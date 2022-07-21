  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
02400 心動公司
即時 按盤價 升20.000 +1.300 (+6.952%)
大手異動

21/07/2022 13:43

《異動股》心動公司漲逾１０％突破２０天線，報２０﹒６元

　　《經濟通通訊社２１日專訊》心動公司（０２４００）升１０﹒１６％，報２０﹒６元，升
穿２０天線（２０﹒３７４元），最高價２０﹒７元，最低價１８﹒３６元；成交３９７﹒０２
萬股，成交金額７７５６﹒３７萬元；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入
１９６５﹒４６萬元。現時最大淨被動買入券商為巴克萊亞洲，金額２５３﹒６６萬元，加權平
均成交價１９﹒３１６元；現時最大淨被動賣出券商為富瑞金融集團，金額７４９﹒７７萬元，
加權平均成交價１９﹒６６６元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１２﹒５７％。
　　現時，恒生指數報２０７２６，跌１６３點或０﹒７８％；恒生中國企業指數報７１４６，
跌３２點或０﹒４５％；恒生科技指數報４６１４，升３７點或０﹒８２％；主板成交
５８７﹒０７億元。
　　上證綜合指數報３２８８，跌１６點或０﹒４９％，成交３０３２﹒４９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５２９，跌４３點或０﹒３４％，成交１８６５﹒０６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　２０﹒６００　變動　　　　　＋１０﹒１６％
　　最高價　　　　　２０﹒７００　最低價　　　　　１８﹒３６０
　　成交股數　　３９７﹒０２萬股　成交金額　　７７５６﹒３７萬
　　１０天平均　　　１８﹒９７０　歷史波幅％　　　６９﹒５８０
　　２０天平均　　　２０﹒３７４　加權平均價　　　１９﹒５３６
　　５０天平均　　　２１﹒７３４　ＲＳＩ１４　　　４９﹒８６２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入１９６５﹒４６萬元；暫
連升２日，累計升幅１２﹒５７％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　心動公司（０２４００）　　２０﹒６００　＋１０﹒１６
　　金蝶國際（００２６８）　　１７﹒７６０　　＋１﹒４９
　　中手游（００３０２）　　　　２﹒２７０　　＋４﹒１３
　　騰訊（００７００）　　　３３４﹒８００　　－１﹒１２
　　網龍（００７７７）　　　　１６﹒３６０　　＋０﹒９９
　　ＩＧＧ（００７９９）　　　　３﹒４００　　＋４﹒６２
　　飛魚科技（０１０２２）　　　０﹒４０５　　＋２﹒５３
　　創夢天地（０１１１９）　　　４﹒８６０　　＋１﹒２５
　　金山軟件（０３８８８）　　２７﹒９５０　　＋０﹒５４
　　網易（０９９９９）　　　１５４﹒０００　　＋７﹒０９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

上一篇新聞︰21/07/2022 14:08  《異動股》心動漲逾７％，商務部等部門擴網路遊戲審核試點

下一篇新聞︰15/07/2022 09:30  《異動股》中國儒意復牌高開１１％，配股騰訊成單一最大股東

其他大手異動
More

28/06/2022 10:02  《異動股》心動跌逾１０％失守１００天線，報２２﹒５５元

28/06/2022 09:32  《異動股》騰訊低開逾１％，京東低開逾２％，遭大股東減持套現

08/06/2022 09:24  《中概異動》６０遊戲版號獲批，繼續無份騰訊升２％網易升逾１％

27/05/2022 09:53  《異動股》心動漲近１０％突破２０天線，報２１﹒４５元

29/04/2022 11:52  《異動股》萬國數據等４家公司上午１１：５１異動

備註： 即時報價更新時間為 21/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金