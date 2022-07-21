《異動股》信義玻璃（００８６８）跌逾３％，報１６﹒２８元

《經濟通通訊社２１日專訊》信義玻璃（００８６８）跌３﹒１％，報１６﹒２８元，最低
價１６﹒２８元，創１個月新低，最高價１６﹒８６元；成交７４９﹒５３萬股，成交金額
１﹒２４億元；主動買沽比率４８：５２，資金淨主動賣出４５０﹒１１萬元。現時最大淨被動
買入券商為高盛亞洲證券，金額８８０﹒７５萬元，加權平均成交價１６﹒５１５元；現時最大
淨被動賣出券商為美銀，金額２０２０﹒５３萬元，加權平均成交價１６﹒４９６元。
現時，恒生指數報２０６７６，跌２１３點或１﹒０２％；恒生中國企業指數報７１３１，
跌４７點或０﹒６６％；恒生科技指數報４５９８，升２２點或０﹒４８％；主板成交
７１７﹒４６億元。
上證綜合指數報３２７９，跌２５點或０﹒７６％，成交３７６７﹒８８億元人民幣。
深證成份指數報１２４８８，跌８４點或０﹒６７％，成交２３３８﹒５億元人民幣。
基本資料
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現價 １６﹒２８０ 變動 －３﹒１０％
最高價 １６﹒８６０ 最低價 １６﹒２８０
成交股數 ７４９﹒５３萬股 成交金額 １﹒２４億
１０天平均 １７﹒１５２ 歷史波幅％ ４１﹒４１３
２０天平均 １７﹒６８７ 加權平均價 １６﹒４９０
５０天平均 １７﹒８５５ ＲＳＩ１４ ３７﹒０１３
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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率４８：５２，資金淨主動賣出４５０﹒１１萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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信義玻璃（００８６８） １６﹒２８０ －３﹒１０
建滔集團（００１４８） ２５﹒６５０ ＋１﹒７９
京城機電股份（００１８７） ３﹒９９０ 無升跌
力勁科技（００５５８） １３﹒９２０ ＋０﹒７２
億和控股（００８３８） １﹒９２０ ＋１６﹒３６
洛陽玻璃股份（０１１０８） １２﹒７２０ ＋２﹒４２
香港航天科技（０１７２５） １２﹒２００ －４﹒６９
建滔積層板（０１８８８） ７﹒７９０ ＋０﹒２６
融科控股（０２３２３） ０﹒１１４ ＋８０﹒９５
光控精技（０３３０２） ０﹒６１０ －７﹒５８
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（ｅｄ）
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