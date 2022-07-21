《異動股》碧桂園服務（０６０９８）跌近１０％，報２０﹒４元

《經濟通通訊社２１日專訊》碧桂園服務（０６０９８）跌９﹒７３％，報２０﹒４元，最
低價２０﹒３元，創５２周新低，最高價２３元；成交３４３８﹒７４萬股，成交金額７﹒３５
億元；主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出６１５０﹒０８萬元。現時最大淨被動買入券
商為中國投資信息，金額３８７８﹒１３萬元，加權平均成交價２１﹒３８３元；現時最大淨被
動賣出券商為瑞銀，金額３６６８﹒６６萬元，加權平均成交價２１﹒５１６元。以現價計，該
股暫連跌３日，累計跌幅１５﹒８８％。
現時，恒生指數報２０７３８，跌１５２點或０﹒７３％；恒生中國企業指數報７１５５，
跌２４點或０﹒３４％；恒生科技指數報４６２０，升４３點或０﹒９６％；主板成交
６７２﹒６１億元。
上證綜合指數報３２９１，跌１３點或０﹒４％，成交３４６５﹒０７億元人民幣。
深證成份指數報１２５３６，跌３６點或０﹒２９％，成交２１５７﹒９７億元人民幣。
基本資料
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現價 ２０﹒４００ 變動 －９﹒７３％
最高價 ２３﹒０００ 最低價 ２０﹒３００
成交股數 ３４３８﹒７４萬股 成交金額 ７﹒３５億
１０天平均 ２５﹒１２０ 歷史波幅％ ７４﹒９３８
２０天平均 ２９﹒３４２ 加權平均價 ２１﹒３８８
５０天平均 ２９﹒３９４ ＲＳＩ１４ ２６﹒７０６
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股份狀態：創５２周新低；主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出６１５０﹒０８萬元；暫
連跌３日，累計跌幅１５﹒８８％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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碧桂園服務（０６０９８） ２０﹒４０ －９﹒７３
世茂服務（００８７３） ２﹒６９ －１﹒８２
華潤萬象生活（０１２０９） ３４﹒８０ －０﹒４３
融創服務（０１５１６） ３﹒４８ －１﹒９７
旭輝永升服務（０１９９５） ５﹒９５ －６﹒３０
中海物業（０２６６９） ７﹒８４ －４﹒７４
綠城服務（０２８６９） ７﹒０８ －５﹒０９
雅生活（０３３１９） ９﹒６４ －２﹒７２
保利物業（０６０４９） ４５﹒８５ －２﹒９６
金科服務（０９６６６） １５﹒４０ －３﹒１４
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（ｅｄ）
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