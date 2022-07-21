《異動股》心動公司漲逾１０％突破２０天線，報２０﹒６元

《經濟通通訊社２１日專訊》心動公司（０２４００）升１０﹒１６％，報２０﹒６元，升

穿２０天線（２０﹒３７４元），最高價２０﹒７元，最低價１８﹒３６元；成交３９７﹒０２

萬股，成交金額７７５６﹒３７萬元；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入

１９６５﹒４６萬元。現時最大淨被動買入券商為巴克萊亞洲，金額２５３﹒６６萬元，加權平

均成交價１９﹒３１６元；現時最大淨被動賣出券商為富瑞金融集團，金額７４９﹒７７萬元，

加權平均成交價１９﹒６６６元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１２﹒５７％。

現時，恒生指數報２０７２６，跌１６３點或０﹒７８％；恒生中國企業指數報７１４６，

跌３２點或０﹒４５％；恒生科技指數報４６１４，升３７點或０﹒８２％；主板成交

５８７﹒０７億元。

上證綜合指數報３２８８，跌１６點或０﹒４９％，成交３０３２﹒４９億元人民幣。

深證成份指數報１２５２９，跌４３點或０﹒３４％，成交１８６５﹒０６億元人民幣。



基本資料

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現價 ２０﹒６００ 變動 ＋１０﹒１６％

最高價 ２０﹒７００ 最低價 １８﹒３６０

成交股數 ３９７﹒０２萬股 成交金額 ７７５６﹒３７萬

１０天平均 １８﹒９７０ 歷史波幅％ ６９﹒５８０

２０天平均 ２０﹒３７４ 加權平均價 １９﹒５３６

５０天平均 ２１﹒７３４ ＲＳＩ１４ ４９﹒８６２

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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入１９６５﹒４６萬元；暫

連升２日，累計升幅１２﹒５７％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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心動公司（０２４００） ２０﹒６００ ＋１０﹒１６

金蝶國際（００２６８） １７﹒７６０ ＋１﹒４９

中手游（００３０２） ２﹒２７０ ＋４﹒１３

騰訊（００７００） ３３４﹒８００ －１﹒１２

網龍（００７７７） １６﹒３６０ ＋０﹒９９

ＩＧＧ（００７９９） ３﹒４００ ＋４﹒６２

飛魚科技（０１０２２） ０﹒４０５ ＋２﹒５３

創夢天地（０１１１９） ４﹒８６０ ＋１﹒２５

金山軟件（０３８８８） ２７﹒９５０ ＋０﹒５４

網易（０９９９９） １５４﹒０００ ＋７﹒０９

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（ｅｄ）

