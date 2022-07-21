《異動股》信義玻璃（００８６８）跌逾３％，報１６﹒２８元

《經濟通通訊社２１日專訊》信義玻璃（００８６８）跌３﹒１％，報１６﹒２８元，最低

價１６﹒２８元，創１個月新低，最高價１６﹒８６元；成交７４９﹒５３萬股，成交金額

１﹒２４億元；主動買沽比率４８：５２，資金淨主動賣出４５０﹒１１萬元。現時最大淨被動

買入券商為高盛亞洲證券，金額８８０﹒７５萬元，加權平均成交價１６﹒５１５元；現時最大

淨被動賣出券商為美銀，金額２０２０﹒５３萬元，加權平均成交價１６﹒４９６元。

現時，恒生指數報２０６７６，跌２１３點或１﹒０２％；恒生中國企業指數報７１３１，

跌４７點或０﹒６６％；恒生科技指數報４５９８，升２２點或０﹒４８％；主板成交

７１７﹒４６億元。

上證綜合指數報３２７９，跌２５點或０﹒７６％，成交３７６７﹒８８億元人民幣。

深證成份指數報１２４８８，跌８４點或０﹒６７％，成交２３３８﹒５億元人民幣。



基本資料

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現價 １６﹒２８０ 變動 －３﹒１０％

最高價 １６﹒８６０ 最低價 １６﹒２８０

成交股數 ７４９﹒５３萬股 成交金額 １﹒２４億

１０天平均 １７﹒１５２ 歷史波幅％ ４１﹒４１３

２０天平均 １７﹒６８７ 加權平均價 １６﹒４９０

５０天平均 １７﹒８５５ ＲＳＩ１４ ３７﹒０１３

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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率４８：５２，資金淨主動賣出４５０﹒１１萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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信義玻璃（００８６８） １６﹒２８０ －３﹒１０

建滔集團（００１４８） ２５﹒６５０ ＋１﹒７９

京城機電股份（００１８７） ３﹒９９０ 無升跌

力勁科技（００５５８） １３﹒９２０ ＋０﹒７２

億和控股（００８３８） １﹒９２０ ＋１６﹒３６

洛陽玻璃股份（０１１０８） １２﹒７２０ ＋２﹒４２

香港航天科技（０１７２５） １２﹒２００ －４﹒６９

建滔積層板（０１８８８） ７﹒７９０ ＋０﹒２６

融科控股（０２３２３） ０﹒１１４ ＋８０﹒９５

光控精技（０３３０２） ０﹒６１０ －７﹒５８

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（ｅｄ）

