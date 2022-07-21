  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
02323 融科控股
即時 按盤價 升0.118 +0.055 (+87.302%)
大手異動

21/07/2022 14:53

《異動股》融科控股漲逾９８％突破１０天線，報０﹒１２５元

　　《經濟通通訊社２１日專訊》融科控股（０２３２３）升９８﹒４１％，報０﹒１２５元，
升穿１０天線（０﹒０８４元），最高價０﹒１２６元，最低價０﹒０５７元；成交１﹒８７億
股，成交金額１８５１﹒６６萬元；主動買沽比率６２：３８，資金淨主動買入４４６﹒８萬元
。現時最大淨被動買入券商為中銀國際證券，金額１１﹒４８萬元，加權平均成交價０﹒１元；
現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額５１﹒０３萬元，加權平均成交價０﹒０９９元

　　現時，恒生指數報２０６５５，跌２３４點或１﹒１２％；恒生中國企業指數報７１２１，
跌５７點或０﹒８％；恒生科技指數報４５８９，升１２點或０﹒２７％；主板成交
７４６﹒５４億元。
　　上證綜合指數報３２７３，跌３１點或０﹒９６％，成交４０４４﹒４１億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４６２，跌１１０點或０﹒８８％，成交２５１４﹒３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　０﹒１２５　變動　　　　　＋９８﹒４１％
　　最高價　　　　０﹒１２６　最低價　　　　　　０﹒０５７
　　成交股數　　１﹒８７億股　成交金額　　１８５１﹒６６萬
　　１０天平均　　０﹒０８４　歷史波幅％　　３８３﹒８９０
　　２０天平均　　０﹒３２６　加權平均價　　　　０﹒０９９
　　５０天平均　　０﹒２３５　ＲＳＩ１４　　　４０﹒６３５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率６２：３８，資金淨主動買入４４６﹒８萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　融科控股（０２３２３）　　　　０﹒１２５　＋９８﹒４１
　　建滔集團（００１４８）　　　２５﹒６００　　＋１﹒５９
　　京城機電股份（００１８７）　　３﹒９９０　　　　無升跌
　　力勁科技（００５５８）　　　１３﹒９８０　　＋１﹒１６
　　億和控股（００８３８）　　　　１﹒９４０　＋１７﹒５８
　　信義玻璃（００８６８）　　　１６﹒２６０　　－３﹒２１
　　洛陽玻璃股份（０１１０８）　１２﹒８２０　　＋３﹒２２
　　香港航天科技（０１７２５）　１２﹒２２０　　－４﹒５３
　　建滔積層板（０１８８８）　　　７﹒７８０　　＋０﹒１３
　　光控精技（０３３０２）　　　　０﹒６１０　　－７﹒５８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

下一篇新聞︰21/07/2022 10:36  《異動股》融科控股升近７５％突破１０天線，報０﹒１１元

其他大手異動
More

21/07/2022 10:34  《異動股》融科控股升近４３％突破１０天線，報０﹒０９元

21/07/2022 10:14  《異動股》融科控股等２家公司上午１０：１３異動

11/07/2022 09:43  《異動股》融科（０２３２３）跌１９％，報０﹒０８１元

08/07/2022 10:22  《異動股》融科（０２３２３）跌近２０％，報０﹒１０２元

07/07/2022 09:37  《異動股》萬勵達等４家公司上午９：３６異動

備註： 即時報價更新時間為 21/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金