９４億元。國企

指數報７１５８，跌２０點或跌０﹒２９％。恒生科技指數報４５６７，跌９點或跌０﹒２０％

。

即月期指新報２０７６６，跌１３０點，低水４６點。即月國指期貨報７１４５，跌３８點

，低水１３點。即月科指期貨新報４５４５，跌３２點，低水２３點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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ＡＳＭＰＴ（００５２２） ６５﹒６５元 升１﹒７％

中芯（００９８１） １６﹒５８元 無升跌

華虹（０１３４７） ２５﹒５５元 跌１﹒７３％

上海復旦（０１３８５） ２７﹒９元 無升跌

晶門（０２８７８） ０﹒５５元 無升跌

宏光半導體（０６９０８） ３﹒９５元 升１﹒０２％

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（ｅｒ）

