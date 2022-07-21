《異動股》融科控股漲逾９８％突破１０天線，報０﹒１２５元

《經濟通通訊社２１日專訊》融科控股（０２３２３）升９８﹒４１％，報０﹒１２５元，

升穿１０天線（０﹒０８４元），最高價０﹒１２６元，最低價０﹒０５７元；成交１﹒８７億

股，成交金額１８５１﹒６６萬元；主動買沽比率６２：３８，資金淨主動買入４４６﹒８萬元

。現時最大淨被動買入券商為中銀國際證券，金額１１﹒４８萬元，加權平均成交價０﹒１元；

現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額５１﹒０３萬元，加權平均成交價０﹒０９９元

。

現時，恒生指數報２０６５５，跌２３４點或１﹒１２％；恒生中國企業指數報７１２１，

跌５７點或０﹒８％；恒生科技指數報４５８９，升１２點或０﹒２７％；主板成交

７４６﹒５４億元。

上證綜合指數報３２７３，跌３１點或０﹒９６％，成交４０４４﹒４１億元人民幣。

深證成份指數報１２４６２，跌１１０點或０﹒８８％，成交２５１４﹒３億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒１２５ 變動 ＋９８﹒４１％

最高價 ０﹒１２６ 最低價 ０﹒０５７

成交股數 １﹒８７億股 成交金額 １８５１﹒６６萬

１０天平均 ０﹒０８４ 歷史波幅％ ３８３﹒８９０

２０天平均 ０﹒３２６ 加權平均價 ０﹒０９９

５０天平均 ０﹒２３５ ＲＳＩ１４ ４０﹒６３５

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股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率６２：３８，資金淨主動買入４４６﹒８萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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融科控股（０２３２３） ０﹒１２５ ＋９８﹒４１

建滔集團（００１４８） ２５﹒６００ ＋１﹒５９

京城機電股份（００１８７） ３﹒９９０ 無升跌

力勁科技（００５５８） １３﹒９８０ ＋１﹒１６

億和控股（００８３８） １﹒９４０ ＋１７﹒５８

信義玻璃（００８６８） １６﹒２６０ －３﹒２１

洛陽玻璃股份（０１１０８） １２﹒８２０ ＋３﹒２２

香港航天科技（０１７２５） １２﹒２２０ －４﹒５３

建滔積層板（０１８８８） ７﹒７８０ ＋０﹒１３

光控精技（０３３０２） ０﹒６１０ －７﹒５８

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（ｅｄ）

