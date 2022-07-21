《經濟通通訊社２１日專訊》潤地（０１１０９）於２：４８ｐｍ錄得１手９８﹒４萬股交
叉盤，每股造３２﹒９２５元，較上日收市價低３﹒０２％，涉資３２３９﹒８２萬元。
潤地現價跌３﹒０９％，報３２﹒９元；成交１１７８﹒７６萬股，成交金額３﹒８８億元
，主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入５３２９﹒２４萬元。（ｒｗ）
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21/07/2022 14:49
《大手成交》潤地一手約９８萬股交叉盤，涉資３２４０萬元
《經濟通通訊社２１日專訊》潤地（０１１０９）於２：４８ｐｍ錄得１手９８﹒４萬股交
叉盤，每股造３２﹒９２５元，較上日收市價低３﹒０２％，涉資３２３９﹒８２萬元。
潤地現價跌３﹒０９％，報３２﹒９元；成交１１７８﹒７６萬股，成交金額３﹒８８億元
，主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入５３２９﹒２４萬元。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 21/07/2022 17:59
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