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01929 周大福
即時 按盤價 跌15.420 -0.060 (-0.388%)
大手異動

21/07/2022 13:26

《大手成交》周大福一手約７２萬股交叉盤，涉資１１１５萬元

　　《經濟通通訊社２１日專訊》周大福（０１９２９）於１：２５ｐｍ錄得１手７２﹒３８萬
股交叉盤，每股造１５﹒４１元，較上日收市價低０﹒４５％，涉資１１１５﹒３８萬元。
　　周大福現價跌０﹒２６％，報１５﹒４４元；成交２１５﹒６７萬股，成交金額
３３３０﹒８１萬元，主動買沽比率６９：３１，資金淨主動買入７８２﹒４萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 21/07/2022 17:59
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