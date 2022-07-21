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01109 華潤置地
即時 按盤價 跌32.650 -1.300 (-3.829%)
大手異動

21/07/2022 13:53

《大手成交》潤地一手１２３萬股交叉盤，涉資３９９４萬元

　　《經濟通通訊社２１日專訊》潤地（０１１０９）於１：５２ｐｍ錄得１手１２３萬股交叉
盤，每股造３２﹒４７５元，較上日收市價低４﹒３４％，涉資３９９４﹒４２萬元。
　　潤地現價跌４﹒２７％，報３２﹒５元；成交７７７﹒６６萬股，成交金額２﹒５６億元，
主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出３９４﹒３６萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 21/07/2022 17:59
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