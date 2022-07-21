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03690 美團－Ｗ
即時 按盤價 跌190.400 -4.300 (-2.209%)
大手異動

21/07/2022 14:48

《大手成交》美團一手３０萬股交叉盤，涉資５７８７萬元

　　《經濟通通訊社２１日專訊》美團（０３６９０）於２：４７ｐｍ錄得１手３０萬股交叉盤
，每股造１９２﹒９元，較上日收市價低０﹒９２％，涉資５７８７萬元。
　　美團現價跌１﹒１８％，報１９２﹒４元；成交１６７６﹒１３萬股，成交金額３２﹒３６
億元，主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入３﹒１２億元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 21/07/2022 17:59
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