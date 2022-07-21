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00020 商湯－Ｗ
即時 按盤價 升2.390 +0.060 (+2.575%)
大手異動

21/07/2022 14:10

《異動股》商湯（００２０）升近４％突破１０天線，報２﹒４２元

　　《經濟通通訊社２１日專訊》商湯（０００２０）升３﹒８６％，報２﹒４２元，升穿１０
天線（２﹒３３８元），最高價２﹒４５元，最低價２﹒２９元；成交１﹒０４億股，成交金額
２﹒４６億元；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入６５２９﹒１７萬元。現時最大淨被
動買入券商為摩根大通，金額７０１﹒３１萬元，加權平均成交價２﹒３５６元；現時最大淨被
動賣出券商為富途證券國際，金額１１５５﹒２８萬元，加權平均成交價２﹒３７４元。以現價
計，該股暫連升２日，累計升幅１５﹒２４％。
　　現時，恒生指數報２０７７１，跌１１８點或０﹒５７％；恒生中國企業指數報７１６３，
跌１５點或０﹒２１％；恒生科技指數報４６２９，升５２點或１﹒１５％；主板成交
６４２﹒４６億元。
　　上證綜合指數報３２９３，跌１０點或０﹒３３％，成交３３１８﹒４６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５５３，跌１９點或０﹒１６％，成交２０５８﹒１５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　２﹒４２０　變動　　　　　＋３﹒８６％
　　最高價　　　　２﹒４５０　最低價　　　　　２﹒２９０
　　成交股數　　１﹒０４億股　成交金額　　　　２﹒４６億
　　１０天平均　　２﹒３３８　歷史波幅％　２３８﹒７０５
　　２０天平均　　３﹒３２１　加權平均價　　　２﹒３７１
　　５０天平均　　４﹒４９５　ＲＳＩ１４　　３０﹒２２６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入６５２９﹒１７萬元；暫
連升２日，累計升幅１５﹒２４％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　商湯（０００２０）　　　　　　２﹒４２０　＋３﹒８６
　　瘋狂體育（０００８２）　　　　０﹒２９５　－１﹒６７
　　金蝶國際（００２６８）　　　１７﹒７２０　＋１﹒２６
　　浪潮國際（００５９６）　　　　２﹒７６０　＋３﹒７６
　　明源雲（００９０９）　　　　　８﹒１８０　＋１﹒６１
　　Ｃ－ＬＩＮＫ（０１４６３）　　４﹒１６０　－０﹒２４
　　亞信科技（０１６７５）　　　１２﹒９６０　－０﹒１５
　　金邦達寶嘉（０３３１５）　　　１﹒６２０　　　無升跌
　　金山軟件（０３８８８）　　　２７﹒９００　＋０﹒３６
　　赤子城（０９９１１）　　　　　２﹒５９０　－０﹒７７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 21/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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