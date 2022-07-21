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06969 思摩爾國際
即時 按盤價 升21.400 +0.800 (+3.883%)
大手異動

21/07/2022 09:28

《異動股》思摩爾高開近４％，獲內地煙草專賣生產企業許可證

　　《經濟通通訊社２１日專訊》思摩爾（０６９６９）現價升３﹒８８％，報２１﹒４元，該
股成交約２０萬股，涉資４３７萬元；華寶國際（００３３６）跌０﹒９％，報６﹒６１元；比
亞迪電子（００２８５）升１﹒１８％，報２１﹒４５元；中煙（０６０５５）無升跌，報
１１﹒８元。
　　思摩爾國際公布，於昨日，該集團全資子公司深圳市韋普萊思科技收到煙草專賣局頒發的煙
草專賣生產企業許可證，有效期限自本月１１日至明年７月３１日。
　　該集團指，根據中國國家煙草專賣局於３月１１日發布的《電子煙管理辦法》，在內地從事
電子煙的生產、批發及零售等需取得相關煙草專賣許可證，並規定從５月１日到９月３０日為過
渡期。
　　現時，恒生指數報２０８１１，跌７８點或跌０﹒３８％，主板成交１８﹒９４億元。國企
指數報７１５８，跌２０點或跌０﹒２９％。恒生科技指數報４５６７，跌９點或跌０﹒２０％

　　即月期指新報２０７５６，跌１４０點，低水５６點。即月國指期貨報７１４５，跌３８點
，低水１３點。即月科指期貨新報４５４５，跌３２點，低水２３點。
　　上證綜合指數報３２９７，跌７點或跌０﹒２１％，成交２７﹒７０億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５４３，跌２９點或跌０﹒２３％，成交１５﹒０３億元人民幣。
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　思摩爾（０６９６９）　　　　２１﹒４元　升３﹒８８％
　　華寶國際（００３３６）　　　６﹒６１元　　跌０﹒９％
　　比亞迪電子（００２８５）　２１﹒４５元　升１﹒１８％
　　中煙（０６０５５）　　　　　１１﹒８元　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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備註： 即時報價更新時間為 21/07/2022 09:52
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