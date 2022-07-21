《異動股》心動漲逾７％，商務部等部門擴網路遊戲審核試點

《經濟通通訊社２１日專訊》部分遊戲股升幅午後擴大。心動公司（０２４００）現價升

７﹒２２％，報２０﹒０５元，該股成交約５０５萬股，涉資９９６９萬元，盤中高見２０﹒８

元，最低見１８﹒３６元；金蝶國際（００２６８）升１﹒３７％，報１７﹒７４元；中手游

（００３０２）升２﹒７５％，報２﹒２４元。

商務部等２７部門聯合印發的《關於推進對外文化貿易高質量發展的意見》提出，深化文化

領域審批改革。聚焦推動文化傳媒、網絡遊戲、動漫、創意設計等領域發展，開展優化審批流程

改革試點，擴大網絡遊戲審核試點，創新事中事後監管方式。探索設立市場化運作的文物鑒定機

構，鼓勵社會力量參與博物館展覽、教育和文創開發。

現時，恒生指數報２０７５３，跌１３７點或跌０﹒６６％，主板成交６３４﹒８５億元。

國企指數報７１５８，跌２０點或跌０﹒２８％。恒生科技指數報４６２４，升４８點或升

１﹒０５％。

即月期指新報２０７６１，跌１３５點，高水８點。即月國指期貨報７１６２，跌２１點，

高水３點。即月科指期貨新報４６２５，升４８點，平水。

上證綜合指數報３２９１，跌１３點或跌０﹒４１％，成交３２８４﹒３３億元人民幣。

深證成份指數報１２５４０，跌３３點或跌０﹒２６％，成交２０３４﹒６２億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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心動公司（０２４００） ２０﹒０５元 升７﹒２２％

金蝶國際（００２６８） １７﹒７４元 升１﹒３７％

中手游（００３０２） ２﹒２４元 升２﹒７５％

騰訊（００７００） ３３６元 跌０﹒７７％

網龍（００７７７） １６﹒３８元 升１﹒１１％

ＩＧＧ（００７９９） ３﹒３７元 升３﹒６９％

飛魚科技（０１０２２） ０﹒４０５元 升２﹒５３％

創夢天地（０１１１９） ４﹒８７元 升１﹒４６％

金山軟件（０３８８８） ２７﹒８元 無升跌

網易（０９９９９） １５４﹒２元 升７﹒２３％

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（ｅｒ）

