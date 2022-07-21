《經濟通通訊社２１日專訊》美團（０３６９０）於２：４４ｐｍ錄得１手３０萬股交叉盤
，每股造１９２﹒９元，較上日收市價低０﹒９２％，涉資５７８７萬元。
美團現價跌１﹒２３％，報１９２﹒３元；成交１６２５﹒６４萬股，成交金額３１﹒３９
億元，主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入３﹒１３億元。（ｒｗ）
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21/07/2022 14:45
《大手成交》美團一手３０萬股交叉盤，涉資５７８７萬元
《經濟通通訊社２１日專訊》美團（０３６９０）於２：４４ｐｍ錄得１手３０萬股交叉盤
，每股造１９２﹒９元，較上日收市價低０﹒９２％，涉資５７８７萬元。
美團現價跌１﹒２３％，報１９２﹒３元；成交１６２５﹒６４萬股，成交金額３１﹒３９
億元，主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入３﹒１３億元。（ｒｗ）
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21/07/2022 14:00 《大手成交》美團一手１００萬股交叉盤，涉資１﹒９３億元
21/07/2022 13:15 《大手成交》美團一手２０萬股交叉盤，涉資３８５０萬元
20/07/2022 09:41 《中概異動》科技股反彈，阿里高開近４％；騰訊、京東升近３％
20/07/2022 09:31 《異動股》ＧＢＡ集團等９家公司上午９：３０異動
19/07/2022 15:52 《大手成交》美團一手約２３萬股非自動對盤，涉資４３９４萬元
|備註：
|即時報價更新時間為 21/07/2022 17:59
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