《異動股》商湯（００２０）升近４％突破１０天線，報２﹒４２元

《經濟通通訊社２１日專訊》商湯（０００２０）升３﹒８６％，報２﹒４２元，升穿１０

天線（２﹒３３８元），最高價２﹒４５元，最低價２﹒２９元；成交１﹒０４億股，成交金額

２﹒４６億元；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入６５２９﹒１７萬元。現時最大淨被

動買入券商為摩根大通，金額７０１﹒３１萬元，加權平均成交價２﹒３５６元；現時最大淨被

動賣出券商為富途證券國際，金額１１５５﹒２８萬元，加權平均成交價２﹒３７４元。以現價

計，該股暫連升２日，累計升幅１５﹒２４％。

現時，恒生指數報２０７７１，跌１１８點或０﹒５７％；恒生中國企業指數報７１６３，

跌１５點或０﹒２１％；恒生科技指數報４６２９，升５２點或１﹒１５％；主板成交

６４２﹒４６億元。

上證綜合指數報３２９３，跌１０點或０﹒３３％，成交３３１８﹒４６億元人民幣。

深證成份指數報１２５５３，跌１９點或０﹒１６％，成交２０５８﹒１５億元人民幣。



基本資料

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現價 ２﹒４２０ 變動 ＋３﹒８６％

最高價 ２﹒４５０ 最低價 ２﹒２９０

成交股數 １﹒０４億股 成交金額 ２﹒４６億

１０天平均 ２﹒３３８ 歷史波幅％ ２３８﹒７０５

２０天平均 ３﹒３２１ 加權平均價 ２﹒３７１

５０天平均 ４﹒４９５ ＲＳＩ１４ ３０﹒２２６

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股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入６５２９﹒１７萬元；暫

連升２日，累計升幅１５﹒２４％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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商湯（０００２０） ２﹒４２０ ＋３﹒８６

瘋狂體育（０００８２） ０﹒２９５ －１﹒６７

金蝶國際（００２６８） １７﹒７２０ ＋１﹒２６

浪潮國際（００５９６） ２﹒７６０ ＋３﹒７６

明源雲（００９０９） ８﹒１８０ ＋１﹒６１

Ｃ－ＬＩＮＫ（０１４６３） ４﹒１６０ －０﹒２４

亞信科技（０１６７５） １２﹒９６０ －０﹒１５

金邦達寶嘉（０３３１５） １﹒６２０ 無升跌

金山軟件（０３８８８） ２７﹒９００ ＋０﹒３６

赤子城（０９９１１） ２﹒５９０ －０﹒７７

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（ｅｄ）

