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00868 信義玻璃
即時 按盤價 跌16.140 -0.660 (-3.929%)
大手異動

21/07/2022 14:38

《異動股》信義玻璃（００８６８）跌逾３％，報１６﹒２８元

　　《經濟通通訊社２１日專訊》信義玻璃（００８６８）跌３﹒１％，報１６﹒２８元，最低
價１６﹒２８元，創１個月新低，最高價１６﹒８６元；成交７４９﹒５３萬股，成交金額
１﹒２４億元；主動買沽比率４８：５２，資金淨主動賣出４５０﹒１１萬元。現時最大淨被動
買入券商為高盛亞洲證券，金額８８０﹒７５萬元，加權平均成交價１６﹒５１５元；現時最大
淨被動賣出券商為美銀，金額２０２０﹒５３萬元，加權平均成交價１６﹒４９６元。
　　現時，恒生指數報２０６７６，跌２１３點或１﹒０２％；恒生中國企業指數報７１３１，
跌４７點或０﹒６６％；恒生科技指數報４５９８，升２２點或０﹒４８％；主板成交
７１７﹒４６億元。
　　上證綜合指數報３２７９，跌２５點或０﹒７６％，成交３７６７﹒８８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４８８，跌８４點或０﹒６７％，成交２３３８﹒５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　１６﹒２８０　變動　　　　－３﹒１０％
　　最高價　　　　　１６﹒８６０　最低價　　　１６﹒２８０
　　成交股數　　７４９﹒５３萬股　成交金額　　　１﹒２４億
　　１０天平均　　　１７﹒１５２　歷史波幅％　４１﹒４１３
　　２０天平均　　　１７﹒６８７　加權平均價　１６﹒４９０
　　５０天平均　　　１７﹒８５５　ＲＳＩ１４　３７﹒０１３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率４８：５２，資金淨主動賣出４５０﹒１１萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　信義玻璃（００８６８）　　　１６﹒２８０　　－３﹒１０
　　建滔集團（００１４８）　　　２５﹒６５０　　＋１﹒７９
　　京城機電股份（００１８７）　　３﹒９９０　　　　無升跌
　　力勁科技（００５５８）　　　１３﹒９２０　　＋０﹒７２
　　億和控股（００８３８）　　　　１﹒９２０　＋１６﹒３６
　　洛陽玻璃股份（０１１０８）　１２﹒７２０　　＋２﹒４２
　　香港航天科技（０１７２５）　１２﹒２００　　－４﹒６９
　　建滔積層板（０１８８８）　　　７﹒７９０　　＋０﹒２６
　　融科控股（０２３２３）　　　　０﹒１１４　＋８０﹒９５
　　光控精技（０３３０２）　　　　０﹒６１０　　－７﹒５８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 21/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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