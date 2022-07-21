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06098 碧桂園服務
即時 按盤價 跌20.600 -2.000 (-8.850%)
大手異動

21/07/2022 14:23

《異動股》碧桂園服務（０６０９８）跌近１０％，報２０﹒４元

　　《經濟通通訊社２１日專訊》碧桂園服務（０６０９８）跌９﹒７３％，報２０﹒４元，最
低價２０﹒３元，創５２周新低，最高價２３元；成交３４３８﹒７４萬股，成交金額７﹒３５
億元；主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出６１５０﹒０８萬元。現時最大淨被動買入券
商為中國投資信息，金額３８７８﹒１３萬元，加權平均成交價２１﹒３８３元；現時最大淨被
動賣出券商為瑞銀，金額３６６８﹒６６萬元，加權平均成交價２１﹒５１６元。以現價計，該
股暫連跌３日，累計跌幅１５﹒８８％。
　　現時，恒生指數報２０７３８，跌１５２點或０﹒７３％；恒生中國企業指數報７１５５，
跌２４點或０﹒３４％；恒生科技指數報４６２０，升４３點或０﹒９６％；主板成交
６７２﹒６１億元。
　　上證綜合指數報３２９１，跌１３點或０﹒４％，成交３４６５﹒０７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５３６，跌３６點或０﹒２９％，成交２１５７﹒９７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　２０﹒４００　變動　　　　－９﹒７３％
　　最高價　　　　　　２３﹒０００　最低價　　　２０﹒３００
　　成交股數　　３４３８﹒７４萬股　成交金額　　　７﹒３５億
　　１０天平均　　　　２５﹒１２０　歷史波幅％　７４﹒９３８
　　２０天平均　　　　２９﹒３４２　加權平均價　２１﹒３８８
　　５０天平均　　　　２９﹒３９４　ＲＳＩ１４　２６﹒７０６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創５２周新低；主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出６１５０﹒０８萬元；暫
連跌３日，累計跌幅１５﹒８８％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　碧桂園服務（０６０９８）　　２０﹒４０　－９﹒７３
　　世茂服務（００８７３）　　　　２﹒６９　－１﹒８２
　　華潤萬象生活（０１２０９）　３４﹒８０　－０﹒４３
　　融創服務（０１５１６）　　　　３﹒４８　－１﹒９７
　　旭輝永升服務（０１９９５）　　５﹒９５　－６﹒３０
　　中海物業（０２６６９）　　　　７﹒８４　－４﹒７４
　　綠城服務（０２８６９）　　　　７﹒０８　－５﹒０９
　　雅生活（０３３１９）　　　　　９﹒６４　－２﹒７２
　　保利物業（０６０４９）　　　４５﹒８５　－２﹒９６
　　金科服務（０９６６６）　　　１５﹒４０　－３﹒１４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 21/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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