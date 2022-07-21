《異動股》融科控股漲逾９８％突破１０天線，報０﹒１２５元

《經濟通通訊社２１日專訊》融科控股（０２３２３）升９８﹒４１％，報０﹒１２５元，
升穿１０天線（０﹒０８４元），最高價０﹒１２６元，最低價０﹒０５７元；成交１﹒８７億
股，成交金額１８５１﹒６６萬元；主動買沽比率６２：３８，資金淨主動買入４４６﹒８萬元
。現時最大淨被動買入券商為中銀國際證券，金額１１﹒４８萬元，加權平均成交價０﹒１元；
現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額５１﹒０３萬元，加權平均成交價０﹒０９９元
。
現時，恒生指數報２０６５５，跌２３４點或１﹒１２％；恒生中國企業指數報７１２１，
跌５７點或０﹒８％；恒生科技指數報４５８９，升１２點或０﹒２７％；主板成交
７４６﹒５４億元。
上證綜合指數報３２７３，跌３１點或０﹒９６％，成交４０４４﹒４１億元人民幣。
深證成份指數報１２４６２，跌１１０點或０﹒８８％，成交２５１４﹒３億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒１２５ 變動 ＋９８﹒４１％
最高價 ０﹒１２６ 最低價 ０﹒０５７
成交股數 １﹒８７億股 成交金額 １８５１﹒６６萬
１０天平均 ０﹒０８４ 歷史波幅％ ３８３﹒８９０
２０天平均 ０﹒３２６ 加權平均價 ０﹒０９９
５０天平均 ０﹒２３５ ＲＳＩ１４ ４０﹒６３５
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股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率６２：３８，資金淨主動買入４４６﹒８萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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融科控股（０２３２３） ０﹒１２５ ＋９８﹒４１
建滔集團（００１４８） ２５﹒６００ ＋１﹒５９
京城機電股份（００１８７） ３﹒９９０ 無升跌
力勁科技（００５５８） １３﹒９８０ ＋１﹒１６
億和控股（００８３８） １﹒９４０ ＋１７﹒５８
信義玻璃（００８６８） １６﹒２６０ －３﹒２１
洛陽玻璃股份（０１１０８） １２﹒８２０ ＋３﹒２２
香港航天科技（０１７２５） １２﹒２２０ －４﹒５３
建滔積層板（０１８８８） ７﹒７８０ ＋０﹒１３
光控精技（０３３０２） ０﹒６１０ －７﹒５８
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（ｅｄ）
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