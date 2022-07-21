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02400 心動公司
即時 按盤價 升20.000 +1.300 (+6.952%)
大手異動

21/07/2022 14:08

《異動股》心動漲逾７％，商務部等部門擴網路遊戲審核試點

　　《經濟通通訊社２１日專訊》部分遊戲股升幅午後擴大。心動公司（０２４００）現價升
７﹒２２％，報２０﹒０５元，該股成交約５０５萬股，涉資９９６９萬元，盤中高見２０﹒８
元，最低見１８﹒３６元；金蝶國際（００２６８）升１﹒３７％，報１７﹒７４元；中手游
（００３０２）升２﹒７５％，報２﹒２４元。
　　商務部等２７部門聯合印發的《關於推進對外文化貿易高質量發展的意見》提出，深化文化
領域審批改革。聚焦推動文化傳媒、網絡遊戲、動漫、創意設計等領域發展，開展優化審批流程
改革試點，擴大網絡遊戲審核試點，創新事中事後監管方式。探索設立市場化運作的文物鑒定機
構，鼓勵社會力量參與博物館展覽、教育和文創開發。
　　現時，恒生指數報２０７５３，跌１３７點或跌０﹒６６％，主板成交６３４﹒８５億元。
國企指數報７１５８，跌２０點或跌０﹒２８％。恒生科技指數報４６２４，升４８點或升
１﹒０５％。
　　即月期指新報２０７６１，跌１３５點，高水８點。即月國指期貨報７１６２，跌２１點，
高水３點。即月科指期貨新報４６２５，升４８點，平水。
　　上證綜合指數報３２９１，跌１３點或跌０﹒４１％，成交３２８４﹒３３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５４０，跌３３點或跌０﹒２６％，成交２０３４﹒６２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　心動公司（０２４００）　２０﹒０５元　升７﹒２２％
　　金蝶國際（００２６８）　１７﹒７４元　升１﹒３７％
　　中手游（００３０２）　　　２﹒２４元　升２﹒７５％
　　騰訊（００７００）　　　　　３３６元　跌０﹒７７％
　　網龍（００７７７）　　　１６﹒３８元　升１﹒１１％
　　ＩＧＧ（００７９９）　　　３﹒３７元　升３﹒６９％
　　飛魚科技（０１０２２）　０﹒４０５元　升２﹒５３％
　　創夢天地（０１１１９）　　４﹒８７元　升１﹒４６％
　　金山軟件（０３８８８）　　２７﹒８元　　　　無升跌
　　網易（０９９９９）　　　１５４﹒２元　升７﹒２３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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備註： 即時報價更新時間為 21/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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