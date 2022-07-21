《異動股》思摩爾高開近４％，獲內地煙草專賣生產企業許可證

《經濟通通訊社２１日專訊》思摩爾（０６９６９）現價升３﹒８８％，報２１﹒４元，該

股成交約２０萬股，涉資４３７萬元；華寶國際（００３３６）跌０﹒９％，報６﹒６１元；比

亞迪電子（００２８５）升１﹒１８％，報２１﹒４５元；中煙（０６０５５）無升跌，報

１１﹒８元。

思摩爾國際公布，於昨日，該集團全資子公司深圳市韋普萊思科技收到煙草專賣局頒發的煙

草專賣生產企業許可證，有效期限自本月１１日至明年７月３１日。

該集團指，根據中國國家煙草專賣局於３月１１日發布的《電子煙管理辦法》，在內地從事

電子煙的生產、批發及零售等需取得相關煙草專賣許可證，並規定從５月１日到９月３０日為過

渡期。

現時，恒生指數報２０８１１，跌７８點或跌０﹒３８％，主板成交１８﹒９４億元。國企

指數報７１５８，跌２０點或跌０﹒２９％。恒生科技指數報４５６７，跌９點或跌０﹒２０％

。

即月期指新報２０７５６，跌１４０點，低水５６點。即月國指期貨報７１４５，跌３８點

，低水１３點。即月科指期貨新報４５４５，跌３２點，低水２３點。

上證綜合指數報３２９７，跌７點或跌０﹒２１％，成交２７﹒７０億元人民幣。

深證成份指數報１２５４３，跌２９點或跌０﹒２３％，成交１５﹒０３億元人民幣。

表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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思摩爾（０６９６９） ２１﹒４元 升３﹒８８％

華寶國際（００３３６） ６﹒６１元 跌０﹒９％

比亞迪電子（００２８５） ２１﹒４５元 升１﹒１８％

中煙（０６０５５） １１﹒８元 無升跌

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（ｅｒ）

