《異動股》心動公司漲逾１０％突破２０天線，報２０﹒６元

《經濟通通訊社２１日專訊》心動公司（０２４００）升１０﹒１６％，報２０﹒６元，升
穿２０天線（２０﹒３７４元），最高價２０﹒７元，最低價１８﹒３６元；成交３９７﹒０２
萬股，成交金額７７５６﹒３７萬元；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入
１９６５﹒４６萬元。現時最大淨被動買入券商為巴克萊亞洲，金額２５３﹒６６萬元，加權平
均成交價１９﹒３１６元；現時最大淨被動賣出券商為富瑞金融集團，金額７４９﹒７７萬元，
加權平均成交價１９﹒６６６元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１２﹒５７％。
現時，恒生指數報２０７２６，跌１６３點或０﹒７８％；恒生中國企業指數報７１４６，
跌３２點或０﹒４５％；恒生科技指數報４６１４，升３７點或０﹒８２％；主板成交
５８７﹒０７億元。
上證綜合指數報３２８８，跌１６點或０﹒４９％，成交３０３２﹒４９億元人民幣。
深證成份指數報１２５２９，跌４３點或０﹒３４％，成交１８６５﹒０６億元人民幣。
基本資料
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現價 ２０﹒６００ 變動 ＋１０﹒１６％
最高價 ２０﹒７００ 最低價 １８﹒３６０
成交股數 ３９７﹒０２萬股 成交金額 ７７５６﹒３７萬
１０天平均 １８﹒９７０ 歷史波幅％ ６９﹒５８０
２０天平均 ２０﹒３７４ 加權平均價 １９﹒５３６
５０天平均 ２１﹒７３４ ＲＳＩ１４ ４９﹒８６２
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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入１９６５﹒４６萬元；暫
連升２日，累計升幅１２﹒５７％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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心動公司（０２４００） ２０﹒６００ ＋１０﹒１６
金蝶國際（００２６８） １７﹒７６０ ＋１﹒４９
中手游（００３０２） ２﹒２７０ ＋４﹒１３
騰訊（００７００） ３３４﹒８００ －１﹒１２
網龍（００７７７） １６﹒３６０ ＋０﹒９９
ＩＧＧ（００７９９） ３﹒４００ ＋４﹒６２
飛魚科技（０１０２２） ０﹒４０５ ＋２﹒５３
創夢天地（０１１１９） ４﹒８６０ ＋１﹒２５
金山軟件（０３８８８） ２７﹒９５０ ＋０﹒５４
網易（０９９９９） １５４﹒０００ ＋７﹒０９
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（ｅｄ）
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