《經濟通通訊社２１日專訊》周大福（０１９２９）於１：２５ｐｍ錄得１手７２﹒３８萬
股交叉盤，每股造１５﹒４１元，較上日收市價低０﹒４５％，涉資１１１５﹒３８萬元。
周大福現價跌０﹒２６％，報１５﹒４４元；成交２１５﹒６７萬股，成交金額
３３３０﹒８１萬元，主動買沽比率６９：３１，資金淨主動買入７８２﹒４萬元。（ｒｗ）
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21/07/2022 13:26
《大手成交》周大福一手約７２萬股交叉盤，涉資１１１５萬元
《經濟通通訊社２１日專訊》周大福（０１９２９）於１：２５ｐｍ錄得１手７２﹒３８萬
股交叉盤，每股造１５﹒４１元，較上日收市價低０﹒４５％，涉資１１１５﹒３８萬元。
周大福現價跌０﹒２６％，報１５﹒４４元；成交２１５﹒６７萬股，成交金額
３３３０﹒８１萬元，主動買沽比率６９：３１，資金淨主動買入７８２﹒４萬元。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 21/07/2022 17:59
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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